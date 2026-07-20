En début d’été, Bergvall a exprimé à la direction de Tottenham ses réserves sur son temps de jeu au milieu de terrain. L’international suédois a disputé 33 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 11 titularisations en Premier League, mais n’a été aligné d’entrée qu’une seule fois depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi en mars.

Cette titularisation remonte au premier match de De Zerbi contre Sunderland. Bergvall n’a ensuite disputé que 51 minutes lors des six dernières rencontres des Spurs, dont 10 seulement au cours des quatre dernières, alors que le club londonien évitait de justesse la relégation.

Depuis, Tottenham a investi près de 200 millions de livres pour recruter Sandro Tonali (Newcastle) et Matheus Fernandes (West Ham), deux renforts qui devraient accentuer la concurrence au milieu de terrain. Toutefois, le refus des Spurs de céder Bergvall à Newcastle montre que le club conserve une grande estime pour le jeune international de 20 ans.