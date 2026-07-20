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Selon nos sources, aucun contact n’a eu lieu entre Tottenham et Lucas Bergvall, le club londonien ayant rejeté une offre de transfert de 46 millions de livres sterling de la part de Newcastle
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La situation
En début d’été, Bergvall a exprimé à la direction de Tottenham ses réserves sur son temps de jeu au milieu de terrain. L’international suédois a disputé 33 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, dont 11 titularisations en Premier League, mais n’a été aligné d’entrée qu’une seule fois depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi en mars.
Cette titularisation remonte au premier match de De Zerbi contre Sunderland. Bergvall n’a ensuite disputé que 51 minutes lors des six dernières rencontres des Spurs, dont 10 seulement au cours des quatre dernières, alors que le club londonien évitait de justesse la relégation.
Depuis, Tottenham a investi près de 200 millions de livres pour recruter Sandro Tonali (Newcastle) et Matheus Fernandes (West Ham), deux renforts qui devraient accentuer la concurrence au milieu de terrain. Toutefois, le refus des Spurs de céder Bergvall à Newcastle montre que le club conserve une grande estime pour le jeune international de 20 ans.
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Derniers transferts
Selon des sources deGOAL, les échanges entre la direction de Tottenham et Bergvall se sont raréfiés depuis la fin de la saison de Premier League, et aucune discussion substantielle n’a permis d’apaiser ses préoccupations ou de le faire changer d’avis.
Tottenham a néanmoins résisté aux avances concernant le milieu de terrain. Newcastle a soumis cette semaine une offre de 46 millions de livres sterling, que les Spurs ont rejetée, tandis que Nottingham Forest a également manifesté son intérêt. Bergvall est sous contrat jusqu'en 2031, ce qui place Tottenham en position de force dans les négociations.
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Le parcours professionnel de Bergvall jusqu'à présent
Arrivé en 2024 en provenance de Djurgården contre un chèque de 8,5 millions de livres sterling, Bergvall a déjà disputé 78 matchs sous les couleurs du club londonien. Il est lié au club jusqu’en 2031.
Internationalement, il a représenté la Suède lors de la Coupe du monde cet été, faisant ses débuts dans la compétition en délivrant une passe décisive contre la Tunisie. En entrant sur la pelouse, il est devenu le plus jeune joueur suédois à participer à une phase finale. Il a disputé quatre rencontres, dont les deux derniers matchs de son pays en tant que titulaire. Au total, il compte 14 sélections avec les Bleus.
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Et maintenant ?
Bergvall doit prendre part au stage de pré-saison de Tottenham, les Spurs affrontant les MK Dons mercredi en premier match amical. Le groupe s’envolera ensuite pour affronter l’Auckland FC, puis le Sydney FC et Chelsea dans le cadre de la Super Coupe de Sydney. À moins d’un revirement de Tottenham ou d’une nouvelle offre plus intéressante de Newcastle, Bergvall entamera la préparation en luttant pour une place dans le milieu de terrain de De Zerbi.
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