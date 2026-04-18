(C)Getty Images
Traduit par
Selon nos informations, une star de Chelsea se tient prête à rejoindre West Ham lors du prochain mercato estival, à condition toutefois que les Hammers conservent leur place en Premier League
Disasi prêt à s'engager avec les Hammers
Le défenseur de 28 ans a rejoint les Hammers lors du mercato d’hiver dans le cadre d’un accord qui a vu David Sullivan débourser 2 millions de livres sterling de frais de prêt, et il est rapidement devenu un pilier de la défense de Nuno. Selon The Athletic, des « sources bien informées » proches du joueur indiquent que Disasi serait prêt à entamer des négociations officielles pour un contrat à long terme une fois la saison terminée. L’ancien Monégasque a retrouvé un second souffle à l’est de Londres après une période difficile à Chelsea et une saison à lutter pour grappiller du temps de jeu lors de son prêt à Aston Villa.
- Getty Images Sport
Le maintien est la priorité absolue de Nuno pour élaborer ses projets de transfert.
Si la perspective de recruter Disasi de manière définitive constitue un véritable coup de pouce pour Nuno, la réalité de la situation est dictée par le classement. West Ham se trouve actuellement en pleine lutte pour le maintien, et il semble qu'une relégation en Championship mettrait définitivement fin à tout espoir de conserver le Français. Disasi tient à continuer à jouer au plus haut niveau et ne s'engagera auprès des Hammers que si ceux-ci évoluent en Premier League la saison prochaine. Nuno, qui a noué une solide relation de travail avec le défenseur central, tient absolument à le conserver. Cependant, les conséquences financières et sportives d’une relégation font que la « porte ouverte » à un transfert dépend strictement de la capacité du club à se maintenir lors des dernières semaines de la saison.
Nuno salue la confiance inébranlable de Disasi
S'exprimant avant la rencontre face à Crystal Palace, Nuno a salué l'impact immédiat de Disasi depuis son arrivée au club. Malgré le récent manque de temps de jeu du défenseur à Chelsea, l'entraîneur a insisté sur le fait que la confiance du joueur n'avait jamais vacillé. « Il est arrivé avec une grande confiance en lui et croyait en ses capacités. Croyez-moi, Axel n’a jamais manqué de confiance. C’est un garçon très positif. Il est arrivé avec la volonté d’aider et était très conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Nuno aux journalistes.
L’entraîneur portugais a ensuite évoqué le parcours récent de Disasi dans différents clubs, déclarant : « Dans la vie, on traverse des hauts, des bas, des déceptions, des moments de bonheur, c’est la réalité. Il ne s’agit pas d’être mis au rebut et d’avoir quelque chose à prouver à qui que ce soit. »
- Getty Images Sport
Les répercussions pour Mavropanos
L’avenir de Disasi ne se limite pas au seul joueur : il pourrait aussi sceller celui de son partenaire en défense, Konstantinos Mavropanos. Le duo a formé une association redoutable qui a attiré l’attention de plusieurs clubs de haut niveau. Au club, on est de plus en plus convaincu que si Disasi signe un contrat définitif, cela incitera l’international grec à rejeter les offres extérieures et à rester au London Stadium. Métamorphosé depuis l’arrivée de Disasi, Mavropanos attire logiquement l’intérêt de plusieurs rivaux de Premier League.