Selon nos informations, une star de Chelsea se tient prête à rejoindre West Ham lors du prochain mercato estival, à condition toutefois que les Hammers conservent leur place en Premier League

S'exprimant avant la rencontre face à Crystal Palace, Nuno a salué l'impact immédiat de Disasi depuis son arrivée au club. Malgré le récent manque de temps de jeu du défenseur à Chelsea, l'entraîneur a insisté sur le fait que la confiance du joueur n'avait jamais vacillé. « Il est arrivé avec une grande confiance en lui et croyait en ses capacités. Croyez-moi, Axel n’a jamais manqué de confiance. C’est un garçon très positif. Il est arrivé avec la volonté d’aider et était très conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Nuno aux journalistes.

L’entraîneur portugais a ensuite évoqué le parcours récent de Disasi dans différents clubs, déclarant : « Dans la vie, on traverse des hauts, des bas, des déceptions, des moments de bonheur, c’est la réalité. Il ne s’agit pas d’être mis au rebut et d’avoir quelque chose à prouver à qui que ce soit. »