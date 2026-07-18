Selon l’article de presse, les joueurs français auraient exprimé leur mécontentement et reproché à Dembélé d’avoir tenté de détourner l’attention de ses propres lacunes lors du duel contre les redoutables Ibériques.

Reste à déterminer si cet incident, survenu dans les vestiaires, a influé sur la petite finale perdue samedi à Miami contre l’Angleterre. Quoi qu’il en soit, Dembélé, comme six autres titulaires de la demi-finale, manquait à l’appel lors de cette rencontre.











