Selon L'Équipe, l'attaquant Ousmane Dembélé aurait vivement critiqué le pressing de ses coéquipiers, suscitant un vif mécontentement. À la mi-temps, la France était menée 0-1 par l'Espagne et a finalement perdu 0-2, mettant ainsi fin à ses espoirs de titre.
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Selon nos informations, un différend a éclaté dans le vestiaire de l’équipe de France. Ousmane Dembélé aurait irrité plusieurs de ses coéquipiers lors du match contre l’Espagne
Selon l’article de presse, les joueurs français auraient exprimé leur mécontentement et reproché à Dembélé d’avoir tenté de détourner l’attention de ses propres lacunes lors du duel contre les redoutables Ibériques.
Reste à déterminer si cet incident, survenu dans les vestiaires, a influé sur la petite finale perdue samedi à Miami contre l’Angleterre. Quoi qu’il en soit, Dembélé, comme six autres titulaires de la demi-finale, manquait à l’appel lors de cette rencontre.
- Getty Images
L'Espagne met fin à la domination offensive des Français
Les observations de Dembélé ont trouvé écho dans celles de Kylian Mbappé, qui a lui aussi pointé du doigt le pressing français. La star du Real Madrid a souligné un manque de communication et de coordination, lequel, à ses yeux, a empêché les Bleus de contenir la domination de Rodri et de Fabian Ruiz au milieu de terrain.
Jusqu’en demi-finale, les Bleus avaient pourtant livré une Coupe du monde souvent enthousiasmante, Mbappé, Dembélé et la pépite du Bayern Michael Olise se chargeant des buts et des éclairs de génie. Mais l’Espagne a coupé court à l’élan tricolore et s’est logiquement ouverte les portes de la finale face à l’Argentine.
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