Cette annonce soudaine a plongé l’équipe première dans un état de choc total, d’autant plus qu’on leur avait affirmé quelques jours auparavant que l’entraîneur restait. Selon une source interne interrogée par SunSport, « Pep est furieux que cela se produise juste avant un match. Il a convoqué les joueurs pour une visioconférence tard dans la nuit et leur a confirmé son départ. Il s’est excusé pour la manière dont la nouvelle a été rendue publique. Il a été pris de court. Les joueurs avaient été assurés, samedi encore, que le manager restait, donc l’ensemble du groupe est sous le choc. »