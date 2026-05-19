Getty Images Sport
Traduit par
Selon nos informations, Pep Guardiola serait « furieux » après la fuite concernant son départ de Manchester City et aurait convoqué l’ensemble de son effectif pour une visioconférence tardive
Des plans de sortie divulgués trop tôt
Guardiola a convoqué son groupe, médusé, pour lui annoncer son départ à l’issue de la dernière journée de Premier League, dimanche face à Aston Villa. D’après une révélation du Sun, le technicien de 55 ans serait furieux que cette information stratégique soit parvenue à la presse à la veille d’un déplacement crucial chez Bournemouth. Ces derniers jours, le technicien catalan était resté très évasif sur son avenir, répétant à l’envi qu’il entendait honorer les douze mois restants de son contrat à l’Etihad.
- Getty Images Sport
Les détails de l’appel tardif sont désormais connus
Cette annonce soudaine a plongé l’équipe première dans un état de choc total, d’autant plus qu’on leur avait affirmé quelques jours auparavant que l’entraîneur restait. Selon une source interne interrogée par SunSport, « Pep est furieux que cela se produise juste avant un match. Il a convoqué les joueurs pour une visioconférence tard dans la nuit et leur a confirmé son départ. Il s’est excusé pour la manière dont la nouvelle a été rendue publique. Il a été pris de court. Les joueurs avaient été assurés, samedi encore, que le manager restait, donc l’ensemble du groupe est sous le choc. »
Maresca pressenti pour incarner la fin d’une ère
Le départ imminent de Guardiola intervient après une décennie de domination sans partage depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich en 2016, période au cours de laquelle il a conquis 17 titres majeurs. Parmi ceux-ci figurent six titres de Premier League, une première Ligue des champions en 2023 et un doublé national cette saison, scellé par une victoire 1-0 contre Chelsea en finale de la FA Cup. Selon The Athletic, son ancien adjoint Enzo Maresca, fraîchement parti de Stamford Bridge en janvier, pourrait lui succéder.
- Getty Images Sport
Une finale émouvante avec Etihad s'annonce
Les espoirs de City de maintenir la course au titre jusqu'à la dernière journée dépendent entièrement d'une victoire contre Bournemouth. En cas de succès, le match décisif de dimanche contre Aston Villa marquera le 593e et, semble-t-il, dernier match de Guardiola à la tête de l'équipe. Ce rendez-vous marquera aussi la fin d’une ère pour les cadres Bernardo Silva et John Stones, dont le départ est déjà acté pour cet été.