Malgré la récente prolongation de contrat de Thomas Tuchel avec les Three Lions jusqu’à l’Euro 2028, Guardiola demeure en tête de la short-list de la FA. Selon des sources proches de talkSPORT, le technicien espagnol, fraîchement parti de Manchester City, se montre intrigué par l’idée de prendre les commandes d’une sélection nationale et serait « très intéressé » à l’idée de devenir, un jour, sélectionneur de l’Angleterre.

Ben Jacobs, spécialiste des transferts, confirme sur talkSPORT : « Le poste de sélectionneur de l’Angleterre a toujours été son rêve. Nous savons que Thomas Tuchel a prolongé son contrat, mais à long terme... J’ai le sentiment que Pep se tournera un jour vers le management international. Il n’a rien d’autre de prévu. Il est peu probable qu’il accepte un autre poste en Premier League, mais il faudra surveiller s’il suit la voie de Jürgen Klopp en endossant des fonctions stratégiques. Il va devenir ambassadeur du City Football Group, puis, à moyen ou long terme, un poste international vacant pourrait-il le tenter ? »