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Selon nos informations, Pep Guardiola manifesterait un vif intérêt pour le poste de sélectionneur de l’Angleterre. L’icône de Manchester City, dont le départ est acté, demeure une cible de rêve pour la FA
Une carrière légendaire touche à sa fin
Guardiola a officiellement conclu son passage historique à Manchester City, laissant derrière lui un palmarès de 20 trophées majeurs, dont six titres de Premier League. Après ses adieux émouvants dimanche, le maître tactique devrait s’accorder une pause loin des bancs de touche, comme il l’avait déjà fait à l’issue de son passage à Barcelone.
Alors qu’Enzo Maresca s’apprête à combler l’énorme vide laissé par l’Espagnol, tous les regards se tournent déjà vers l’avenir de Guardiola. Si un retour dans un club reste une option pour un entraîneur de son calibre, le poste de sélectionneur national semble de plus en plus constituer sa prochaine destination privilégiée.
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Le candidat « idéal » de l'Angleterre
Malgré la récente prolongation de contrat de Thomas Tuchel avec les Three Lions jusqu’à l’Euro 2028, Guardiola demeure en tête de la short-list de la FA. Selon des sources proches de talkSPORT, le technicien espagnol, fraîchement parti de Manchester City, se montre intrigué par l’idée de prendre les commandes d’une sélection nationale et serait « très intéressé » à l’idée de devenir, un jour, sélectionneur de l’Angleterre.
Ben Jacobs, spécialiste des transferts, confirme sur talkSPORT : « Le poste de sélectionneur de l’Angleterre a toujours été son rêve. Nous savons que Thomas Tuchel a prolongé son contrat, mais à long terme... J’ai le sentiment que Pep se tournera un jour vers le management international. Il n’a rien d’autre de prévu. Il est peu probable qu’il accepte un autre poste en Premier League, mais il faudra surveiller s’il suit la voie de Jürgen Klopp en endossant des fonctions stratégiques. Il va devenir ambassadeur du City Football Group, puis, à moyen ou long terme, un poste international vacant pourrait-il le tenter ? »
L’Arabie saoudite manifeste son intérêt.
L'Angleterre n'est pas la seule nation à espérer attirer Guardiola sur la scène internationale. L'Arabie saoudite, qui prépare déjà l'accueil de la Coupe du monde 2034, s'est imposée comme un concurrent sérieux pour s'attacher ses services. Bien que Georgios Donis soit actuellement aux commandes, l'ambition de la Fédération saoudienne pourrait l'amener à faire une offre très alléchante au technicien de 55 ans.
Selon l’analyste Jacobs, l’intérêt régional est réel : « L’Arabie saoudite est une option viable. Bien sûr, les Émirats arabes unis, en raison de leurs liens avec Manchester City, pourraient aussi entrer dans la course. Je pense que l’Arabie saoudite visera Guardiola dans une optique à long terme. Elle ne paniquera pas si elle ne l’obtient pas immédiatement ; elle se demandera surtout s’il est l’homme de la situation pour la Coupe du monde 2034. »
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Les perspectives à long terme
Pour l’instant, l’Angleterre est entraînée par Tuchel, qui a succédé à Gareth Southgate début 2025. La FA sait toutefois qu’elle pourrait ne disposer que d’une seule chance de recruter Guardiola. Une approche reste donc envisageable si les circonstances s’y prêtent après les prochains grands tournois.
Comme l’a conclu Jacobs lors de son passage sur talkSPORT : « La Fédération saoudienne de football aimerait beaucoup recruter Pep Guardiola comme sélectionneur un jour, mais il reste pour l’Angleterre une sorte de cible de rêve. Bien sûr, Thomas Tuchel est l’homme qu’ils ont choisi. Il a signé un nouveau contrat et dirigera l’équipe lors de l’Euro à domicile. Si, contre toute attente, cette collaboration s’arrêtait plus tôt que prévu – ce qui n’est pas envisagé pour le moment –, ne soyez pas surpris de voir l’Angleterre se tourner alors vers Pep Guardiola. »