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Selon nos informations, le Real Madrid est conscient que José Mourinho souhaite effectuer un retour retentissant sur le banc merengue, alors que la date d’expiration de sa clause libératoire avec le Benfica est désormais connue
Mourinho exprime son désir de revenir
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, José Mourinho envisage un deuxième passage sur le banc du Real Madrid. Bien que l’entraîneur chevronné dirige actuellement Benfica, il a recentré son attention sur le Santiago Bernabéu alors que le club merengue évalue ses projets à long terme. Romano a clarifié la situation concernant les ambitions du technicien, déclarant : « Le Real Madrid est déjà au courant du désir de José Mourinho de revenir. Il a clairement fait savoir à ses proches qu’il aimerait avoir une deuxième chance au sein du club. Le Real Madrid décidera bientôt de son prochain entraîneur. »
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La date limite d’activation de la clause libératoire approche à grands pas.
Sous contrat à Lisbonne, l’entraîneur pourrait néanmoins partir rapidement et sans frais grâce à une faille juridique. D’après plusieurs sources, son bail contient une clause de résiliation lui permettant de quitter le club sans indemnité, à condition qu’un accord soit trouvé dans un délai imposé. Cette disposition cruciale expire environ dix jours après le dernier match de Benfica de la saison, programmé vers la mi-mai.
Concours pour le poste d’entraîneur
Malgré son enthousiasme, Mourinho n’est pas le favori incontesté pour prendre les rênes de l’équipe. Le Real Madrid mène actuellement un audit approfondi du marché des entraîneurs et plusieurs techniciens de premier plan figurent en tête de sa short-list. Jürgen Klopp est devenu l’option privilégiée de la direction, tandis que Mauricio Pochettino demeure un candidat sérieux, porté par l’estime de longue date que lui voue Florentino Pérez. Par conséquent, Mourinho doit faire face à une concurrence de taille pour convaincre les décideurs que son génie tactique et son expérience passée sous la pression immense de la capitale espagnole font de lui le candidat idéal pour le poste.
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Quel avenir attend le club madrilène ?
Pour l’instant, la balle est dans le camp du Real Madrid, qui doit bientôt trancher. Même en manquant la fenêtre des transferts gratuits mi-mai, recruter Mourinho plus tard demeurerait un pari économique peu risqué. En attendant, Álvaro Arbeloa conserve les commandes de l’équipe première et sera de retour sur le banc pour recevoir l’Espanyol lors de la prochaine journée de Liga.