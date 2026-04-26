Selon nos informations, le Real Madrid est conscient que José Mourinho souhaite effectuer un retour retentissant sur le banc merengue, alors que la date d’expiration de sa clause libératoire avec le Benfica est désormais connue

Malgré son enthousiasme, Mourinho n’est pas le favori incontesté pour prendre les rênes de l’équipe. Le Real Madrid mène actuellement un audit approfondi du marché des entraîneurs et plusieurs techniciens de premier plan figurent en tête de sa short-list. Jürgen Klopp est devenu l’option privilégiée de la direction, tandis que Mauricio Pochettino demeure un candidat sérieux, porté par l’estime de longue date que lui voue Florentino Pérez. Par conséquent, Mourinho doit faire face à une concurrence de taille pour convaincre les décideurs que son génie tactique et son expérience passée sous la pression immense de la capitale espagnole font de lui le candidat idéal pour le poste.