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Dovbyk RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Selon nos informations, le Real Betis serait fortement intéressé par l’attaquant Dovbyk, actuellement sous contrat avec le club romain

Roma
Mercato
A. Dovbyk

L’attaquant ukrainien suscite de l’intérêt en Espagne, où il a déjà brillé.

Artem Dovbyk pourrait bientôt faire son retour en Espagne. Selon les dernières rumeurs rapportées par Gianluca Di Marzio, le Real Betis s’intéresserait de près à l’attaquant ukrainien de la Roma, qui sort d’une saison difficile, marquée par des problèmes physiques et des performances en deçà des attentes.


Arrivé dans la capitale estivale 2024 après s’être illustré à Gérone, l’international ukrainien avait débarqué en Serie A avec un palmarès flatteur. En Liga, il avait réalisé une saison remarquable, terminant meilleur buteur et propulsant son club vers une qualification européenne historique. Des performances qui avaient convaincu la Roma d’investir sans hésiter dans l’attaquant.


  • Son passage chez les Giallorossi n’a pas été à la hauteur des attentes. Entre blessures et problèmes d’adaptation, l’attaquant né en 1997 n’a jamais trouvé un rythme régulier, ce qui l’a souvent placé sous le feu des critiques et a nourri les spéculations sur un départ prématuré après seulement deux saisons, au cours desquelles il a disputé 63 matchs et marqué 20 buts.


    Dans ce contexte, le Real Betis, à la recherche de renforts offensifs, suit de près l’attaquant, déjà auteur de performances de haut niveau en Espagne. La Roma observe la situation : une proposition jugée satisfaisante pourrait inciter le club de la capitale à laisser partir l’attaquant. Pour Dovbyk, c’est l’occasion de se relancer dans un championnat où il a déjà prouvé son efficacité parmi les meilleurs buteurs européens.


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