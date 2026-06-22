Artem Dovbyk pourrait bientôt faire son retour en Espagne. Selon les dernières rumeurs rapportées par Gianluca Di Marzio, le Real Betis s’intéresserait de près à l’attaquant ukrainien de la Roma, qui sort d’une saison difficile, marquée par des problèmes physiques et des performances en deçà des attentes.





Arrivé dans la capitale estivale 2024 après s’être illustré à Gérone, l’international ukrainien avait débarqué en Serie A avec un palmarès flatteur. En Liga, il avait réalisé une saison remarquable, terminant meilleur buteur et propulsant son club vers une qualification européenne historique. Des performances qui avaient convaincu la Roma d’investir sans hésiter dans l’attaquant.



