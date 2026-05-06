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Selon nos informations, le fils de Cristiano Ronaldo pencherait pour un départ vers l’Europe plutôt que de rester jouer aux côtés du capitaine d’Al-Nassr la saison prochaine, d’autant que le Real Madrid suivrait de près ce dossier
Les cadors du Vieux Continent surveillent de près Ronaldo Jr.
Le fils aîné du quintuple Ballon d’Or se distingue actuellement dans les équipes jeunes d’Al-Nassr, en Arabie saoudite, où il confirme le même ratio buts/match qui l’a caractérisé depuis le début de sa carrière. Alors qu’on s’attendait à le voir monter en équipe première pour jouer aux côtés de son père la saison prochaine, le jeune attaquant envisage déjà un autre défi.
Selon The Sun, désireux de se mesurer au plus haut niveau, Ronaldo Jr envisagerait de retourner sur le continent où son père a régné en maître pendant deux décennies. À l'instar de son illustre aîné, le jeune attaquant aspire à briller sur la scène européenne et plusieurs cadors, dont le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, seraient déjà sur le coup. L'attrait de ces clubs d'élite constituerait le principal facteur de son éventuel départ de Riyad.
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Un retour au Real Madrid se profile
Un retour dans la capitale espagnole avec les « Blancos » apparaît comme une option très crédible pour ce jeune international portugais, qui suivrait ainsi les traces de son père. Le jeune attaquant s’est récemment familiarisé avec le rythme du football espagnol en s’entraînant avec l’équipe des moins de 16 ans du Real Madrid, en mars, tandis que son père se remettait d’une blessure sous la supervision des soigneurs du club. Ce passage a suffi pour alimenter les spéculations : un transfert définitif vers le centre de formation merengue pourrait être finalisé lors du prochain mercato.
Sortir de l’ombre
Malgré le côté romantique d’un duo père-fils évoluant ensemble à Al-Nassr, Ronaldo Jr. garde le cap sur le prestige européen.Selon The Sun, si le jeune homme envisage un retour au Royaume-Uni ou à Madrid, sa famille redoute l’attention médiatique écrasante qui ne manquerait pas de le comparer à son père, considéré comme une légende tant au Real Madrid qu’à Manchester United. D’autres grands clubs, comme le Borussia Dortmund et le Sporting CP, restent néanmoins à l’affût et sont cités comme destinations potentielles.
Le jeune joueur possède déjà un solide palmarès international : il a évolué avec les sélections portugaises U15 et U17, et a remporté la Coupe du monde avec cette dernière en novembre. En intégrant un centre de formation européen de premier plan, il entend peaufiner les aspects techniques de son jeu pour les aligner sur son already impressionnant bilan de buts marqués chez les jeunes.
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Maintenir un bilan offensif impressionnant
Quel que soit le maillot qu’il a porté, ce jeune de 15 ans a toujours fait preuve du même sens du but que son père. Ses statistiques sont tout simplement remarquables pour un joueur de son âge, puisqu’il a dominé toutes les catégories qu’il a traversées. Il a inscrit 58 buts en 23 matchs avec l’équipe U9 de la Juventus, puis 56 buts en 27 matchs avec les U15 d’Al-Nassr, selon The Sun. Alors que Ronaldo senior aborde probablement son dernier grand tournoi, la Coupe du monde 2026, son fils s’apprête à entamer sérieusement son propre parcours.