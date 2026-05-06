Le fils aîné du quintuple Ballon d’Or se distingue actuellement dans les équipes jeunes d’Al-Nassr, en Arabie saoudite, où il confirme le même ratio buts/match qui l’a caractérisé depuis le début de sa carrière. Alors qu’on s’attendait à le voir monter en équipe première pour jouer aux côtés de son père la saison prochaine, le jeune attaquant envisage déjà un autre défi.

Selon The Sun, désireux de se mesurer au plus haut niveau, Ronaldo Jr envisagerait de retourner sur le continent où son père a régné en maître pendant deux décennies. À l'instar de son illustre aîné, le jeune attaquant aspire à briller sur la scène européenne et plusieurs cadors, dont le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, seraient déjà sur le coup. L'attrait de ces clubs d'élite constituerait le principal facteur de son éventuel départ de Riyad.