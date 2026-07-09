Selon nos informations, la Juventus aurait soumis à Dusan Vlahovic une nouvelle proposition de prolongation. Le montant du salaire proposé serait aligné sur celui de Kenan Yildiz

Il faut ensuite tenir compte de la question des commissions : l'entourage de Vlahovic, mené par son père Milos, doit y réfléchir et revoir ses exigences à la baisse. La Juventus ne veut pas se faire prendre à la gorge, l'ère des dépenses folles est révolue. Prendre ou laisser : l’attaquant doit désormais prouver par des actes qu’il veut vraiment rejoindre la Juventus. Les seules déclarations d’intention ne suffisent plus. Selon Tuttosport, les références aux contrats de Yildiz et David lors des précédentes négociations menées avec Comolli n’ont pas été appréciées ; il faut maintenant adopter une attitude constructive.