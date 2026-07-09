La piste est ouverte, mais rien n’est encore acté. La Juventus et Dusan Vlahovic ont relancé les discussions sur la prolongation du contrat de l’attaquant, et un accord pourrait être trouvé d’ici quelques jours. Rappelons toutefois que, depuis douze mois, discussions, rendez-vous et coups de fil n’ont rien donné de tangible ; la donne a changé et l’hypothèse d’un Vlahovic toujours sous le maillot bianconero paraît désormais réaliste. La Juventus peine à convaincre le Paris Saint-Germain concernant Kolo Muani, et Vlahovic n’a pas reçu d’offres alléchantes, ni sur le plan financier ni sur le plan sportif ; poursuivre leur collaboration pourrait donc constituer une issue satisfaisante pour les deux parties.
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Selon nos informations, la Juventus aurait soumis à Dusan Vlahovic une nouvelle proposition de prolongation. Le montant du salaire proposé serait aligné sur celui de Kenan Yildiz
OFFRE À LA YILDIZ
La Juventus ne veut pas se lancer dans une opération démesurée : elle refuse de dépasser le plafond salarial fixé par la prolongation de Yildiz. Question d’argent et d’équilibre interne : selon Tuttosport, si Vlahovic veut faire un geste envers les Bianconeri, il devra accepter les conditions de Carnevali. Concrètement, cela signifie accepter un bail de deux ans légèrement supérieur à 6 millions d’euros nets par saison.
COMMISSIONS ET NOUVELLE APPROCHE
Il faut ensuite tenir compte de la question des commissions : l'entourage de Vlahovic, mené par son père Milos, doit y réfléchir et revoir ses exigences à la baisse. La Juventus ne veut pas se faire prendre à la gorge, l'ère des dépenses folles est révolue. Prendre ou laisser : l’attaquant doit désormais prouver par des actes qu’il veut vraiment rejoindre la Juventus. Les seules déclarations d’intention ne suffisent plus. Selon Tuttosport, les références aux contrats de Yildiz et David lors des précédentes négociations menées avec Comolli n’ont pas été appréciées ; il faut maintenant adopter une attitude constructive.
RENCONTRE DANS 10 JOURS, BESIKTAS EN ATTENTE
Vlahovic a envoyé des signaux ; il faut désormais qu’un rendez-vous soit organisé entre la Juventus et le joueur pour déterminer s’il existe réellement une marge de manœuvre pour poursuivre l’aventure ensemble. On en saura davantage d’ici dix jours. Vlahovic s’est proposé aux meilleurs clubs d’Europe, mais aucun n’a répondu. Seul le Besiktas d’Italiano, qui le connaît depuis l’époque de Florence, a manifesté un certain intérêt ; toutefois, un transfert en Turquie n’est pas, à ce jour, une priorité.
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