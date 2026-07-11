De parfait inconnu à phénomène planétaire. Le gardien cap-verdien Vozinha, 40 ans, a brillé lors de la Coupe du monde grâce à ses arrêts décisifs. Il a guidé le Cap-Vert jusqu’aux seizièmes de finale, arrachant des nuls contre l’Espagne et l’Uruguay, puis poussant l’Argentine, championne du monde, en prolongation.





Ses performances, couronnées par un total de 15 arrêts face à l’Espagne et l’Argentine, lui ont valu une popularité fulgurante : il totalise aujourd’hui 28 millions d’abonnés sur Instagram, devenant ainsi le gardien le plus suivi au monde, devant des stars telles que Neuer et Courtois.



