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Gianluca Minchiotti

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Selon nos informations, l’Inter Miami s’intéresse de près à Vozinha, le héros cap-verdien. Un mollusque porte même son nom

Vozinha
Inter Miami CF
Cap-Vert
Mercato

Vozinha bénéficie d’une exposition médiatique importante : des rumeurs de transfert circulent et un mollusque a même été baptisé en son honneur.

De parfait inconnu à phénomène planétaire. Le gardien cap-verdien Vozinha, 40 ans, a brillé lors de la Coupe du monde grâce à ses arrêts décisifs. Il a guidé le Cap-Vert jusqu’aux seizièmes de finale, arrachant des nuls contre l’Espagne et l’Uruguay, puis poussant l’Argentine, championne du monde, en prolongation.


Ses performances, couronnées par un total de 15 arrêts face à l’Espagne et l’Argentine, lui ont valu une popularité fulgurante : il totalise aujourd’hui 28 millions d’abonnés sur Instagram, devenant ainsi le gardien le plus suivi au monde, devant des stars telles que Neuer et Courtois.


  • L'Inter Miami s'intéresse à Vozinha

    En attendant de s’engager avec un nouveau club, le vétéran, libre depuis son départ de Chaves, suscite l’intérêt de plusieurs formations. L’Inter Miami de David Beckham est en pole position, tandis que les Brésiliens d’Avaí et d’Atlético Goianiense suivent également le dossier. En attendant de décider de la prochaine étape de sa carrière, Vozinha savoure sa nouvelle notoriété.


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  • Le mollusque Vozinha

    Grâce à sa notoriété médiatique, le gardien de but cap-verdien a eu l’honneur de voir une espèce récemment découverte baptisée en son honneur : une nouvelle espèce de mollusque marin a été nommée en l’honneur de cet homme de quarante ans par le chercheur espagnol Jesús Ortea.


    Le chercheur a découvert cette petite limace marine rouge d’environ quatre millimètres, inconnue de la science jusqu’à la publication de ses travaux, et l’a baptisée Aldisa vozinhai, en référence au surnom du gardien.


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