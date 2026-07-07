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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Selon nos informations, Jürgen Klopp aurait tranché au téléphone concernant l’avenir de Rudi Völler à la DFB

Coupe du monde
Allemagne

Si Klopp n'est pas encore officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale allemande, il aurait d'ores et déjà pris une première décision stratégique en vue de l'avenir.

Selon les informations de Bild, Rudi Völler souhaiterait rester directeur sportif de la DFB, et il pourrait compter sur le soutien de Jürgen Klopp. Le favori pour succéder à Julian Nagelsmann s’est clairement prononcé en faveur du maintien de l’homme de 66 ans à son poste. 

  • Selon Bild, le futur sélectionneur a déjà appelé Völler pour lui confirmer son souhait de collaborer avec lui. Klopp veut donc que Völler demeure en poste à la DFB. 

    Klopp se rallie ainsi à la position des autres dirigeants de la DFB, dont le président Bernd Neuendorf et Hans-Joachim Watzke, qui souhaitent également que Völler demeure en poste. 

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  • Germany Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Après le départ de Nagelsmann, des rumeurs circulent sur une possible démission de Völler.

    Sous contrat avec la Fédération allemande jusqu’au 31 juillet 2028, date de clôture du Championnat d’Europe, Völler est un ancien attaquant de renom, connu pour son engagement sans faille et son lien privilégié avec l’ex-sélectionneur Nagelsmann. 

    Cependant, après l’élimination prématurée de la Mannschaft en seizièmes de finale contre le Paraguay, le mandat de Nagelsmann a pris fin. Depuis, la presse spéculer sur un possible départ de Völler. 

  • Rudi VöllerGetty Images

    La grande question : quel sera le rôle de Völler aux côtés de Klopp ?

    Le champion du monde 1990 aurait été préoccupé par un rôle potentiellement flou à jouer aux côtés de Klopp. Si Völler a endossé auprès de Nagelsmann les casquettes de mentor, de confident et de protecteur, ces fonctions ne seront quasiment plus nécessaires aux côtés de l’ex-coach de Liverpool et du BVB.

    Ces derniers jours, l’ancien sélectionneur aurait toutefois hésité à rester, en raison de ses liens étroits et de longue date avec la DFB (il a dirigé l’équipe de 2000 à 2004 et assuré l’intérim en 2023). L’entretien avec Klopp, dont la nomination est considérée comme acquise mais doit encore être officialisée, pourrait lever les derniers doutes.

    Même si Völler prolonge, un profond remaniement se profile. Outre Nagelsmann, le directeur sportif Andreas Rettig quittera aussi la sélection : âgé de 63 ans, il a déjà annoncé ne pas renouveler son contrat, qui expire fin 2024, pour des raisons personnelles. Per Mertesacker, que le patron du Bayern Uli Hoeneß encense, émerge comme successeur potentiel. 

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