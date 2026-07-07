Le champion du monde 1990 aurait été préoccupé par un rôle potentiellement flou à jouer aux côtés de Klopp. Si Völler a endossé auprès de Nagelsmann les casquettes de mentor, de confident et de protecteur, ces fonctions ne seront quasiment plus nécessaires aux côtés de l’ex-coach de Liverpool et du BVB.

Ces derniers jours, l’ancien sélectionneur aurait toutefois hésité à rester, en raison de ses liens étroits et de longue date avec la DFB (il a dirigé l’équipe de 2000 à 2004 et assuré l’intérim en 2023). L’entretien avec Klopp, dont la nomination est considérée comme acquise mais doit encore être officialisée, pourrait lever les derniers doutes.

Même si Völler prolonge, un profond remaniement se profile. Outre Nagelsmann, le directeur sportif Andreas Rettig quittera aussi la sélection : âgé de 63 ans, il a déjà annoncé ne pas renouveler son contrat, qui expire fin 2024, pour des raisons personnelles. Per Mertesacker, que le patron du Bayern Uli Hoeneß encense, émerge comme successeur potentiel.