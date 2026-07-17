Le numéro 16 devrait mener l’attaque des « Blancos » lors du premier match amical de pré-saison face à la Fiorentina, le 1er août à Klagenfurt (Autriche). Il profite des absences de Mbappé, encore en vacances, et d’Endrick, prévu pour être laissé au repos.

Gonzalo disposera ainsi de cinq matchs amicaux pour convaincre Mourinho et s’assurer une place dans l’équipe première.