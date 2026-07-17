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Selon nos informations, José Mourinho s’apprêterait à bloquer le transfert estival d’un attaquant du Real Madrid, les doutes de l’entraîneur concernant Kylian Mbappé et Endrick ayant été dévoilés
Mourinho bloque le départ d'un attaquant
Selon le journal espagnol AS, le nouvel entraîneur du Real, José Mourinho, a bloqué le départ estival du jeune attaquant Gonzalo. Âgé de 22 ans et formé au club, le joueur semblait pourtant parti pour quitter le Bernabéu, le Real ayant fixé son prix à 60 millions d’euros. Mais, après avoir analysé l’effectif dont il a hérité, le technicien portugais a ordonné à la direction de mettre un terme à toute vente.
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Des doutes sur l'efficacité de la stratégie offensive ont émergé.
Selon cet article, la décision soudaine de Mourinho découle d’une analyse tactique concluant que l’effectif actuel manque d’un avant-centre « à l’ancienne », traditionnel. Aux yeux de l’entraîneur, Mbappé est un attaquant très polyvalent, mais pas un « numéro 9 » pur et dur. Par ailleurs, il estime qu’Endrick évolue plutôt sur l’aile ou joue le rôle de deuxième attaquant dans certaines configurations tactiques, ce qui laisse le poste de véritable « numéro 9 » largement vacant.
Sa condition physique étonne le staff
De retour de vacances en pleine forme, Gonzalo a immédiatement tapé dans l’œil du staff technique grâce à sa puissance impressionnante et sa détermination à convaincre. L’international espagnol des moins de 21 ans s’était déjà illustré en tant que meilleur buteur de la Coupe du monde des clubs, avant d’inscrire huit buts en 1 471 minutes avec l’équipe première lors de la saison 2025-2026. Une efficacité remarquée sous la houlette de Xabi Alonso et d’Álvaro Arbeloa qui incite désormais Mourinho à envisager sérieusement son potentiel.
- Getty Images Sport
Le match amical contre l’Autriche offre une opportunité
Le numéro 16 devrait mener l’attaque des « Blancos » lors du premier match amical de pré-saison face à la Fiorentina, le 1er août à Klagenfurt (Autriche). Il profite des absences de Mbappé, encore en vacances, et d’Endrick, prévu pour être laissé au repos.
Gonzalo disposera ainsi de cinq matchs amicaux pour convaincre Mourinho et s’assurer une place dans l’équipe première.
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