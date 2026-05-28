Palhinha est devenu la cible prioritaire du Sporting pour renouveler son milieu de terrain en vue de la saison 2026-2027. Âgé de 30 ans, le joueur, qui a passé la saison actuelle en prêt à Tottenham en provenance du Bayern, est considéré comme le successeur idéal du capitaine Morten Hjulmand, dont le départ du club lisboète est prévu cet été. Les négociations sont déjà en cours pour rapatrier l’ancien chouchou d’Alvalade.

Selon A Bola, son retour est une demande expresse de la direction du club et de l’entraîneur Rui Borges. Si le transfert s’annonce complexe en raison de sa valeur marchande, l’attachement émotionnel du joueur au Sporting et son souhait de se rapprocher de sa famille au Portugal le poussent à multiplier les démarches pour que l’accord se concrétise. Pour faciliter le transfert, Palhinha accepterait même de réduire son salaire actuel au strict minimum.