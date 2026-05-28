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Selon nos informations, Joao Palhinha accepterait une baisse de salaire pour faciliter son retour dans son ancien club. Le milieu de terrain, qui privilégie un maintien à Tottenham à l’issue de son prêt au Bayern, pourrait néanmoins être amené à changer d’avis si les discussions aboutissent
Un retour triomphal à Alvalade
Palhinha est devenu la cible prioritaire du Sporting pour renouveler son milieu de terrain en vue de la saison 2026-2027. Âgé de 30 ans, le joueur, qui a passé la saison actuelle en prêt à Tottenham en provenance du Bayern, est considéré comme le successeur idéal du capitaine Morten Hjulmand, dont le départ du club lisboète est prévu cet été. Les négociations sont déjà en cours pour rapatrier l’ancien chouchou d’Alvalade.
Selon A Bola, son retour est une demande expresse de la direction du club et de l’entraîneur Rui Borges. Si le transfert s’annonce complexe en raison de sa valeur marchande, l’attachement émotionnel du joueur au Sporting et son souhait de se rapprocher de sa famille au Portugal le poussent à multiplier les démarches pour que l’accord se concrétise. Pour faciliter le transfert, Palhinha accepterait même de réduire son salaire actuel au strict minimum.
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Surmonter l'obstacle financier
Le principal obstacle à la conclusion de l’accord reste la rémunération substantielle de Palhinha. Actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain perçoit un salaire annuel brut d’environ 9 millions d’euros, une somme considérée comme hors de portée pour un club portugais. La volonté du joueur d’accepter une baisse de salaire est donc perçue comme un geste essentiel.
Le Sporting cherche désormais à convaincre le géant bavarois de libérer le joueur. Les Lions explorent deux pistes principales : négocier un montant de transfert compatible avec leur budget ou conclure un accord de prêt incluant une option d’achat future. Les conditions personnelles du joueur étant, de fait, mises de côté par son désir de revenir, l’attention se porte désormais entièrement sur les négociations entre les deux clubs.
Conséquences du prêt de Tottenham
Malgré la saison éprouvante et décevante de Tottenham en Premier League, la cote de Palhinha demeure élevée. Alors que les Spurs ont conclu l’exercice à une surprenante 17e place, ne assurant leur maintien qu’à la dernière journée, le milieu de terrain portugais a été l’un des rares points positifs. Figure clé dans la lutte acharnée contre la relégation, il a marqué sept buts et délivré deux passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues. S’il a affirmé publiquement vouloir rester aux Spurs, le quotidien A Bola suggère qu’il pourrait désormais envisager un retour au Portugal.
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De Zerbi souhaite recruter Palhinha.
L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a déjà clairement fait part de ses intentions concernant l’avenir de Palhinha, confirmant son souhait de recruter définitivement le milieu de terrain à l’issue de son prêt d’une saison en provenance du Bayern. Le technicien italien a exhorté les Spurs à exercer l’option d’achat de 26 millions de livres sterling prévue dans le contrat, considérant l’international portugais comme un pilier essentiel du processus de reconstruction du club pour la saison prochaine.
Soulignant l’importance de son caractère et de son leadership durant une saison exigeante, l’entraîneur a affirmé que le milieu de terrain est exactement le profil « fiable » dont les Spurs ont besoin pour se reconstruire. « À 100 % ; nous devons commencer par ce genre de personnes », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il comptait conserver le joueur au-delà de l’été. Reste à savoir si Tottenham sera prêt à rivaliser avec le Sporting pour obtenir sa signature.