Selon nos informations, Harry Kane voudrait toucher le même salaire que Jamal Musiala lors des discussions en cours sur la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich

Le capitaine des Three Lions est désormais au cœur des projets à long terme du club bavarois. Alors qu'un retour en Premier League semblait autrefois inévitable, Kane souhaite désormais rester à l'Allianz Arena. Cependant, un point d'achoppement majeur est apparu dans les négociations concernant les futurs revenus du joueur de 32 ans. Selon le magazine Kicker, les modalités financières dépendent désormais de la hiérarchie salariale du club, Kane réclamant un salaire au moins égal à celui, très élevé, de Musiala.

Conscient de l’intérêt de la Saudi Pro League, où il pourrait doubler ses émoluments, l’attaquant anglais ne compte pas se contenter d’un salaire inférieur à celui du jeune international allemand. Malgré ces exigences financières, le Bayern se montre confiant : il détient les meilleures cartes pour prolonger son avant-centre, parfaitement intégré à la vie munichoise.







