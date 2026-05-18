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Selon nos informations, Harry Kane voudrait toucher le même salaire que Jamal Musiala lors des discussions en cours sur la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich
Une légende du Bayern réclame l’égalité salariale avec Musiala
Le capitaine des Three Lions est désormais au cœur des projets à long terme du club bavarois. Alors qu'un retour en Premier League semblait autrefois inévitable, Kane souhaite désormais rester à l'Allianz Arena. Cependant, un point d'achoppement majeur est apparu dans les négociations concernant les futurs revenus du joueur de 32 ans. Selon le magazine Kicker, les modalités financières dépendent désormais de la hiérarchie salariale du club, Kane réclamant un salaire au moins égal à celui, très élevé, de Musiala.
Conscient de l’intérêt de la Saudi Pro League, où il pourrait doubler ses émoluments, l’attaquant anglais ne compte pas se contenter d’un salaire inférieur à celui du jeune international allemand. Malgré ces exigences financières, le Bayern se montre confiant : il détient les meilleures cartes pour prolonger son avant-centre, parfaitement intégré à la vie munichoise.
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Le capitaine de l’équipe d’Angleterre snobe un retour en Premier League.
Depuis son départ de Tottenham en 2023, la presse anglaise évoque régulièrement un possible retour en Premier League pour qu’il batte le record de 260 buts d’Alan Shearer. Avec 213 buts inscrits en Premier League, l’attaquant ne semble pourtant pas pressé de repartir à la chasse au record. Malgré une clause libératoire que beaucoup pensaient voir activée cet été, il négocie actuellement un bail le maintenant en Allemagne jusqu’en 2030, soit à l’aube de ses 37 ans.
Si le Bayern n’a pour l’instant proposé qu’une prolongation d’un an, assortie d’une option pour 2029, son entourage pousse pour un engagement plus long. Ce choix traduit sa satisfaction quant à son évolution en Bundesliga et au cadre de vie offert à sa famille à Munich. Double champion, l’attaquant entend désormais enrichir son palmarès national et continental sous les ordres de Vincent Kompany.
Une forme exceptionnelle alimente les demandes de prolongation de contrat
Harry Kane aborde les négociations avec un capital confiance considérable, forgé par des statistiques hors norme. Son triplé décisif contre Cologne lors de la dernière journée a porté son total à 58 buts en une saison, un chiffre stupéfiant qui lui permet de larguer l’ancien record de 55 unités détenu par Robert Lewandowski et de remporter pour la troisième année consécutive le titre de meilleur buteur de la Bundesliga.
Sa complémentarité avec Michael Olise et Luis Diaz fait du Bayern l’attaque la plus redoutée d’Europe, et le trio a permis au club de boucler la saison avec un total record de 122 buts. Une telle efficacité pourrait convaincre la direction bavaroise de satisfaire ses exigences salariales afin de bâtir une dynastie autour de son finisseur de classe mondiale et de son leadership.
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Porté par son ambition de conquérir la Ligue des champions, il prolonge son aventure à Munich.
Au-delà des aspects financiers et nationaux, la principale motivation de Kane reste la Ligue des champions. Son entourage a laissé entendre que la saison 2025-2026 lui avait donné la conviction qu’il avait de grandes chances de remporter la Coupe d’Europe à l’Allianz Arena. Après des années sans titre à Tottenham, le goût du succès en Allemagne lui a donné envie de remporter les plus grands trophées du football, y compris un éventuel triplé.
L’objectif immédiat pour Kane et le Bayern est la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart, le 23 mai. Une victoire à Berlin leur assurerait le doublé national, offrant une fin parfaite à une saison où Kane a prouvé qu’il était l’attaquant le plus fiable du football mondial. Son avenir semblant se dessiner à Munich, le dernier obstacle reste de trouver un terrain d’entente concernant cette prolongation de contrat et l’égalité de traitement qu’il réclame par rapport à Musiala.