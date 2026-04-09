Selon nos informations, Chelsea s’oppose toujours à la vente de Josh Acheampong, malgré le fait qu’il n’ait pratiquement pas joué lors de la saison 2025-2026

La situation actuelle contraste fortement avec les éloges que Josh Acheampong avait reçus de son ancien entraîneur, Enzo Maresca. Après une performance remarquable contre le Legia Varsovie en avril 2025, l’entraîneur italien avait exprimé son admiration pour la polyvalence tactique du jeune joueur.

« Celui qui m’a séduit ce soir, c’est Josh Acheampong », avait déclaré Maresca à l’époque. « Car, selon moi, il a le potentiel pour devenir un joueur fantastique, un joueur de haut niveau, pour ce club, pour le football en général. Un bon joueur vous montre qu’il peut évoluer à différents postes et qu’il peut y exceller. »

« Un grand joueur, c’est celui qui peut changer de poste et qui reste performant. Il a été arrière latéral : bien. Milieu de terrain : bien. Défenseur central : bien. Il ne faut pas dire : “Je joue ici et nulle part ailleurs”. Un vrai joueur sait s’adapter à plusieurs positions. »