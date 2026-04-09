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Selon nos informations, Chelsea s’oppose toujours à la vente de Josh Acheampong, malgré le fait qu’il n’ait pratiquement pas joué lors de la saison 2025-2026
La direction des Blues maintient sa position ferme concernant ce joueur issu du centre de formation.
Selon le Daily Express, Chelsea refuse de laisser partir Acheampong, même si le jeune attaquant occupe un rôle secondaire dans l’effectif actuel. Âgé de 19 ans, le joueur a attiré de nombreuses convoitises lors des mercatos estival et hivernal, mais le club le considère comme « non transférable ». Malgré des difficultés à s’imposer depuis le début de l’année et les lacunes défensives de l’équipe, son potentiel est jugé assez élevé pour mériter de la patience plutôt qu’une vente lucrative.
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L'éloge dithyrambique de Maresca face à la réalité
La situation actuelle contraste fortement avec les éloges que Josh Acheampong avait reçus de son ancien entraîneur, Enzo Maresca. Après une performance remarquable contre le Legia Varsovie en avril 2025, l’entraîneur italien avait exprimé son admiration pour la polyvalence tactique du jeune joueur.
« Celui qui m’a séduit ce soir, c’est Josh Acheampong », avait déclaré Maresca à l’époque. « Car, selon moi, il a le potentiel pour devenir un joueur fantastique, un joueur de haut niveau, pour ce club, pour le football en général. Un bon joueur vous montre qu’il peut évoluer à différents postes et qu’il peut y exceller. »
« Un grand joueur, c’est celui qui peut changer de poste et qui reste performant. Il a été arrière latéral : bien. Milieu de terrain : bien. Défenseur central : bien. Il ne faut pas dire : “Je joue ici et nulle part ailleurs”. Un vrai joueur sait s’adapter à plusieurs positions. »
Des parties intéressées se disent frustrées par la position de Chelsea.
Le Bayern Munich et Crystal Palace font partie des clubs dont les demandes ont été rejetées. Palace voyait en Acheampong le successeur idéal de Marc Guehi, tandis que le Bayern appréciait sa polyvalence pour renforcer sa défense. La direction de Chelsea demeure convaincue du potentiel que le défenseur a révélé en muselant des attaquants de classe mondiale lors de certaines de ses apparitions. Le club refuse de le céder, rappelant ses performances de haut niveau, notamment sa prestation dominante contre Liverpool et son but décisif face à Nottingham Forest. Pour les décideurs de Stamford Bridge, ces éclairs de génie compensent son manque de temps de jeu récent sous les ordres de Liam Rosenior.
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Un véritable tournant dans la carrière du jeune défenseur
La concurrence pour une place en équipe première s'annonce encore plus rude. Chelsea aurait décidé de donner la priorité au recrutement d'un défenseur central expérimenté cet été, après avoir vu Jeremy Jacquet rejoindre Liverpool. Reece James et Malo Gusto occupant déjà les postes d'arrière droit, la polyvalence d'Acheampong pourrait bien être son seul moyen de retrouver une place dans le onze de départ.
Actuellement sixième de Premier League, Chelsea se prépare à recevoir Manchester City dimanche. Bien qu’il soit susceptible d’être inclus dans le groupe pour cette rencontre, Acheampong n’a disputé que six matchs de championnat depuis le début de l’année.