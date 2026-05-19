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Selon nos informations, Carlo Ancelotti aurait signifié à Neymar qu’il devrait se résoudre à un rôle de remplaçant en sélection brésilienne, tout en l’avertissant de ne pas réagir sur les réseaux sociaux avant l’annonce définitive du groupe pour la Coupe du monde
Les conditions du retour de Neymar
La sélection de Neymar avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde n’était pas encore assurée jusqu’à ce qu’un appel vidéo décisif se tienne jeudi dernier.
Selon Globo, Ancelotti, accompagné du directeur technique Rodrigo Caetano, a exposé au joueur de 34 ans la nouvelle donne au sein de la Seleção. L’Italien a été clair : l’ère de Neymar comme protagoniste intouchable est révolue.
L’ancien mentor du Real Madrid a ainsi signifié à la star qu’elle ne porterait plus le brassard de capitaine et ne serait plus automatiquement alignée d’entrée de jeu. Il lui a confirmé disposer déjà d’un onze type dans son esprit, où l’attaquant ne figure pour l’instant pas.
Enfin, un code de conduite strict lui a été présenté, incluant des recommandations pour réduire son exposition sur les réseaux sociaux et maintenir sa concentration sur la compétition.
Ancelotti défend son choix
Malgré sa fermeté lors des négociations privées, Ancelotti a publiquement souligné que l’expérience de l’attaquant chevronné constituait un atout essentiel pour les jeunes joueurs de l’équipe.
L’entraîneur estime que la simple présence de Neymar dans le vestiaire peut déteindre positivement sur le groupe, même si ses apparitions sur le terrain se limitent à des entrées ponctuelles ou à des rôles de joker.
« Il a amélioré sa condition physique », a expliqué Ancelotti. « Il sera un joueur important lors de cette Coupe du monde. Il a de l’expérience dans ce genre de compétition, il est apprécié par notre groupe ; il peut créer une meilleure ambiance au sein de cette équipe. »
« Nous n’avons pas sélectionné Neymar pour qu’il soit un simple remplaçant. Nous l’avons choisi parce qu’il peut apporter à l’équipe, que ce soit pendant une minute, cinq minutes, 90 minutes ou même pour tirer un penalty. »
Un changement d’attitude
Selon nos informations, Neymar a accueilli sa convocation inattendue avec un large sourire et a immédiatement promis de faire tout son possible pour aider le groupe. Cette volonté affichée de s’adapter à un rôle de soutien a convaincu Ancelotti, qui ne l’avait pas appelé depuis son arrivée à la tête de la sélection en 2025.
Après l’annonce officielle de la liste, Neymar aurait adressé un message de félicitations et de gratitude au staff technique, agrémenté d’émojis cœur vert et jaune.
- Getty Images Sport
Le chemin vers la Coupe du monde
Neymar s'étant parfaitement intégré au groupe, la Seleção se concentre désormais sur ses derniers préparatifs à Teresópolis. Le groupe doit se retrouver à Granja Comary le 27 mai, puis affronter le Panama en match amical d'adieu au Maracanã le 31 mai. Ce sera la dernière occasion pour les supporters de voir l'équipe évoluer sur son sol avant son départ pour les États-Unis le 1er juin.
Le groupe affrontera ensuite l’Égypte en ultime test à Cleveland le 6 juin, avant d’entamer la compétition face au Maroc dans le New Jersey le 13 juin.