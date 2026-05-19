La sélection de Neymar avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde n’était pas encore assurée jusqu’à ce qu’un appel vidéo décisif se tienne jeudi dernier.

Selon Globo, Ancelotti, accompagné du directeur technique Rodrigo Caetano, a exposé au joueur de 34 ans la nouvelle donne au sein de la Seleção. L’Italien a été clair : l’ère de Neymar comme protagoniste intouchable est révolue.

L’ancien mentor du Real Madrid a ainsi signifié à la star qu’elle ne porterait plus le brassard de capitaine et ne serait plus automatiquement alignée d’entrée de jeu. Il lui a confirmé disposer déjà d’un onze type dans son esprit, où l’attaquant ne figure pour l’instant pas.

Enfin, un code de conduite strict lui a été présenté, incluant des recommandations pour réduire son exposition sur les réseaux sociaux et maintenir sa concentration sur la compétition.