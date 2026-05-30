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Selon nos informations, Arne Slot serait DÉJÀ en pourparlers pour prendre les commandes d’un grand club européen, seulement quelques minutes après l’annonce de son départ de Liverpool
Les cadors du Vieux Continent se ruent sur Slot.
À peine son départ de Liverpool officialisé, Slot se serait déjà imposé comme le grand favori pour prendre les commandes de l’AC Milan. Malgré une fin de mandat contrariée à Anfield, le technicien néerlandais conserve une cote élevée sur le Vieux Continent, et les Rossoneri entendent boucler son recrutement avant toute surenchère.
Selon le journaliste Sacha Tavolieri, il serait déjà la cible numéro un pour succéder à Massimiliano Allegri sur le banc de San Siro. Allegri a été démis de ses fonctions après une saison désastreuse, marquée par une cinquième place en Serie A et une nouvelle absence de qualification en Ligue des champions. Des discussions entre le club milanais et les représentants de Slot seraient déjà en cours.
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La fin d’une époque à Anfield
Arne Slot a été limogé de son poste d’entraîneur principal de Liverpool samedi, après deux saisons à la tête des Reds. Le club a publié un communiqué détaillé pour confirmer la nouvelle et remercier le technicien de 47 ans pour son travail. Les dirigeants ont souligné les circonstances difficiles qu’il a affrontées, notamment la gestion du deuil suite au décès tragique de Diogo Jota l’été dernier.
En deux saisons sur les bords de la Mersey, il a dirigé 113 matchs, récoltant 66 victoires, 18 nuls et 29 défaites. Son apogée reste le titre de champion d’Angleterre 2024-2025, le deuxième de l’histoire récente du club. Un succès sportif qui, malgré tout, n’a pas suffi à préserver son poste, ses relations avec les supporters s’étant dégradées au fil des mois.
Frictions tactiques et la position de Salah
L’euphorie du titre a vite laissé place au doute, Slot peinant à maintenir l’élan de son équipe cette saison. Les supporters, de plus en plus frustrés par un style de jeu jugé trop prudent et « ennuyeux », ont contrasté avec l’intensité défendue par son prédécesseur. La tension a culminé lorsque Mohamed Salah, qui a décidé de partir cet été après une rupture de ses relations avec Slot, a publiquement réclamé un retour au « football heavy metal » qui était devenu l’identité du club sous Jürgen Klopp.
L’atmosphère se tendant autour du centre d’entraînement AXA, le club a conclu qu’un changement était nécessaire pour redynamiser l’équipe en vue de la saison prochaine.
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La course au poste d’entraîneur de Liverpool est lancée.
Alors que Slot s’apprête à rejoindre l’Italie, Anfield se demande déjà qui le remplacera. Andoni Iraola, l’ex-coach de Bournemouth, arrive en tête de liste. Sa réputation a bondi après avoir mené les Cherries à une historique sixième place en 2026, offrant au club du sud de l’Angleterre sa première qualification en Ligue Europa.
Si l’ancien entraîneur des Cherries fait figure de grand favori, Liverpool garde néanmoins toutes ses options ouvertes. Le technicien de Lens, Pierre Sage, ainsi qu’Oliver Glasner (Crystal Palace) et Sebastian Hoeness (Stuttgart) figureraient sur la short-list du club.