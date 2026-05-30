Selon nos informations, Arne Slot serait DÉJÀ en pourparlers pour prendre les commandes d’un grand club européen, seulement quelques minutes après l’annonce de son départ de Liverpool

À peine son départ de Liverpool officialisé, Slot se serait déjà imposé comme le grand favori pour prendre les commandes de l’AC Milan. Malgré une fin de mandat contrariée à Anfield, le technicien néerlandais conserve une cote élevée sur le Vieux Continent, et les Rossoneri entendent boucler son recrutement avant toute surenchère.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, il serait déjà la cible numéro un pour succéder à Massimiliano Allegri sur le banc de San Siro. Allegri a été démis de ses fonctions après une saison désastreuse, marquée par une cinquième place en Serie A et une nouvelle absence de qualification en Ligue des champions. Des discussions entre le club milanais et les représentants de Slot seraient déjà en cours.