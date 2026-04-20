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Selon Michael Owen, Vinicius Jr est aujourd’hui si talentueux et si essentiel au Real Madrid qu’un départ paraît hautement improbable ; l’ancien international anglais n’imagine que deux clubs capables de s’offrir la star brésilienne
Contrat de Vinicius Jr : quand expire son contrat avec le Real Madrid ?
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, Vinicius négocie depuis plusieurs mois une prolongation qui devrait être officialisée prochainement. L’attaquant brésilien a publicement affirmé son intention de rester « longtemps » chez les Blancos.
Malgré tout, l’attaquant de 25 ans continue de faire parler de lui à Madrid et sur le continent : ses excès sur le terrain sont régulièrement pointés du doigt, et il a même été impliqué dans une altercation avec son coéquipier Jude Bellingham lors de l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.
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Le Real Madrid sera-t-il tenté d'étudier des offres pour Vinicius Jr ?
Si aucun nouveau contrat n’est trouvé et que Vini est perçu comme une source de trouble dans le groupe, le Real pourrait se montrer réceptif aux offres. Interrogé sur cette éventualité pour le prochain mercato, l’ex-attaquant des Blancos Owen – désormais ambassadeur de Casino.org, plateforme de référence pour les joueurs en quête de casinos britanniques – a confié à GOAL : « Je n’en suis pas sûr. Le problème, c’est qu’un grand joueur dans un grand club n’a pas beaucoup d’acheteurs potentiels. En revanche, un joueur correct dans un club correct suscite bien plus de convoitises.
Combien coûte Vinicius Junior ? On évoque aujourd’hui plusieurs centaines de millions. Quel club peut se le permettre ? Sans doute deux formations seulement. Barcelone n’en a pas les moyens et le joueur ne s’y verrait pas.
« Un joueur de ce calibre, aussi exceptionnel, ne part généralement pas. Certes, Neymar l’a fait quand le PSG dépensait sans compter, mais je ne vois pas cela se reproduire. C’est un joueur extrêmement talentueux.
« Personnellement, je ne le vois pas quitter Madrid. C’est l’un des meilleurs joueurs. Madrid a tendance à ne pas se séparer de ses jeunes joueurs exceptionnels, donc je m’attends à ce qu’il reste. »
Un international brésilien pourrait-il rejoindre Ronaldo en Arabie saoudite ?
Interrogé sur les sommes colossales proposées en Arabie saoudite – où Cristiano Ronaldo évolue déjà – et sur leur capacité à faire changer d’avis Vinicius, qui aurait, selon la rumeur, reçu par le passé des offres du Moyen-Orient lui promettant 1 milliard d’euros (871 millions de livres / 1,2 milliard de dollars), Owen a estimé : « Si cela devait se produire, vous me demandez mon avis et je ne pense pas que cela arrivera.
L’argent saoudien continue-t-il de couler à flots partout ? Sans doute. Il y a deux ans, on avait l’impression qu’ils pouvaient acheter n’importe qui, mais le marché semble s’être un peu calmé.
Je conçois que c’est une possibilité, mais je ne le vois pas quitter Madrid. Vini Junior est l’un des meilleurs joueurs de la planète, et malgré les récents gros titres, je ne l’imagine pas partir. »
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Vinicius Jr espère revenir dans la course au Ballon d’Or
Vinicius figurait parmi les sérieux prétendants au Ballon d’Or en 2024, avant d’être écarté de la course un an plus tard. Il dispose toutefois encore de plusieurs années pour conquérir ce prestigieux trophée.
Il a été un modèle de régularité au Real, franchissant la barre des 20 buts lors de quatre saisons consécutives, mais n’a pas réussi à guider son équipe vers un grand titre national ou européen lors des deux dernières campagnes. Un titre mondial pourrait toutefois échoir cet été, lorsqu’il intégrera le groupe brésilien pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.