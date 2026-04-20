Si aucun nouveau contrat n’est trouvé et que Vini est perçu comme une source de trouble dans le groupe, le Real pourrait se montrer réceptif aux offres. Interrogé sur cette éventualité pour le prochain mercato, l’ex-attaquant des Blancos Owen – désormais ambassadeur de Casino.org, plateforme de référence pour les joueurs en quête de casinos britanniques – a confié à GOAL : « Je n’en suis pas sûr. Le problème, c’est qu’un grand joueur dans un grand club n’a pas beaucoup d’acheteurs potentiels. En revanche, un joueur correct dans un club correct suscite bien plus de convoitises.

Combien coûte Vinicius Junior ? On évoque aujourd’hui plusieurs centaines de millions. Quel club peut se le permettre ? Sans doute deux formations seulement. Barcelone n’en a pas les moyens et le joueur ne s’y verrait pas.

« Un joueur de ce calibre, aussi exceptionnel, ne part généralement pas. Certes, Neymar l’a fait quand le PSG dépensait sans compter, mais je ne vois pas cela se reproduire. C’est un joueur extrêmement talentueux.

« Personnellement, je ne le vois pas quitter Madrid. C’est l’un des meilleurs joueurs. Madrid a tendance à ne pas se séparer de ses jeunes joueurs exceptionnels, donc je m’attends à ce qu’il reste. »