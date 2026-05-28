Gyokeres a rejoint Arsenal l’été dernier, en provenance du Sporting CP, pour un transfert de 64 millions de livres sterling largement commenté. Avec 21 buts marqués en 54 matchs, ses statistiques semblent valider son adaptation au football anglais. Malgré son apport dans l’obtention du premier titre national du club depuis plus de vingt ans, le international suédois est toutefois critiqué pour ses limites techniques et son impact jugé trop faible dans les rencontres les plus prestigieuses.

L’ancien attaquant de Liverpool et de Manchester United, Michael Owen, estime que les dirigeants d’Arsenal en attendent déjà davantage, laissant entendre que le joueur de 27 ans pourrait constituer une solution temporaire plutôt qu’un pilier à long terme. Owen a déclaré à Premier League Productions : « Ils ont remporté le titre en jouant ainsi pour l’instant ; cela ne signifie pas qu’ils vont rester tels quels éternellement. Arsenal aimerait trouver un autre avant-centre – ils ne sont pas vraiment satisfaits de Gyokeres. Ils ne sont pas satisfaits de plusieurs postes. »