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Selon Michael Owen, Arsenal ne serait « pas satisfait » de Viktor Gyokeres et envisagerait un changement tactique pour la saison 2026-2027
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Selon Owen, l’avenir à long terme de Gyokeres reste incertain.
Gyokeres a rejoint Arsenal l’été dernier, en provenance du Sporting CP, pour un transfert de 64 millions de livres sterling largement commenté. Avec 21 buts marqués en 54 matchs, ses statistiques semblent valider son adaptation au football anglais. Malgré son apport dans l’obtention du premier titre national du club depuis plus de vingt ans, le international suédois est toutefois critiqué pour ses limites techniques et son impact jugé trop faible dans les rencontres les plus prestigieuses.
L’ancien attaquant de Liverpool et de Manchester United, Michael Owen, estime que les dirigeants d’Arsenal en attendent déjà davantage, laissant entendre que le joueur de 27 ans pourrait constituer une solution temporaire plutôt qu’un pilier à long terme. Owen a déclaré à Premier League Productions : « Ils ont remporté le titre en jouant ainsi pour l’instant ; cela ne signifie pas qu’ils vont rester tels quels éternellement. Arsenal aimerait trouver un autre avant-centre – ils ne sont pas vraiment satisfaits de Gyokeres. Ils ne sont pas satisfaits de plusieurs postes. »
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À la recherche d’un successeur de calibre mondial
La barre reste très haute pour un avant-centre d’Arsenal, tant les légendes du passé continuent de planer sur l’effectif actuel. Selon Owen, si un talent de premier plan se libérait sur le marché, Mikel Arteta et le département recrutement n’hésiteraient pas à boucler un transfert, même si cela devait pousser Gyokeres sur le banc, voire vers la sortie.
Comparant la situation actuelle à l’âge d’or du club, Owen a ajouté : « Si un joueur de très haut niveau se libère, si un Thierry Henry redevient disponible, ils remueraient ciel et terre pour recruter quelqu’un comme lui. Cela pourrait également changer la dynamique des choses. D'accord, ils ne sont pas les joueurs les plus agréables à regarder, je le reconnais, mais cela ne signifie pas qu'ils resteront tels quels éternellement. Ils peuvent progresser ; ils peuvent s'améliorer. »
Évolution tactique et gestion des risques
Arteta a mis en place une machine d’une efficacité remarquable qui a terminé avec sept points d’avance sur Manchester City, mais la prochaine étape du projet consiste à maintenir cette domination tout en améliorant le spectacle. Owen met en garde : s’il est nécessaire d’évoluer, le club doit veiller à ne pas perturber le fragile équilibre qui l’a ramené au sommet du football anglais.
Réfléchissant aux dangers de trop modifier une formule gagnante, Owen a fait remarquer : « Ils doivent faire attention, comme Liverpool, qui a dépensé 400 millions de livres sterling cet été pour essayer d’être encore meilleur, et qui a fini par ruiner ce qu’il avait. C’est le risque, c’est la gestion, c’est la prochaine étape. »
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Arsenal, favori pour dominer le championnat
Malgré ses réserves sur Gyokeres, Owen se dit confiant : Arsenal a les moyens de confirmer son titre la saison prochaine. Il pointe l’instabilité des rivaux historiques comme facteur clé : avec une régularité maintenue, les Gunners pourraient entamer une véritable dynastie en tête de la Premier League.
Owen a expliqué : « On pensait à Liverpool la saison dernière, mais je mise vraiment sur Arsenal ; je les vois bien rééditer leur performance. C’est une équipe très, très forte, solide et efficace, et je suis convaincu qu’elle peut y parvenir à nouveau. Je les imagine bien accumuler à nouveau ce total de points. Et quand on regarde les adversaires, Liverpool est en pleine tourmente, Chelsea est en pleine tourmente ; ils jouent vraiment très mal. Manchester United est en plein essor, mais il compte encore de nombreux blessés, des cadres potentiellement partants et la Coupe d’Europe à négocier ; c’est peut-être un peu tôt pour eux. Beaucoup de cadors sont donc en difficulté actuellement. Il y a donc une opportunité pour Arsenal s’ils conservent leur régularité, et je ne vois pas pourquoi ils n’y parviendraient pas. Le titre pourrait être à leur portée dans un avenir proche. »