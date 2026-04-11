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Selon Manchester United, le retour de Marcus Rashford constituerait une véritable « mine d’or », tandis qu’une légende du club réclame l’arrivée d’un « défenseur central de premier plan »
Rashford retrouve son élan en Espagne
Prêté par Manchester United à Barcelone pour la saison 2024-2025, Marcus Rashford s’est rapidement imposé. Hansi Flick estime que l’attaquant s’est « adapté » à son système, mais le club catalan n’a pas encore décidé d’activer cette clause et de transformer le prêt en transfert définitif.
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Butt exhorte Manchester United à réintégrer Rashford
La perspective d’un retour de Rashford, après son passage réussi en Espagne, séduit Michael Carrick. Selon Butt, le faire sortir de l’ombre serait un choix judicieux. « S’il revient, ce sera une petite aubaine pour Michael Carrick. Ce qu’il y a avec Michael, c’est qu’il le connaît en tant que personne, il sait qu’il a le cœur au bon endroit », a déclaré Butt à Paddy Power. « Sur le côté gauche, quand Rashford est à son meilleur niveau, il est très difficile à contenir. Je reste convaincu que c'est un joueur de haut rang. Reviendra-t-il et fera-t-il sensation au sein du club ? Personne ne le sait, mais il en a les capacités. »
Rashford est un joueur qui a besoin de soutien.
Cette idée repose sur la conviction que Carrick possède les qualités nécessaires pour motiver et inspirer Rashford. « Michael connaît Marcus en tant qu’homme et en tant que joueur quand il exprime tout son potentiel. Michael a cette personnalité que tout le monde apprécie », explique Butt. « Je pense que Michael a ce petit côté combatif qui fait qu’on n’atteint pas le niveau auquel il est parvenu en tant que joueur et entraîneur aujourd’hui. C’est la personnalité idéale pour faire ressortir le meilleur de n’importe qui. C’est juste un autre joueur qui a besoin d’un peu d’amour. »
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Relations tendues avec les supporters
Butt pose une question clé : Rashford veut-il vraiment revenir, ou les circonstances l’y contraindraient-elles en raison du faible intérêt des autres clubs ? D’autant que ses relations avec les supporters de Manchester United sont tendues. « Si l’on fait table rase du passé, que l’on oublie ces deux dernières années, ces 18 mois à Manchester United, il reste l’un des meilleurs au monde quand il est en forme », rappelle Butt. « C’est un footballeur phénoménal, électrisant, mais il s’est tout simplement désamouré de Man United, c’est un fait. Il l’a dit lui-même, et les supporters se sont désamourés de lui. Quand cela arrive, il est temps de changer d’air. Va-t-il vouloir revenir ? Ou est-il contraint de revenir parce que personne ne veut l’acheter ? Je ne sais pas. »