Selon Manchester United, le retour de Marcus Rashford constituerait une véritable « mine d’or », tandis qu’une légende du club réclame l’arrivée d’un « défenseur central de premier plan »

La perspective d’un retour de Rashford, après son passage réussi en Espagne, séduit Michael Carrick. Selon Butt, le faire sortir de l’ombre serait un choix judicieux. « S’il revient, ce sera une petite aubaine pour Michael Carrick. Ce qu’il y a avec Michael, c’est qu’il le connaît en tant que personne, il sait qu’il a le cœur au bon endroit », a déclaré Butt à Paddy Power. « Sur le côté gauche, quand Rashford est à son meilleur niveau, il est très difficile à contenir. Je reste convaincu que c'est un joueur de haut rang. Reviendra-t-il et fera-t-il sensation au sein du club ? Personne ne le sait, mais il en a les capacités. »