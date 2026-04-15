Selon les termes d’une clause spécifique insérée dans son nouveau contrat, Nico Schlotterbeck pourra malgré tout changer de club lors du mercato estival prochain

Selon Sky Sport, le Bayern Munich suit bien le défenseur de 26 ans, mais ne figure pas parmi les clubs capables d’activer la clause libératoire du joueur allemand cet été.

Vendredi dernier, le joueur a prolongé son contrat de quatre ans, jusqu’en milieu d’année 2031, mais il aurait négocié une clause libératoire activable dès la fin de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Liverpool, le Real Madrid et une troisième formation encore inconnue pourraient l’activer. Les deux cadors européens sont justement à la recherche d’un renfort défensif. À Anfield, Ibrahima Konaté doit encore prolonger un contrat qui arrive à échéance, tandis que l’avenir de Virgil van Dijk reste incertain. Au Real Madrid, Antonio Rüdiger et David Alaba entrent aussi dans la dernière année de leur bail, tandis que les blessures récurrentes d’Éder Militão alimentent les incertitudes.