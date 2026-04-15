Selon Sport Bild, Nico Schlotterbeck pourrait quitter le Borussia Dortmund cet été. Le défenseur a inclus une clause de rachat dans son nouveau contrat, clause qui ne peut être activée que par trois clubs.
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Selon les termes d’une clause spécifique insérée dans son nouveau contrat, Nico Schlotterbeck pourra malgré tout changer de club lors du mercato estival prochain
Selon Sky Sport, le Bayern Munich suit bien le défenseur de 26 ans, mais ne figure pas parmi les clubs capables d’activer la clause libératoire du joueur allemand cet été.
Vendredi dernier, le joueur a prolongé son contrat de quatre ans, jusqu’en milieu d’année 2031, mais il aurait négocié une clause libératoire activable dès la fin de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Liverpool, le Real Madrid et une troisième formation encore inconnue pourraient l’activer. Les deux cadors européens sont justement à la recherche d’un renfort défensif. À Anfield, Ibrahima Konaté doit encore prolonger un contrat qui arrive à échéance, tandis que l’avenir de Virgil van Dijk reste incertain. Au Real Madrid, Antonio Rüdiger et David Alaba entrent aussi dans la dernière année de leur bail, tandis que les blessures récurrentes d’Éder Militão alimentent les incertitudes.
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Selon Sport Bild, la clause libératoire de Schlotterbeck ne s’appliquerait pas durant tout le mercato. Elle expirerait mi-juillet. Les clubs intéressés doivent donc se décider avant cette échéance. Toutefois, selon Ruhr Nachrichten, la clause resterait valable jusqu’au début de la Bundesliga, fin août, et certaines sources évoquent un montant de transfert d’environ 50 à 60 millions d’euros. Si la date limite est effectivement fixée au 15 juillet, le Borussia Dortmund disposera donc de peu de temps pour recruter un remplaçant.
Depuis son arrivée en provenance de Fribourg, Schlotterbeck a disputé 156 matchs pour les Schwarzgelben, inscrivant dix buts et délivrant dix-huit passes décisives. Cette saison encore, le défenseur joue un rôle clé au cœur de la défense : 32 matchs disputés et quatre buts marqués. À cinq journées de la fin de la Bundesliga, Dortmund semble assuré de terminer deuxième. Avec 64 points, le club allemand reste loin derrière le leader bavarois (76), mais compte huit unités d’avance sur le troisième, le VfB Stuttgart.