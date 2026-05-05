La victoire aisée du Real Madrid sur la pelouse de l’Espanyol a été éclipsée par un vif accrochage entre Vinicius et le défenseur El Hilali. La tension est montée d’emblée : l’ailier brésilien, agacé par le marquage rugueux de son adversaire, notamment sur les coups arrêtés, a multiplié les échanges verbaux captés par les caméras de Movistar Plus+ Deportes.

La tension est montée d’un cran tout au long de la rencontre. El Hilali a d’abord écopé d’un carton rouge direct pour un tacle sur Vinicius, avant que l’arbitre, après consultation du VAR, ne revienne sur sa décision et ne brandisse un carton jaune, un revirement qui a visiblement agacé les joueurs madrilènes.