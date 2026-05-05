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Selon les rapports, Vinicius Junior, du Real Madrid, aurait qualifié un joueur de l’Espanyol d’« idiot » avant de lui lancer : « Tu vas retourner en deuxième division. »
Vive altercation entre Vinicius et El Hilali
La victoire aisée du Real Madrid sur la pelouse de l’Espanyol a été éclipsée par un vif accrochage entre Vinicius et le défenseur El Hilali. La tension est montée d’emblée : l’ailier brésilien, agacé par le marquage rugueux de son adversaire, notamment sur les coups arrêtés, a multiplié les échanges verbaux captés par les caméras de Movistar Plus+ Deportes.
La tension est montée d’un cran tout au long de la rencontre. El Hilali a d’abord écopé d’un carton rouge direct pour un tacle sur Vinicius, avant que l’arbitre, après consultation du VAR, ne revienne sur sa décision et ne brandisse un carton jaune, un revirement qui a visiblement agacé les joueurs madrilènes.
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Vinicius a multiplié les provocations à l'encontre du défenseur de l'Espanyol.
Selon Marca, Vinicius s’est emporté contre le défenseur de l’Espanyol : « Arrête tes bêtises et demande-moi ensuite d’échanger nos maillots… T’es stupide, tu veux en venir aux mains… Je ne troquerai pas mon maillot avec toi. » Puis, le ton est monté d’un cran : « Idiot. T’es un idiot. »
El Hilali lui a alors répondu du tac au tac : « Idiot ! » Plus tard dans la rencontre, Vinicius a été entendu par Carlos Romero, également joueur de l’Espanyol, en train de commenter l’incident : « Il est stupide, mec. Il veut faire le malin devant les caméras. »
Une pique sur la relégation vient aggraver l'atmosphère hostile
L'ambiance au sein du stade RCDE s'est intensifiée lorsque les supporters locaux ont entonné le chant « Vinicius, ballon de plage ! », en référence aux ambitions du Brésilien de remporter le Ballon d'Or.
Le Brésilien a aussitôt répondu par une pique adressée à El Hilali au sujet du classement de l’Espanyol : « Tu vas redescendre en deuxième division, mec. » Le duel verbal s’est poursuivi : Vinicius aurait ajouté « Tu es nul », avant que le joueur perico ne rétorque « Et toi, t’es une pute. »
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Vinicius répond à ses détracteurs par une prestation décisive
Malgré la polémique verbale qui fait rage, Vinicius a finalement laissé son jeu parler à sa place. L'ailier a inscrit un doublé, permettant ainsi à l'équipe madrilène d'Álvaro Arbeloa de remporter les trois points. On ignore encore si ces propos entraîneront des sanctions de la part de la Liga à l'encontre de Vinicius ou d'El Hilali.