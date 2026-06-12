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Selon les rapports, le FC Barcelone s’intéresserait de près à Lucas Herrington, jeune talent australien évoluant actuellement sous les couleurs des Colorado Rapids
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Jeunes talents
Herrington est déjà considéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de la MLS, avec un but et une passe décisive en 15 matches de championnat cette saison. Selon Tom Bogert, plusieurs clubs le suivent de près, le FC Barcelone étant le plus grand nom cité. Les Rapids ont décliné la demande de commentaires de GOAL.
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À propos de la Coupe du monde en Australie
Les performances de Herrington avec les Rapids n'ont pas échappé à la fédération de football de son pays. Il a été sélectionné dans l'équipe des Socceroos pour la Coupe du monde et pourrait faire ses débuts dès samedi, lorsque l'équipe affrontera la Turquie.
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On pense à un nouveau Bombito ?
Si Herrington quittait le club, il deviendrait le deuxième défenseur clé recruté puis cédé avec profit par le service de recrutement des Rapids au cours des cinq dernières années.
En 2024, le club a déjà cédé son ancien choix de première ronde, le défenseur central Moise Bombito, à l’OGC Nice pour un montant initial estimé à 7,7 millions de dollars.
Et maintenant ?
En raison de la Coupe du monde, les Rapids observent une pause et ne retrouveront la compétition que le 22 juillet. La présence d’Herrington à la reprise reste à confirmer.