Selon les rapports, le FC Barcelone s’intéresserait de près à Lucas Herrington, jeune talent australien évoluant actuellement sous les couleurs des Colorado Rapids

Si Herrington quittait le club, il deviendrait le deuxième défenseur clé recruté puis cédé avec profit par le service de recrutement des Rapids au cours des cinq dernières années.

En 2024, le club a déjà cédé son ancien choix de première ronde, le défenseur central Moise Bombito, à l’OGC Nice pour un montant initial estimé à 7,7 millions de dollars.