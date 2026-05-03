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Neymar - Robinho JrGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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Selon les premières informations, Neymar aurait été impliqué dans une altercation physique avec Robinho Jr. lors d’une séance d’entraînement du club de Santos

Neymar
R. Junior
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Neymar aurait été impliqué dans une violente altercation physique avec Robinho Jr. lors d’une séance d’entraînement de Santos. Selon plusieurs sources, les deux joueurs se seraient « bousculés », et Neymar aurait fait trébucher le jeune joueur lors de la séance de dimanche. Bien que la situation se soit envenimée, les informations disponibles indiquent que les deux joueurs auraient depuis réglé leurs différends en vue des prochains matchs.

  • Neymar Robinho jrGetty Images

    Affrontement sur la pelouse d’entraînement à Santos

    Selon Globo Esporte, Neymar s’est emporté dimanche lors d’une séance d’entraînement au centre Rei Pelé après avoir été dribblé par Robinho Jr. L’incident est survenu durant un exercice réservé aux joueurs qui n’avaient pas pris part à la rencontre de Serie A brésilienne contre Palmeiras, samedi. Le quintuple Ballon d’Or aurait d’abord demandé au jeune attaquant de « se calmer », avant de répondre par un croche-pied qui l’a envoyé au sol. La tension a alors monté, provoquant une vive altercation verbale puis un accrochage physique entre les deux joueurs.

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  • San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Des remous secouent les coulisses du club.

    Pour l’instant, Santos préfère garder le silence. De son côté, l’équipe de presse de Neymar a répondu, contactée par Globo Esporte, ne « disposer d’aucune information sur cette affaire ». En coulisses, toutefois, la situation provoque un véritable tollé : les représentants de Robinho Jr ont déjà saisi la présidence du club de leurs doléances.

  • Présenter des excuses et rétablir la relation

    Malgré cet échange houleux, Globo Esporte précise que Neymar s’est ensuite approché du jeune homme de 18 ans, fils de l’ancien ailier du Real Madrid Robinho, encore au centre d’entraînement, pour s’excuser de son comportement irréfléchi. Leur relation, comparée à celle d’un « parrain et de son filleul », a rapidement été renouée. Les deux joueurs avaient manqué le derby du week-end et s’entraînaient avec les réservistes et les joueurs non retenus.

  • San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Quelle sera la prochaine étape pour Neymar ?

    Tourné vers l’avenir, Santos peaufine sa préparation en vue de son match de Copa Sudamericana face à Recoleta, mardi. L’entraîneur Cuca a officiellement confirmé que Neymar figurerait dans le groupe qui effectuera le déplacement. Le club brésilien compte sur l’expérience de son avant-centre pour canaliser son énergie et offrir une performance de haut niveau sur le terrain.

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