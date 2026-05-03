Selon Globo Esporte, Neymar s’est emporté dimanche lors d’une séance d’entraînement au centre Rei Pelé après avoir été dribblé par Robinho Jr. L’incident est survenu durant un exercice réservé aux joueurs qui n’avaient pas pris part à la rencontre de Serie A brésilienne contre Palmeiras, samedi. Le quintuple Ballon d’Or aurait d’abord demandé au jeune attaquant de « se calmer », avant de répondre par un croche-pied qui l’a envoyé au sol. La tension a alors monté, provoquant une vive altercation verbale puis un accrochage physique entre les deux joueurs.