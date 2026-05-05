Selon les informations disponibles, un incident majeur aurait éclaté au sein du Real Madrid fin avril, soit entre la victoire 2-1 contre Alavés le 21 avril et le match nul 1-1 sur la pelouse du Real Betis le 24 avril. Une nouvelle fois, Antonio Rüdiger se retrouve au cœur de la polémique.
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Selon les premières informations, Antonio Rüdiger aurait perdu son sang-froid et frappé plusieurs coéquipiers au Real Madrid
Selon le journaliste Miguel Latigo Serrano sur Onda Cero, Antonio Rüdiger aurait « pété les plombs » dans le vestiaire lors d’une séance d’entraînement, s’en prenant au latéral Alvaro Carreras jusqu’à lui asséner une gifle. Ce dérapage marquerait l’apogée d’une série de différends entre les deux joueurs.
Selon The Athletic, le défenseur central aurait déjà été impliqué dans une autre altercation violente avec un coéquipier dont l’identité n’a pas été révélée ; la provocation viendrait du joueur de 33 ans. Après coup, Rüdiger s’est excusé et a invité l’ensemble du groupe et leurs familles à dîner vendredi dernier.
Ce nouvel incident n’est pas isolé. Après le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Josip Stanisic avait déjà vivement critiqué l’attitude de l’Allemand sur le terrain. Il y a quelques semaines, le défenseur de Getafe Diego Rico a réitéré ses critiques à l’encontre de Rüdiger après un tacle jugé « brutal et dangereux », estimant qu’il avait « dépassé les limites » : « Il voulait me fracasser le visage. »
Ces incidents se produisent alors que le sélectionneur national Julian Nagelsmann observe de près le comportement du défenseur central, à l’approche de la Coupe du monde 2026.
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Rüdiger, déjà sous le coup d’un avertissement interne sous les ordres de Nagelsmann : « La limite est atteinte. »
Après avoir complètement perdu son sang-froid lors de la finale de la Coupe contre le FC Barcelone la saison dernière (2-3 après prolongation), insulté l’arbitre et même lancé un rouleau de bandage en sa direction, Antonio Rüdiger s’est attiré un sévère rappel à l’ordre.
« La limite est atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon il y aura des conséquences plus graves », avait prévenu Nagelsmann. « Inacceptable, surtout pour un international allemand », avait renchéri Völler. « Toni est un grand joueur, mais il doit faire preuve de la même classe dans son comportement. Il réclame à juste titre le respect ; il doit aussi le montrer à autrui. »
Depuis, le défenseur s’est montré compréhensif, voire repentant. « Ce rappel me confirme une fois de plus que je porte une responsabilité à laquelle je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je prends au sérieux les critiques formulées de manière sérieuse et objective, car je sais moi-même que j’ai eu des écarts de conduite qui allaient clairement trop loin », avait-il déclaré en mars au journal FAZ : « Je ne veux pas être une source de troubles, mais apporter stabilité et sécurité. »
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Le Real Madrid est assis sur une « poudrière » : des tensions entre Arbeloa et Mbappé ?
Selon plusieurs sources, Antonio Rüdiger ne serait pas le seul à créer actuellement un climat tendu au Real Madrid. « Le vestiaire des Merengues est devenu une véritable poudrière », écrivait récemment Mundo Deportivo, évoquant notamment un incident non précisé impliquant le défenseur allemand ainsi qu’une altercation entre l’entraîneur sortant Álvaro Arbeloa et Dani Ceballos.
Selon The Athletic, Kylian Mbappé aurait également été impliqué dans un différend avec un membre du staff, qu’il aurait insulté. De leur côté, plusieurs joueurs se plaindraient de plus en plus du comportement et des privilèges de la star offensive de 27 ans, d’après L’Équipe.
Chez les Blancos, les nerfs sont à vif au terme d’une saison désastreuse et mouvementée. Le Real terminera l’exercice sans remporter le moindre titre et pourrait même subir l’humiliation ultime ce week-end si le FC Barcelone décrochait le sacre lors du Clásico. Un simple match nul suffirait aux Blaugranas, le Real comptant onze points de retard à quatre journées de la fin.
Les conséquences s’annoncent considérables : depuis plusieurs semaines, la presse évoque un retour de Toni Kroos dans un rôle dirigeant, tandis que, selon The Athletic, José Mourinho serait le candidat favori du président Florentino Pérez pour le banc.