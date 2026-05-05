Selon les premières informations, Antonio Rüdiger aurait perdu son sang-froid et frappé plusieurs coéquipiers au Real Madrid

Selon le journaliste Miguel Latigo Serrano sur Onda Cero, Antonio Rüdiger aurait « pété les plombs » dans le vestiaire lors d’une séance d’entraînement, s’en prenant au latéral Alvaro Carreras jusqu’à lui asséner une gifle. Ce dérapage marquerait l’apogée d’une série de différends entre les deux joueurs.

Selon The Athletic, le défenseur central aurait déjà été impliqué dans une autre altercation violente avec un coéquipier dont l’identité n’a pas été révélée ; la provocation viendrait du joueur de 33 ans. Après coup, Rüdiger s’est excusé et a invité l’ensemble du groupe et leurs familles à dîner vendredi dernier.

Ce nouvel incident n’est pas isolé. Après le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Josip Stanisic avait déjà vivement critiqué l’attitude de l’Allemand sur le terrain. Il y a quelques semaines, le défenseur de Getafe Diego Rico a réitéré ses critiques à l’encontre de Rüdiger après un tacle jugé « brutal et dangereux », estimant qu’il avait « dépassé les limites » : « Il voulait me fracasser le visage. »

Ces incidents se produisent alors que le sélectionneur national Julian Nagelsmann observe de près le comportement du défenseur central, à l’approche de la Coupe du monde 2026.