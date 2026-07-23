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Selon les observateurs, voir Cristiano Ronaldo porter les couleurs d’une franchise MLS distincte de celle de Lionel Messi « ferait sens ». Le « GOAT » portugais pourrait ainsi relever un nouveau défi nord-américain aux côtés de son éternel rival
Messi retrouve des visages familiers à l'Inter Miami
Sir David Beckham a réussi à attirer la superstar argentine Messi aux États-Unis en 2023. Huit fois lauréat du Ballon d’Or, l’attaquant a offert au sud de la Floride la Leagues Cup, le Supporters’ Shield et la MLS Cup, tout en décrochant deux titres de MVP.
D’autres visages familiers l’ont suivi en Floride : Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez et Rodrigo De Paul ont à leur tour endossé le maillot des Herons. Plus récemment, le milieu brésilien Casemiro est devenu la dernière pièce majeure de ce projet ambitieux.
Ronaldo pourrait-il un jour suivre la même voie ? Âgé de 41 ans, l’attaquant portugais a déjà tout gagné et se rapproche des 1 000 buts en carrière. Serait-il tenté de jouer aux côtés de Messi avant de raccrocher définitivement des crampons qui ont marqué l’histoire ?
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Ronaldo sera-t-il un jour coéquipier de Messi ?
Silvestre, qui a évolué aux côtés de Ronaldo à Manchester United, estime qu’un transfert retentissant vers la MLS est peu probable. Passé lui-même par les Portland Timbers, l’ancien défenseur français, s’exprimant en partenariat avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL qu’il ne voyait pas CR7 quitter l’Arabie saoudite de sitôt : « Il a déjà construit ce qu’il voulait là-bas et il a remporté le championnat. Je ne sais pas. Je ne sais pas s’il voudrait aller aux États-Unis, mais c’est certainement une option qu’on ne peut pas écarter pour lui. S’il veut continuer à jouer. S’il joue en Arabie saoudite, il peut jouer n’importe où, pour être honnête. Je n’exclurais pas cette possibilité. »
Interrogé sur un éventuel transfert de CR7 d’Al-Nassr à Miami, où il partagerait le vestiaire avec Messi, l’ancien défenseur a estimé qu’il serait plus pertinent de les voir s’affronter dans des équipes rivales.
Sur le plan sportif, cela me paraît plus cohérent pour n’importe quel entraîneur. Je ne les imagine pas dans le même vestiaire, non pas qu’ils ne s’entendraient pas, mais, du point de vue de Messi, il ne peut y avoir qu’un seul leader. Les voir évoluer dans des franchises distinctes reste, à mes yeux, la solution la plus pertinente. »
Beckham porte un projet ambitieux en MLS.
Une autre ancienne star de la MLS et ex-coéquipier de Ronaldo à Old Trafford, l’ex-international italien Giuseppe Rossi, s’était déjà confié à GOAL au sujet d’une éventuelle collaboration entre Messi et CR7 : « Je ne veux pas voir ça.
« Je ne veux pas voir Messi et Ronaldo ensemble. Ce serait un peu bizarre. Il vaut mieux les garder séparés. Si Ronaldo veut jouer aux États-Unis, on le met dans… quelle est l’autre équipe en Floride déjà ? Orlando. Comme ça, au moins, ils pourraient y entretenir une belle rivalité. »
Toutefois, si quelqu’un peut concrétiser ce rêve, c’est bien la légende de Manchester United et de l’Angleterre, David Beckham, qui tire toujours les ficelles en tant que copropriétaire de l’Inter Miami. Robert Earnshaw, passé par le Toronto FC, le Chicago Fire et les Vancouver Whitecaps, a confié à GOAL que « Golden Balls » était l’homme capable d’offrir aux supporters du monde entier un spectacle époustouflant aux États-Unis : « S’il y avait un endroit où cela pourrait se produire, ce serait un club comme l’Inter Miami.
« Malheureusement, je ne crois pas que cela se produira un jour. Nous, les fans inconditionnels, aimerions les voir évoluer ensemble avant qu’ils ne prennent leur retraite. Je n’y crois guère, mais si cela devait arriver, je parie sur David Beckham pour y parvenir. »
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Contrats des « GOAT » : quand expirent les contrats de Ronaldo et Messi ?
Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2025, Cristiano Ronaldo espère évoluer aux côtés de son fils Cristiano Jr, actuellement formé au Moyen-Orient.
De son côté, Messi est lié à Miami jusqu’en 2028 ; il est donc possible qu’il retrouve un visage familier sur le sol américain avant que ces deux légendes vivantes n’envisagent sérieusement la retraite.
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