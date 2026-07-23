Sir David Beckham a réussi à attirer la superstar argentine Messi aux États-Unis en 2023. Huit fois lauréat du Ballon d’Or, l’attaquant a offert au sud de la Floride la Leagues Cup, le Supporters’ Shield et la MLS Cup, tout en décrochant deux titres de MVP.

D’autres visages familiers l’ont suivi en Floride : Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez et Rodrigo De Paul ont à leur tour endossé le maillot des Herons. Plus récemment, le milieu brésilien Casemiro est devenu la dernière pièce majeure de ce projet ambitieux.

Ronaldo pourrait-il un jour suivre la même voie ? Âgé de 41 ans, l’attaquant portugais a déjà tout gagné et se rapproche des 1 000 buts en carrière. Serait-il tenté de jouer aux côtés de Messi avant de raccrocher définitivement des crampons qui ont marqué l’histoire ?