Le nord de Londres a connu deux saisons consécutives à la 17e place. Ange Postecoglou a contribué à masquer quelques failles en remportant l'Europa League vers la fin de son mandat d'entraîneur – mettant ainsi fin à une attente de 17 ans pour un titre majeur –, mais il n'y a guère eu d'autres raisons de se réjouir.

Thomas Frank puis Igor Tudor ont traversé le Tottenham Hotspur Stadium sans laisser d’empreinte positive, avant que l’ex-mentor de Brighton, Roberto De Zerbi, ne prenne les commandes et ne stabilise le navire à temps.

La lutte a duré jusqu’à la dernière journée : les Spurs ont célébré leur maintien in extremis tandis que leur rival londonien Arsenal brandissait le trophée de Premier League, illustrant un écart grandissant entre ces deux vieux adversaires.

Au cours des prochaines semaines, le club prépare un vaste plan de relance pour réveiller le géant endormi, quitte à se séparer de certaines stars afin d’accueillir des renforts plus en phase avec les exigences actuelles. La fenêtre de transfert s’annonce donc mouvementée.