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Selon les observateurs, Tottenham a identifié le « seul joueur qu’il faut absolument conserver » lors du mercato estival si le club veut avoir une chance de réintégrer le « Big Six »
Tandis que Tottenham célébrait son maintien, Arsenal savourait son titre de champion.
Le nord de Londres a connu deux saisons consécutives à la 17e place. Ange Postecoglou a contribué à masquer quelques failles en remportant l'Europa League vers la fin de son mandat d'entraîneur – mettant ainsi fin à une attente de 17 ans pour un titre majeur –, mais il n'y a guère eu d'autres raisons de se réjouir.
Thomas Frank puis Igor Tudor ont traversé le Tottenham Hotspur Stadium sans laisser d’empreinte positive, avant que l’ex-mentor de Brighton, Roberto De Zerbi, ne prenne les commandes et ne stabilise le navire à temps.
La lutte a duré jusqu’à la dernière journée : les Spurs ont célébré leur maintien in extremis tandis que leur rival londonien Arsenal brandissait le trophée de Premier League, illustrant un écart grandissant entre ces deux vieux adversaires.
Au cours des prochaines semaines, le club prépare un vaste plan de relance pour réveiller le géant endormi, quitte à se séparer de certaines stars afin d’accueillir des renforts plus en phase avec les exigences actuelles. La fenêtre de transfert s’annonce donc mouvementée.
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Les Spurs parviendront-ils à conserver le défenseur Van de Ven, courtisé par Liverpool ?
Le défenseur néerlandais Micky van de Ven est régulièrement cité parmi les partants potentiels. Toutefois, l’ancien latéral des Spurs, Hutton – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via casino zonder cruks – a affirmé à propos de ce central courtisé par Liverpool : « C’est un joueur qu’ils doivent conserver, selon moi.
S’ils veulent se renforcer pour la saison prochaine, c’est votre futur capitaine, car je pense que [Cristian] Romero partira probablement. Il faut conserver ce genre de joueurs pour construire l’équipe.
« Si vous le vendez et qu’il part dans un autre club de Premier League ou ailleurs, il faudra le remplacer, et ce ne sera pas facile. C’est un dilemme, car ces joueurs veulent jouer au plus haut niveau possible, et il faudra sans doute plusieurs mercatos, selon moi, pour que les Spurs retrouvent ce niveau, mais ils doivent conserver des joueurs comme Van de Ven s’ils veulent y parvenir. »
Interrogé plus en détail sur les rumeurs d’Anfield qui circulent autour de Van de Ven, Hutton a ajouté : « Ce serait une recrue exceptionnelle. Je l’apprécie vraiment en tant que joueur. Sa puissance, sa force de frappe, sa vitesse, certains des buts qu’on l’a vu marquer – je sais que ça n’arrive pas toutes les semaines, mais c’est assez incroyable.
Il est à l’aise balle au pied, techniquement solide. Il coche littéralement toutes les cases. À mon avis, il devrait jouer dans une équipe de Ligue des champions. Je pense donc que la priorité numéro un est d’essayer de le garder. »
Les Spurs font-ils toujours partie des « Six Grands » de la Premier League ?
Pour espérer remonter la pente, les Spurs doivent avant tout conserver leurs meilleurs éléments. Enlisés dans une crise profonde, ils ne parviennent plus à convaincre de leur appartenance à l’élite de la Premier League.
Interrogé sur la question de savoir si Tottenham a l'étoffe d'un club du « Big Six », Hutton a déclaré : « Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire preuve d'une mentalité d'équipe capable de se battre régulièrement pour les premières places du classement, et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est aussi simple que cela.
« Si l’on examine les finances et les revenus du club, on peut dire que le volet commercial a été très bien géré, mais malheureusement, cela ne s’est pas traduit sur le terrain et ils ont vraiment souffert. Donc, à l’heure actuelle, je ne les considère pas comme une équipe du “Big Six”. »
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Les missions de De Zerbi avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027
Les Spurs se sont maintenus de justesse en 2025-2026 grâce à leur victoire à domicile contre Everton, qui leur a permis de finir deux points devant West Ham et d'éviter la relégation en Championship.
Sous les ordres de De Zerbi, le club semble enfin avoir trouvé le technicien capable de le remettre sur les rails. Reste toutefois plusieurs problèmes à résoudre pour le charismatique Italien avant que le rêve d’une qualification en Ligue des champions ne refasse surface.