Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a désigné Summerville comme correspondant parfaitement au profil recherché par Manchester United. Il a souligné que, malgré une marge de progression encore significative pour ce joueur de 24 ans, son potentiel justifie une démarche sérieuse en vue de son recrutement.

« C’est un joueur explosif, un régal à regarder, mais il manque encore de régularité », analyse Butt. « Cela dit, son transfert ne devrait pas coûter trop cher et Manchester United doit construire son effectif.

On ne peut pas se contenter de recruter uniquement des superstars. Summerville a été brillant avec les Pays-Bas lors du premier match, il pourrait donc potentiellement être titulaire chaque semaine à Manchester United. Quand je le regarde, je me dis qu’il doit gagner en régularité pour passer au niveau supérieur. Mais j’envisagerais sans aucun doute de recruter un joueur comme lui. »



