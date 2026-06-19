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Selon les observateurs, Manchester United devrait s’activer pour recruter la star néerlandaise, jugée capable de « jouer chaque semaine » sous les ordres de Michael Carrick, après ses débuts prometteurs lors de la Coupe du monde
Manchester United doit absolument renforcer sa profondeur d’effectif.
Butt exhorte Manchester United à délaisser sa politique de recrutement exclusivement axée sur les grandes stars pour privilégier l’épaississement de son effectif. L’ancien milieu des Red Devils cite notamment l’ailier de West Ham, Summerville, en exemple, après ses débuts remarqués sous le maillot néerlandais.
Le joueur de 24 ans a confirmé son potentiel en inscrivant un but lors du match nul 2-2 contre le Japon, ce qui a accentué l’attrait des Red Devils, en quête de renfort offensif.
- AFP
Butt apporte son soutien à l'opération de recrutement de Summerville.
Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a désigné Summerville comme correspondant parfaitement au profil recherché par Manchester United. Il a souligné que, malgré une marge de progression encore significative pour ce joueur de 24 ans, son potentiel justifie une démarche sérieuse en vue de son recrutement.
« C’est un joueur explosif, un régal à regarder, mais il manque encore de régularité », analyse Butt. « Cela dit, son transfert ne devrait pas coûter trop cher et Manchester United doit construire son effectif.
On ne peut pas se contenter de recruter uniquement des superstars. Summerville a été brillant avec les Pays-Bas lors du premier match, il pourrait donc potentiellement être titulaire chaque semaine à Manchester United. Quand je le regarde, je me dis qu’il doit gagner en régularité pour passer au niveau supérieur. Mais j’envisagerais sans aucun doute de recruter un joueur comme lui. »
Manchester United doit renforcer son effectif de réserve.
Butt estime que l’un des problèmes récurrents de Manchester United est le manque de profondeur de son effectif au-delà du onze de départ. Pour lui, les équipes performantes s’appuient sur des remplaçants capables de changer le cours d’un match et de maintenir un haut niveau de jeu lorsque la rotation s’impose.
« Nous devons renforcer l’effectif, le banc doit être plus solide », ajoute Butt. « Quand vous affrontez une équipe, vous analysez son onze de départ, mais si elle a en plus quatre joueurs capables d’entrer en jeu et de changer la donne, c’est énorme.
Quand Manchester United a reçu Leeds à Old Trafford la saison dernière et a perdu, les joueurs sur le banc et dans l’effectif n’étaient pas à la hauteur. Quand ils sont tous en forme, ils sont très bons, mais il faut encore renforcer l’effectif ; c’est pourquoi je recruterais des joueurs de ce profil. »
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L’avenir de Rashford pourrait redessiner le mercato
Selon The Athletic, tout éventuel transfert de Summerville dépendra largement de l’avenir de Marcus Rashford, dont la situation est un facteur clé dans la planification estivale de Manchester United. Son arrivée pourrait ainsi se concrétiser en fonction de la manière dont Carrick et le club réorganiseront leurs options offensives avant la clôture du mercato.