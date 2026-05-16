Alors que Manchester United s’apprête à nommer Michael Carrick entraîneur à temps plein – après avoir guidé le club vers une qualification en Ligue des champions, une première depuis la saison 2023-2024 –, l’ancien attaquant des Red Devils, Louis Saha, préconise un modèle de coaching inspiré de leurs rivaux. Estimant que Carrick apporte déjà de la stabilité, il préconise de s’appuyer sur un staff à l’image de celui qu’Arteta a construit à Arsenal, citant en exemple l’apport de personnalités comme Gabriel Heinze à l’Emirates Stadium.

S’exprimant pour Compare.Bet, l’ancien attaquant estime que l’actuel entraîneur par intérim a besoin d’un soutien adapté pour s’épanouir.

« Qui pourrait parfois remettre Michael en question ? Pas dans le mauvais sens du terme, mais simplement en lui apportant des idées différentes », a déclaré Saha. « Un peu comme ce que l’on a pu voir avec Gabriel Heinze à Arsenal et Mikel Arteta. On a parfois besoin d’une sorte de représentation d’une diplomatie d’un autre genre, je dirais. Je penserais à Rio Ferdinand, Patrice Evra ou Nemanja Vidic. »