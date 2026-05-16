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Selon les observateurs, Manchester United devrait recruter Rio Ferdinand ou Nemanja Vidic afin de renforcer son staff technique aux côtés de Michael Carrick, une démarche rappelant le choix de Mikel Arteta d’intégrer Gabriel Heinze à Arsenal
À la recherche de la formule de coaching idéale
Alors que Manchester United s’apprête à nommer Michael Carrick entraîneur à temps plein – après avoir guidé le club vers une qualification en Ligue des champions, une première depuis la saison 2023-2024 –, l’ancien attaquant des Red Devils, Louis Saha, préconise un modèle de coaching inspiré de leurs rivaux. Estimant que Carrick apporte déjà de la stabilité, il préconise de s’appuyer sur un staff à l’image de celui qu’Arteta a construit à Arsenal, citant en exemple l’apport de personnalités comme Gabriel Heinze à l’Emirates Stadium.
S’exprimant pour Compare.Bet, l’ancien attaquant estime que l’actuel entraîneur par intérim a besoin d’un soutien adapté pour s’épanouir.
« Qui pourrait parfois remettre Michael en question ? Pas dans le mauvais sens du terme, mais simplement en lui apportant des idées différentes », a déclaré Saha. « Un peu comme ce que l’on a pu voir avec Gabriel Heinze à Arsenal et Mikel Arteta. On a parfois besoin d’une sorte de représentation d’une diplomatie d’un autre genre, je dirais. Je penserais à Rio Ferdinand, Patrice Evra ou Nemanja Vidic. »
- AFP
La nomination définitive de Carrick devrait être officialisée sous peu.
Les appels en faveur d'un staff technique solide interviennent alors que Carrick est sur le point de signer un contrat officiel au Theatre of Dreams. Selon certaines informations, Manchester United aurait trouvé un accord avec le technicien de 44 ans, après une série de résultats impressionnants qui lui a permis de remporter 10 de ses 15 premiers matches de Premier League à la tête de l'équipe. Ce bilan a convaincu la direction d'Ineos que Carrick est l'homme de la situation pour diriger le club à long terme.
Saha estime que l’ancien milieu de terrain est le bon choix, car il garantit un sentiment de continuité que ne viendrait pas perturber une nomination externe très médiatisée. « L’essentiel pour Man Utd, c’est d’avoir de la cohérence et de la stabilité, et Carrick incarne clairement cela », ajoute Saha. « Si un autre, même un entraîneur au palmarès impressionnant, arrivait, il apporterait des changements et une incertitude dont les joueurs n’ont pas besoin. Il est donc temps, oui, de valider ce choix. »
Appel à l’expertise des spécialistes
Si le sens tactique de Carrick a été salué, Saha exhorte les anciens joueurs les plus influents du club à lui accorder un soutien sans réserve. Des légendes du club comme Roy Keane et Gary Neville ont certes exprimé des réserves par le passé, mais Saha rappelle qu’un jeune entraîneur a besoin d’un contexte interne et externe favorable pour s’imposer. Il cite l’exemple de l’ancien capitaine de Manchester City, Vincent Kompany, au Bayern Munich, pour illustrer ce que les débutants peuvent accomplir grâce à un soutien solide.
« Roy Keane et Gary Neville ont exprimé des doutes, ce qui est tout à fait légitime, mais ils doivent désormais soutenir Michael Carrick », affirme Saha. « J’ai moi aussi posé des questions, mais avec plus de respect, car ce rôle est extrêmement complexe. Un jeune entraîneur a besoin de tout le soutien possible, et si l’on aime vraiment le club, on se doit d’être l’une des voix qui l’aident dans cette situation. »
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Tirer parti de l'évolution du paysage de la Premier League
La possible nomination de Carrick au poste d’entraîneur principal intervient alors que les rivaux historiques sont eux-mêmes en pleine transition. Alors que Liverpool traverse une saison difficile, Saha estime que Manchester United est bien placé pour combler son retard, à condition de mettre en place une structure d’encadrement solide. Il suggère également que l’arrivée de Ruud van Nistelrooy au sein du staff pourrait apporter à Carrick l’expérience d’un « grand club », ce qui aiderait Manchester United à retrouver sa place au sommet du football anglais.
« United peut en profiter ; Liverpool mettra sans doute trois ou quatre ans à retrouver le sommet. J’aimerais les voir se battre, mais avec United devant », conclut Saha.