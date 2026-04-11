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Selon les observateurs, Chelsea devrait probablement céder Enzo Fernández si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des champions
Des difficultés financières pourraient entraîner une vente massive
L’absence de Ligue des champions pèse déjà sur les finances de Chelsea. Privé des précieuses recettes de la plus grande compétition européenne, le club pourrait être contraint de rééquilibrer ses comptes après des mercatos très dépensiers. Dans ce contexte, Fernandez, l’un des joueurs les plus cotés de l’effectif, apparaît comme l’actif le plus susceptible d’être cédé pour rapporter une somme importante et respecter les règles financières.
Consciente que manquer le top 4 de Premier League entraînerait un manque à gagner considérable, la direction des Blues suit donc de près cette option, et, selon AS, un départ de l’Argentin durant l’été est de plus en plus envisagé comme une solution crédible en cas de non-qualification pour la C1.
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L'agent affirme que le contentieux avec le club est réglé.
Des tensions sont récemment apparues après que Fernandez a été sanctionné pour avoir enfreint le code de conduite de Chelsea, ce qui a entraîné son exclusion temporaire de l'effectif. Cette sanction faisait suite à des déclarations qu'il avait faites, laissant entendre qu'il pourrait rejoindre le Real Madrid. L'agent de Fernandez, Javier Pastore, affirme qu'Enzo et le club se sont depuis « réconciliés », le joueur ayant présenté ses excuses.
L'intérêt du Real Madrid demeure un enjeu majeur de l'intrigue.
Les spéculations sur l’avenir à long terme de Fernández ne se sont pas dissipées. Les « Blancos » admirent depuis longtemps ce milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde et sont régulièrement cités comme intéressés par un éventuel transfert. Pour Chelsea, une telle vente permettrait d’alléger la pression financière tout en récupérant une large partie du montant record du transfert britannique versé à Benfica en 2023. Les prochains mois pourraient ainsi servir de période d’observation si le club décidait finalement de se séparer du joueur. Une fin de saison en fanfare renforcerait par ailleurs la position de négociation des Blues, qui pourraient alors exiger une indemnité élevée des prétendants.
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Et maintenant ?
Fernandez purge toujours sa suspension interne et manquera donc le match de Premier League entre Chelsea et Manchester City, dimanche. Il devrait retrouver les pelouses avec les Blues pour affronter Manchester United le week-end prochain.