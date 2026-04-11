Selon les observateurs, Chelsea devrait probablement céder Enzo Fernández si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des champions

L’absence de Ligue des champions pèse déjà sur les finances de Chelsea. Privé des précieuses recettes de la plus grande compétition européenne, le club pourrait être contraint de rééquilibrer ses comptes après des mercatos très dépensiers. Dans ce contexte, Fernandez, l’un des joueurs les plus cotés de l’effectif, apparaît comme l’actif le plus susceptible d’être cédé pour rapporter une somme importante et respecter les règles financières.

Consciente que manquer le top 4 de Premier League entraînerait un manque à gagner considérable, la direction des Blues suit donc de près cette option, et, selon AS, un départ de l’Argentin durant l’été est de plus en plus envisagé comme une solution crédible en cas de non-qualification pour la C1.