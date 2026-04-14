La course au titre de Premier League a connu un rebondissement spectaculaire ce week-end : l’avance d’Arsenal en tête du classement a fondu à six points.

L'équipe de Mikel Arteta a subi une défaite surprise 2-1 à domicile face à Bournemouth, tandis que Manchester City a affirmé sa domination en s'imposant facilement 3-0 contre Chelsea à Stamford Bridge.

L’équipe de Pep Guardiola, qui compte toujours un match en moins que ses rivaux, met ainsi la pression avant un affrontement décisif entre les deux formations à l’Etihad Stadium ce dimanche.

Pour Scholes, ces rebondissements récents indiquent que l’avantage psychologique penche désormais clairement en faveur des Citizens alors que la saison entre dans sa phase décisive.







