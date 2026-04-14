AFP
Traduit par
Selon les observateurs, Arsenal serait « hors course » pour le titre de Premier League en raison de ses performances insuffisantes dans les matchs décisifs, tandis qu’une légende du championnat anglais prévoit un redressement de Manchester City
Les Gunners trébuchent dans leur quête du titre
La course au titre de Premier League a connu un rebondissement spectaculaire ce week-end : l’avance d’Arsenal en tête du classement a fondu à six points.
L'équipe de Mikel Arteta a subi une défaite surprise 2-1 à domicile face à Bournemouth, tandis que Manchester City a affirmé sa domination en s'imposant facilement 3-0 contre Chelsea à Stamford Bridge.
L’équipe de Pep Guardiola, qui compte toujours un match en moins que ses rivaux, met ainsi la pression avant un affrontement décisif entre les deux formations à l’Etihad Stadium ce dimanche.
Pour Scholes, ces rebondissements récents indiquent que l’avantage psychologique penche désormais clairement en faveur des Citizens alors que la saison entre dans sa phase décisive.
- Getty Images Sport
Scholes pointe du doigt un manque de efficacité dans les grands rendez-vous.
Invité du podcast «The Good, The Bad and The Football », Paul Scholes n’a pas mâché ses mots au sujet d’Arsenal. Le joueur aux onze titres de Premier League estime que les Gunners manquent d’efficacité pour gérer la pression de la dernière ligne droite du championnat, pointant du doigt leurs résultats dans les grands rendez-vous.
« Je pense simplement qu’Arsenal est hors course et que tout l’élan est du côté de Manchester City », a déclaré Scholes. « À un moment donné, il faut battre ses rivaux pour remporter le championnat. Je ne les ai pas vus le faire, ils ne gagnent pas les grands matchs. Je ne vois rien d’autre qu’une victoire de City dimanche, je n’y crois tout simplement pas. »
L'évolution tactique de Guardiola
Si Manchester City a connu un début de saison irrégulier, le club a retrouvé son meilleur niveau au moment le plus opportun. Depuis son élimination en Ligue des champions par le Real Madrid, les Citizens ont remporté la Carabao Cup et se sont qualifiés pour les demi-finales de la FA Cup, démontrant cette efficacité redoutable sur le plan national qui caractérise l’ère Guardiola.
Scholes souligne que l’entraîneur catalan a dû adopter une approche plus directe cette saison pour intégrer de nouveaux talents dans son système.
« Pep a dû coacher cette équipe durant les six derniers mois plus qu’il n’a eu à le faire depuis des années », a ajouté Scholes. « Avec les effectifs qu’il a eus par le passé, il lui suffisait de prendre du recul et d’observer. »
- Getty Images Sport
Gérer la prochaine génération
La période de transition à l’Etihad a vu de jeunes talents comme Jeremy Doku et Rayan Cherki assumer davantage de responsabilités, imposant ainsi un style de leadership différent depuis le banc. Pour Scholes, cette gestion plus active a été le catalyseur de la renaissance de City, alors que le club cherche à rattraper les hommes d’Arteta.
« Au cours des six à douze derniers mois, il a dû les encadrer », a expliqué l’ancien international anglais. « Avec des joueurs comme (Jeremy) Doku et (Rayan) Cherki, il a dû leur donner des conseils pendant les matchs, ce qu’il n’avait pas vraiment fait depuis un certain temps. »