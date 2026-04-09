Le milieu de terrain s’était blessé au genou lors du match de phase préliminaire de la Ligue des champions face au Sporting, le 20 janvier. Si la contusion avait semblé relativement bénigne au départ, des inflammations à répétition et d’autres complications ont progressivement décalé son retour sur les terrains.

À ce jour, le joueur de 30 ans a manqué 15 matches toutes compétitions confondues pour le club de la capitale française, et la date de son retour reste incertaine. « Nous devons attendre le joueur, il n’y a aucun problème. Nous essayons de faire revenir les joueurs le plus vite possible », a récemment précisé son entraîneur, Luis Enrique.

Avant cette blessure, l’international espagnol était un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique et n’avait manqué que quelques rencontres à l’automne, déjà pour une contusion. Depuis son arrivée au PSG, Ruiz a disputé 24 matchs officiels toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives, des statistiques qui témoignent de son impact au milieu de terrain. Si le club de la capitale espère évidemment récupérer son joueur le plus rapidement possible, la prudence reste de mise afin d’éviter toute rechute qui pourrait prolonger encore son indisponibilité. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour le staff médical, qui devra trouver le bon équilibre entre rééducation ciblée et retour progressif à l’entraînement collectif. En attendant, les supporters parisiens gardent espoir de revoir bientôt leur numéro {numéro de maillot de Ruiz} fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes, et ce, malgré l’incertitude qui plane encore sur la date exacte de son come-back.