Selon les informations publiées par le journal sportif français L’Équipe, le milieu de terrain aurait lui-même décidé de ne pas prendre part à la rencontre, invoquant des douleurs résiduelles liées à sa blessure au genou et refusant de prendre le moindre risque. Cette décision, mûrement réfléchie, témoigne de sa volonté de ne pas précipiter son retour afin de ne pas compromettre sa guérison complète. Le joueur, dont la prudence est dictée par l’expérience et le conseil des médecins, préfère donc attendre, en accord avec le staff technique, plutôt que de revenir trop tôt et risquer une récidive. Cette position, relayée par L’Équipe, souligne l’importance pour tout athlète de écouter son corps et de privilégier une récupération durable, même si cela implique de manquer quelques matchs. Pour l’entraîneur et ses coéquipiers, cette absence, bien que regrettable, est perçue comme une mesure de précaution nécessaire pour retrouver un effectif au complet et en pleine forme dans les semaines à venir.
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Selon les informations les plus récentes, une dispute interne aurait éclaté en coulisses au Paris Saint-Germain. L’un des joueurs stars du club de la capitale aurait refusé de prendre part au match de Ligue des champions face au Liverpool Football Club. Cette décision, si elle est confirmée, jetterait une ombre sur la préparation du club parisien et pourrait avoir des répercussions sportives et disciplinaires. Pour l’instant, le club n’a pas officiellement commenté ces allégations, mais la rumeur, déjà relayée par plusieurs médias, alimente les spéculations sur l’ambiance au sein du vestiaire. Reste à savoir si cet incident isolé sera rapidement aplani ou s’il marque le début d’une crise plus profonde au sein d’un effectif pourtant construit pour briller sur la scène européenne
Selon les dernières informations, le staff médical du PSG s’interroge : les examens internes n’ont détecté aucune séquelle susceptible d’empêcher le milieu de terrain de 30 ans de retrouver la compétition. En coulisses, plusieurs sources estiment même que l’international espagnol, champion d’Europe avec la Roja, serait déjà apte à accumuler des minutes précieuses.
Selon ces mêmes sources, le champion d’Europe espagnol aurait donc été en mesure de participer dès vendredi dernier à la rencontre de Ligue 1 face au FC Toulouse, puis de postuler pour la réception des Reds deux jours plus tard. Pourtant, il n’a une nouvelle fois pas été retenu dans le groupe aligné par l’entraîneur Luis Enrique, suscitant de nouvelles interrogations sur les critères sportifs et médicaux qui guident les choix du staff technique. Dans l’attente d’une communication officielle du club, les observateurs s’interrogent : si les examens internes ne révèlent plus aucune séquelle, quel élément justifie encore le report du retour à la compétition de l’international espagnol ? La réponse, pour l’instant, reste entre les mains du corps médical et de l’encadrement sportif, tandis que les supporters, impatients de revoir leur milieu de terrain en action, scrutent déjà le prochain rendez-vous au calendrier.
- AFP
Fabian Ruiz est toujours à l’infirmerie du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain espagnol, recruté l’été dernier pour apporter créativité et justesse technique au cœur du jeu parisien, n’a pas disputé la moindre minute depuis près de trois mois. Cette longue indisponibilité, due à une blessure dont la nature précise n’a pas été communiquée par le club, interpelle tant les observateurs que les supporters. Alors que le PSG enchaîne les matchs décisifs en Ligue 1 et sur la scène européenne, l’absence de Ruiz se fait sentir : le secteur offensif perd en variété, et ses coéquipiers doivent multiplier les efforts pour compenser son talent rare à la récupération et à la relance. Les médecins du club travaillent étroitement avec le joueur pour accélérer son retour, mais la prudence reste de mise afin d’éviter toute récidive. Les fans, eux, patientent avec impatience, conscients que le retour de Fabian Ruiz pourrait redonner un nouvel élan à leur équipe dans la course aux titres.
Le milieu de terrain s’était blessé au genou lors du match de phase préliminaire de la Ligue des champions face au Sporting, le 20 janvier. Si la contusion avait semblé relativement bénigne au départ, des inflammations à répétition et d’autres complications ont progressivement décalé son retour sur les terrains.
À ce jour, le joueur de 30 ans a manqué 15 matches toutes compétitions confondues pour le club de la capitale française, et la date de son retour reste incertaine. « Nous devons attendre le joueur, il n’y a aucun problème. Nous essayons de faire revenir les joueurs le plus vite possible », a récemment précisé son entraîneur, Luis Enrique.
Avant cette blessure, l’international espagnol était un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique et n’avait manqué que quelques rencontres à l’automne, déjà pour une contusion. Depuis son arrivée au PSG, Ruiz a disputé 24 matchs officiels toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives, des statistiques qui témoignent de son impact au milieu de terrain. Si le club de la capitale espère évidemment récupérer son joueur le plus rapidement possible, la prudence reste de mise afin d’éviter toute rechute qui pourrait prolonger encore son indisponibilité. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour le staff médical, qui devra trouver le bon équilibre entre rééducation ciblée et retour progressif à l’entraînement collectif. En attendant, les supporters parisiens gardent espoir de revoir bientôt leur numéro {numéro de maillot de Ruiz} fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes, et ce, malgré l’incertitude qui plane encore sur la date exacte de son come-back.