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Selon les informations les plus récentes, Neymar accepterait de commencer sur le banc de l’équipe du Brésil afin de préserver son intégrité physique et de concourir à la Coupe du monde. De son côté, Casemiro assure que Carlo Ancelotti est l’entraîneur parfait pour encadrer la star souvent blessée
Neymar n'a pas besoin d'être la star de la Seleção
Victime de blessures récurrentes, Neymar n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis 2023, soit bien avant l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne. Bien qu’il soit régulièrement écarté des convocations pour des raisons physiques, Ancelotti n’a pas exclu d’inclure le joueur de 34 ans dans la liste pour la compétition estivale. Un retour dans le onze de départ semble toutefois peu probable au vu de sa longue absence. Mais Casemiro, l’un des piliers du groupe, a tenu à souligner que son coéquipier n’avait pas besoin d’être la vedette du spectacle.
« À mon avis, Neymar n’a jamais eu ce genre de problème. Il a même l’âge et l’expérience pour être l’un des capitaines de l’équipe nationale », a déclaré Casemiro à ESPN. « Et il ne s’est jamais soucié de ça en équipe nationale. Il a toujours dit : “Passez-moi le ballon, amusons-nous et jouons au football.” Et, mec, c’est tout moi. Je veux m’amuser sur le terrain, je veux prendre du plaisir sur le terrain. » Et Neymar l’a toujours démontré.
« Neymar n’a jamais recherché ce statut de dur à cuire ; c’est un joueur qui veut avant tout prendre du plaisir sur le terrain. Si on lui propose un rôle de remplaçant pour le Mondial, je suis convaincu qu’il acceptera, car il veut simplement jouer et montrer son talent sur le terrain et à l’entraînement. »
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Pour la star de Santos, « il n’y a pas de meilleur entraîneur » qu’Ancelotti.
C’est Ancelotti qui tient les rênes pendant cette période de transition, un entraîneur réputé pour sa capacité à gérer les grands egos et les rotations complexes au sein de l’effectif. Le milieu de terrain de Manchester United, Casemiro, a ouvertement exprimé son soutien au tacticien italien, affirmant qu’il n’y a personne de mieux placé pour gérer un joueur de l’envergure et du profil physique de Neymar. Les succès passés d’Ancelotti avec des stars chevronnées au Real Madrid et à l’AC Milan constituent un modèle à suivre pour que le Brésil puisse exploiter efficacement le talent de Neymar.
Casemiro a fait l’éloge de son entraîneur en déclarant : « Il faudrait avoir une conversation avec Neymar et lui dire : “Écoute, tu ne joueras pas tous les matchs, mais dans certains, tu seras crucial pendant 20 ou 30 minutes. Ou alors, tu pourras jouer ce match-là. C’est juste une question de dialogue.”
« Je le répète, ce n’est pas une question de ce qu’Ancelotti pense. Cette approche vient de lui, et il n’y a pas d’entraîneur au monde plus expérimenté pour gérer ce genre de situation. Je suis donc convaincu que la décision qu’il prendra sera toujours dans l’intérêt supérieur du groupe. »
« Neymar n'a rien à prouver », assure Casemiro
Casemiro reconnaît que les discussions incessantes sur la place de Neymar au sein de la Seleção sont devenues lassantes, mais il insiste sur le fait qu’il n’a jamais éludé le sujet.
« C’est agaçant parce que tout le monde parle de [Neymar à la Coupe du monde], tout le monde pose des questions et tout le monde répond. Surtout moi. Je suis un ami de Neymar, je le connais depuis qu’il a 12 ans. Mais une chose est sûre : il n’a rien à prouver à personne. Tout dépendra de sa capacité à retrouver son meilleur niveau physique, car en matière de talent, la discussion est close. »
- AFP
La condition physique demeure l’ultime écueil
Si le talent de Neymar est incontestable, sa condition physique demeure la principale préoccupation du staff technique brésilien. De retour sur les terrains avec Santos depuis peu, l’attaquant peine encore à retrouver son rythme de croisière. Casemiro a admis que, même si ce débat peut être « agaçant », la réalité de la situation dépend entièrement de la capacité du corps de Neymar à supporter les rigueurs d’une Coupe du monde après plusieurs blessures graves.
Casemiro a ajouté : « La grande question ici, c'est l'aspect physique. Je comprends que le staff technique analyse cela et Ancelotti l'a clairement exprimé dans ses interviews. Je suis un grand admirateur de Neymar et il n'a rien à prouver à personne. Si son physique est au rendez-vous, alors il n'y a rien à discuter : il doit être du voyage. C'est notre star, notre joueur phare. Mais c'est à lui de montrer qu'il est prêt physiquement. » L'entraîneur de Santos, Cuca, a récemment pris la défense de son joueur vedette, soulignant qu'il gagne en puissance malgré des performances plus discrètes sur la scène continentale.