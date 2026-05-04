Victime de blessures récurrentes, Neymar n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis 2023, soit bien avant l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne. Bien qu’il soit régulièrement écarté des convocations pour des raisons physiques, Ancelotti n’a pas exclu d’inclure le joueur de 34 ans dans la liste pour la compétition estivale. Un retour dans le onze de départ semble toutefois peu probable au vu de sa longue absence. Mais Casemiro, l’un des piliers du groupe, a tenu à souligner que son coéquipier n’avait pas besoin d’être la vedette du spectacle.

« À mon avis, Neymar n’a jamais eu ce genre de problème. Il a même l’âge et l’expérience pour être l’un des capitaines de l’équipe nationale », a déclaré Casemiro à ESPN. « Et il ne s’est jamais soucié de ça en équipe nationale. Il a toujours dit : “Passez-moi le ballon, amusons-nous et jouons au football.” Et, mec, c’est tout moi. Je veux m’amuser sur le terrain, je veux prendre du plaisir sur le terrain. » Et Neymar l’a toujours démontré.

« Neymar n’a jamais recherché ce statut de dur à cuire ; c’est un joueur qui veut avant tout prendre du plaisir sur le terrain. Si on lui propose un rôle de remplaçant pour le Mondial, je suis convaincu qu’il acceptera, car il veut simplement jouer et montrer son talent sur le terrain et à l’entraînement. »