Le Benfica a catégoriquement démenti que son entraîneur actuel soit sur le point de partir. Le vétéran, qui affiche un palmarès impressionnant comprenant trois titres de champion d'Angleterre et deux victoires en Ligue des champions, a vu sa position remise en question après un match nul frustrant 1-1 contre Casa Pia, qui laisse son équipe à la troisième place, bien qu'elle reste invaincue en championnat cette saison. S’exprimant à l’issue d’une audience parlementaire, le président du club, Rui Costa, a donc coupé court à toute spéculation. « José Mourinho a un contrat pour encore un an, ce n’est pas un sujet d’actualité pour le moment », a-t-il déclaré avec autorité. Avant d’insister sur la parfaite harmonie interne : « Nous sommes sur la même longueur d’onde. » Pour rappel, le technicien portugais, arrivé à Lisbonne l’été dernier, a déjà démontré sa capacité à redresser des situations délicates, notamment lors de ses passages à Porto, Chelsea et l’Inter Milan. Son palmarès, sa connaissance du football européen et sa capacité à gérer les moments de tension constituent des atouts majeurs pour Benfica, qui vise un 38e titre national et une trajectoire ambitieuse sur la scène continentale. Dans l’immédiat, les Aigles se concentrent sur la suite du championnat, où chaque match comptera pour grignoter les points nécessaires et revenir sur les talons du leader. La solidité défensive affichée depuis le début de la saison reste un gage de stabilité, et la direction sportive entend bien transformer cette égalité en dynamique positive.