En cas de transfert d'El Malas, le club de Cologne aurait pu espérer percevoir 50 millions d'euros (45 millions d'euros de indemnité de base plus cinq millions de bonus facilement atteignables). Un montant record pour un joueur du club, auquel s’ajoutait une participation de 15 % en cas de revente ultérieure. Selon plusieurs sources concordantes, le directeur sportif Thomas Kessler avait validé l’offre.

Le joueur devait s’engager avec Brentford jusqu’en 2030 et percevoir quatre millions d’euros par an. Alors que le délai expirait vendredi, le camp du joueur, mené par sa négociatrice et mère Sabrina El Mala, a fait capoter l’opération avant même cette échéance. D’après Sky, El Mala spéculerait sur une offre d’un club plus prestigieux. Son avenir serait désormais « totalement ouvert », indiquent les dernières informations. Selon certaines rumeurs, un transfert vers le BVB, rival en Bundesliga, serait à nouveau une possibilité.

Pour le « Effzeh » comme pour Brentford, ce transfert aurait représenté un record. El Mala aurait détrôné Anthony Modeste, vendu 29 millions d’euros au TJ Quanjian en 2018, et Dango Ouattara, acheté 42,8 millions d’euros à l’AFC Bournemouth par Brentford.