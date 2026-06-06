L'attaquant de 19 ans aurait refusé la semaine dernière une offre du FC Brentford, alors que le club de première division anglaise s'était déjà mis d'accord avec le FC Cologne pour un transfert cet été. Selon un article de l'Express, le refus d'El Malas aurait laissé les dirigeants du FC Cologne « abasourdis ».
Traduit par
Selon les informations disponibles, Said El Mala aurait provoqué un véritable séisme au sein du 1. FC Cologne, laissant le club et ses supporters dans un état de stupeur
En cas de transfert d'El Malas, le club de Cologne aurait pu espérer percevoir 50 millions d'euros (45 millions d'euros de indemnité de base plus cinq millions de bonus facilement atteignables). Un montant record pour un joueur du club, auquel s’ajoutait une participation de 15 % en cas de revente ultérieure. Selon plusieurs sources concordantes, le directeur sportif Thomas Kessler avait validé l’offre.
Le joueur devait s’engager avec Brentford jusqu’en 2030 et percevoir quatre millions d’euros par an. Alors que le délai expirait vendredi, le camp du joueur, mené par sa négociatrice et mère Sabrina El Mala, a fait capoter l’opération avant même cette échéance. D’après Sky, El Mala spéculerait sur une offre d’un club plus prestigieux. Son avenir serait désormais « totalement ouvert », indiquent les dernières informations. Selon certaines rumeurs, un transfert vers le BVB, rival en Bundesliga, serait à nouveau une possibilité.
Pour le « Effzeh » comme pour Brentford, ce transfert aurait représenté un record. El Mala aurait détrôné Anthony Modeste, vendu 29 millions d’euros au TJ Quanjian en 2018, et Dango Ouattara, acheté 42,8 millions d’euros à l’AFC Bournemouth par Brentford.
- Getty Images Sport
Said El Mala est lié au 1. FC Cologne jusqu’en 2030.
En mettant fin à l’accord, El Mala complique les préparatifs de Cologne pour la saison prochaine. Selon l’Express, ce revirement « a touché tout le monde en plein cœur » au FC. Le club rhénan doit désormais s’attendre à un mercato estival mouvementé, plusieurs cadres devant probablement partir. Les millions attendus de la vente d’El Mala auraient pourtant facilité la venue de renforts ciblés.
Plus globalement, le club redoute que l’international marocain, sous contrat jusqu’en 2030, continue de temporiser et ne sollicite un départ qu’à la toute fin du mercato. Les Rhénans devraient alors peut-être consentir à des concessions sur le montant du transfert et se retrouveraient eux-mêmes sous pression sur le marché des transferts.
Auteur d’une première saison éclatante en Bundesliga, El Mala avait attiré l’attention de nombreux clubs, dont le Bayern Munich, avant que Brighton ne prenne l’avantage dans le dossier. En réalité, c’est Brighton & Hove Albion, emmené par l’entraîneur allemand Fabian Hürzeler, qui s’est imposé comme grand favori pour recruter le natif de Krefeld. Toutefois, les Seagulls n’auraient pas été prêts à débourser les 50 millions d’euros réclamés par le club rhénan, leur limite maximale se situant, selon certaines sources, à seulement 35 millions.
Said El Mala ne figure pas dans la liste des sélectionnés allemands pour la Coupe du monde.
Dès sa première saison, El Mala s’est révélé indispensable à l’Effzeh dans la course au maintien : il a disputé les 34 rencontres de Bundesliga, inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives. Ces performances n’ont pourtant pas convaincu la sélection allemande de l’emmener à la Coupe du monde.
« Il a réalisé une excellente deuxième partie de saison, il a bien marqué », a reconnu le sélectionneur national Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse de sélection fin mai. Toutefois, il a immédiatement expliqué les raisons de son choix. « Il correspond bien sûr très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il déjà prêt pour notre style de jeu à un autre niveau offensif ? Quand on regarde la carte thermique à Cologne, elle est proche de notre propre but. »
Même après la blessure de Lennart Karl juste avant le début de la compétition, El Mala n’a pas été rappelé : Nagelsmann a finalement choisi Assan Ouedraogo (Leipzig) pour le remplacer.