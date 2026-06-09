Pour mener à bien sa mission de reconstruction, l’entraîneur aurait déjà un plan très précis en tête. Et celui-ci inclut un transfert de nature à faire trembler les foules : selon la Gazzetta dello Sport, Glasner veut absolument recruter le capitaine de l’équipe nationale autrichienne, David Alaba, pour en faire le nouveau chef de la défense du San Siro.

Polyvalent, le défenseur madrilène est pressenti pour devenir le nouveau pilier de la défense milanaise. Cette recrue potentiellement éclatante comporte toutefois un risque : depuis la saison 2023/24, Alaba est en proie à de sévères problèmes de blessures. Outre une rupture du ligament croisé, le Viennois a été freiné par de longs pépins musculaires et méniscaux.

Malgré ces doutes, Glasner demeure convaincu du potentiel de son compatriote : l’expérience internationale et le leadership du joueur justifieraient le pari.

Le défenseur aurait récemment poussé pour quitter Madrid, ou du moins serait activement poussé vers la sortie. L’Autrichien a déjà été proposé à plusieurs clubs. Fait particulièrement explosif : l’Inter Milan, le rival de toujours, ferait partie des formations contactées, selon la Gazzetta.

Parallèlement, le club lombard s’apprête à vivre un vaste remaniement de son effectif, qui dépasse le simple changement d’entraîneur. En coulisses, des transformations structurelles profondes sont évoquées. Selon le Corriere dello Sport, un nom revient avec insistance : celui de Ralf Rangnick, sélectionneur de l’Autriche, toujours envisagé pour un rôle clé, probablement celui de directeur technique.