Selon les informations du journal sportif italien, de nouvelles négociations ont eu lieu dès lundi dernier entre le club milanais et l’Autrichien de 51 ans. Ces discussions se sont déroulées de manière résolument positive.
Traduit par
Selon les informations disponibles, Oliver Glasner aurait déjà choisi son prochain club et il serait déterminé à recruter David Alaba
Pour Glasner, ce poste dans la capitale de la mode semble être la solution idéale : l'ancien entraîneur à succès de l'Eintracht Francfort et de Crystal Palace aurait délibérément écarté d'autres options sur le marché.
Le club néerlandais de renom Feyenoord Rotterdam, qui avait vivement manifesté son intérêt pour recruter le natif de Salzbourg, se retrouve ainsi bredouille.
- Getty Images Sport
Cardinale et Ibrahimovic devraient sceller l’avenir de Glasner.
L’affaire n’est toutefois pas encore conclue. Le propriétaire du Milan, Gerry Cardinale, et l’influent conseiller Zlatan Ibrahimović doivent encore donner leur feu vert, selon plusieurs sources. Si le duo valide le dossier, plus rien ne s’opposera au transfert.
À Milan, l’arrivée de l’Autrichien est surtout attendue pour opérer un virage tactique majeur. Les dirigeants rossoneri apprécient particulièrement sa conception du jeu, fondée sur un pressing haut, une récupération rapide du ballon en transition et une intensité permanente.
Cette orientation tranche avec la philosophie récente du club. Sous la conduite de l’ancien entraîneur Massimiliano Allegri, l’équipe avait adopté un style de plus en plus défensif, une approche qui s’est révélée peu concluante. Conséquence de ce jeu trop prudent : les Rossoneri ont manqué la qualification pour la Ligue des champions la saison passée. Glasner doit désormais réveiller le géant endormi et le ramener parmi l’élite européenne.
Selon les informations disponibles, Oliver Glasner souhaite recruter David Alaba au Milan AC.
Pour mener à bien sa mission de reconstruction, l’entraîneur aurait déjà un plan très précis en tête. Et celui-ci inclut un transfert de nature à faire trembler les foules : selon la Gazzetta dello Sport, Glasner veut absolument recruter le capitaine de l’équipe nationale autrichienne, David Alaba, pour en faire le nouveau chef de la défense du San Siro.
Polyvalent, le défenseur madrilène est pressenti pour devenir le nouveau pilier de la défense milanaise. Cette recrue potentiellement éclatante comporte toutefois un risque : depuis la saison 2023/24, Alaba est en proie à de sévères problèmes de blessures. Outre une rupture du ligament croisé, le Viennois a été freiné par de longs pépins musculaires et méniscaux.
Malgré ces doutes, Glasner demeure convaincu du potentiel de son compatriote : l’expérience internationale et le leadership du joueur justifieraient le pari.
Le défenseur aurait récemment poussé pour quitter Madrid, ou du moins serait activement poussé vers la sortie. L’Autrichien a déjà été proposé à plusieurs clubs. Fait particulièrement explosif : l’Inter Milan, le rival de toujours, ferait partie des formations contactées, selon la Gazzetta.
Parallèlement, le club lombard s’apprête à vivre un vaste remaniement de son effectif, qui dépasse le simple changement d’entraîneur. En coulisses, des transformations structurelles profondes sont évoquées. Selon le Corriere dello Sport, un nom revient avec insistance : celui de Ralf Rangnick, sélectionneur de l’Autriche, toujours envisagé pour un rôle clé, probablement celui de directeur technique.