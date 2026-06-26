Pochettino a ouvertement admis qu’il serait intéressé par un deuxième mandat à la tête de l’équipe nationale américaine. Il a fait allusion à plusieurs reprises à la possibilité de rester et a déclaré aux journalistes qu’il avait refusé des propositions d’autres clubs en raison de son engagement envers les États-Unis.

« Quand j’étais dans différents clubs, j’ai toujours été fidèle à mes engagements. Bien sûr, il y a eu des moments où des gens m’ont approché. J’ai connu cela quand j’étais à Tottenham : j’ai reçu des offres et j’ai dit à mes interlocuteurs : “Je respecte mon contrat avec Tottenham”. Pour moi, c’est ainsi qu’il faut agir… Lorsque les discussions prennent cette tournure, je n’y prête pas attention, et mes représentants n’y prêtent pas attention non plus avant la fin de la Coupe du monde. Peut-être qu’après la Coupe du monde, il y aura également la possibilité de rester au sein de la fédération. Peut-être qu’ils s’intéressent à nous ou non, mais tel est mon engagement », a-t-il déclaré après que des informations ont révélé que le grand club italien de Milan cherchait à le recruter comme nouvel entraîneur principal.

Le PDG de l’US Soccer, JT Batson, a confirmé que des discussions étaient en cours en vue d’une éventuelle prolongation de contrat.

« Nous avons eu plusieurs discussions très longues sur ce à quoi pourraient ressembler les quatre prochaines années », a déclaré le PDG de la Fédération américaine. « Nous sommes enthousiastes, et eux aussi, mais, bien sûr, nous devons nous concentrer sur l’été et c’est ce que nous faisons. »