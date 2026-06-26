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Selon les informations disponibles, Mauricio Pochettino, sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, se serait vu proposer une prolongation de contrat le liant à la fédération jusqu’à la Coupe du monde 2030
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Les discussions se poursuivent
Pochettino a ouvertement admis qu’il serait intéressé par un deuxième mandat à la tête de l’équipe nationale américaine. Il a fait allusion à plusieurs reprises à la possibilité de rester et a déclaré aux journalistes qu’il avait refusé des propositions d’autres clubs en raison de son engagement envers les États-Unis.
« Quand j’étais dans différents clubs, j’ai toujours été fidèle à mes engagements. Bien sûr, il y a eu des moments où des gens m’ont approché. J’ai connu cela quand j’étais à Tottenham : j’ai reçu des offres et j’ai dit à mes interlocuteurs : “Je respecte mon contrat avec Tottenham”. Pour moi, c’est ainsi qu’il faut agir… Lorsque les discussions prennent cette tournure, je n’y prête pas attention, et mes représentants n’y prêtent pas attention non plus avant la fin de la Coupe du monde. Peut-être qu’après la Coupe du monde, il y aura également la possibilité de rester au sein de la fédération. Peut-être qu’ils s’intéressent à nous ou non, mais tel est mon engagement », a-t-il déclaré après que des informations ont révélé que le grand club italien de Milan cherchait à le recruter comme nouvel entraîneur principal.
Le PDG de l’US Soccer, JT Batson, a confirmé que des discussions étaient en cours en vue d’une éventuelle prolongation de contrat.
« Nous avons eu plusieurs discussions très longues sur ce à quoi pourraient ressembler les quatre prochaines années », a déclaré le PDG de la Fédération américaine. « Nous sommes enthousiastes, et eux aussi, mais, bien sûr, nous devons nous concentrer sur l’été et c’est ce que nous faisons. »
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Une offre d’emploi concrète
Selon The Athletic, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a soumis une proposition concrète à Mauricio Pochettino avant la Coupe du monde, avec l’objectif de le maintenir à la tête de l’équipe nationale jusqu’en 2030. Les deux parties ont convenu de suspendre les discussions pendant la compétition, la performance des États-Unis étant susceptible d’influer sur la vision de l’entraîneur pour l’avenir du programme.
Une bonne performance pourrait donc déboucher sur un nouveau contrat, et Pochettino semble déjà avoir franchi une première étape : les États-Unis ont remporté leurs deux premiers matchs de groupe, s’assurant la première place du groupe D avant leur troisième rencontre – une défaite crève-cœur dans le temps additionnel face à la Turquie à Los Angeles (Pochettino avait aligné une équipe composée principalement de remplaçants).
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Les options du club se raréfient
On pensait que de nombreux postes d’entraîneur se présenteraient à l’Argentin cet été. Il aurait discuté avec Brentford l’an dernier, et l’intérêt de l’AC Milan était concret. Cependant, ce poste étant désormais pourvu, tout comme plusieurs autres, la liste des opportunités potentielles pour Pochettino s’amenuise – même si l’intérêt de plusieurs clubs reste intact.
« En près de deux ans, nous avons reçu de nombreuses propositions, et nous avons toujours répété que nous irions jusqu'au bout de notre contrat en juillet, après la Coupe du monde », a déclaré Pochettino. « Bien sûr, nous avons été contactés. Je ne vais pas vous mentir. Bien sûr, j’ai rencontré des représentants de différents clubs, mais il s’agit simplement de discussions, car nous avons des amis dans le monde du football. Nous avons des amis partout, et mon agent travaille pour moi afin de trouver la meilleure opportunité pour l’avenir. C’est tout à fait normal. C’est normal pour tous mes collègues. Il existe de nombreux exemples de personnes sous contrat dans différents clubs qui rencontrent et discutent avec d’autres personnes. »
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Une Coupe du monde réussie… et un avenir prometteur
Par ailleurs, la campagne des États-Unis en Coupe du monde pourrait prendre un nouvel élan. Tirés au sort contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, ils semblent avoir hérité d’un tableau favorable. Les États-Unis n’ont remporté qu’un seul match à élimination directe ces dernières années, mais, au vu de leur forme actuelle, ils ont de réelles chances de battre ce record dès cette édition.
D’autres rendez-vous majeurs se profilent déjà : les États-Unis pourraient organiser la Copa América 2028, et les Jeux olympiques de 2030 sont d’ores et déjà attribués à Los Angeles, un mois après la clôture du Mondial.