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Selon les informations disponibles, Manchester United ne prévoit pas de réintégrer André Onana dans son effectif cet été. Toutefois, le club peine à trouver un prétendant pour un transfert définitif du gardien
Onana est jugé excédentaire.
Selon des sources proches d’ESPN, Manchester United ne compte pas intégrer Onana à son effectif la saison prochaine. Le gardien camerounais, arrivé en 2023 en provenance de l’Inter pour 44 millions de livres sterling, a passé la saison actuelle en prêt à Trabzonspor, où il s’est engagé en septembre. Au cours de son passage à Old Trafford, le gardien de 30 ans a disputé 102 matches, encaissé 150 buts, réalisé 24 clean sheets et remporté une FA Cup. Il espérait revenir pour se battre pour une place de titulaire, mais le club va désormais s'atteler à lui trouver un nouveau club avant l'expiration de son contrat en juin 2028.
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Un remaniement dans le poste de gardien de but semble imminent.
Le poste de gardien de but connaîtra un profond changement la saison prochaine. Altay Bayindir a entamé l’exercice en disputant six matches de Premier League, avant d’être relégué sur le banc et de devoir quitter le club cet été. Arrivé en provenance du Royal Antwerp pour 21 millions d’euros, Senne Lammens s’est rapidement imposé comme titulaire, disputant 30 matches de championnat et s’affirmant comme le numéro un incontesté. Malgré cette assurance, le club prévoit tout de même de recruter un nouveau gardien cet été. Trouver un remplaçant de haut niveau pour Lammens constitue une priorité pour l’équipe de recrutement, alors que le club prépare un effectif capable de rivaliser à son retour en Ligue des champions.
L’obstacle financier d’un déménagement définitif
Si Manchester United souhaite se séparer de ce joueur de 30 ans, le club pourrait rencontrer des difficultés à le vendre en raison de son salaire. Trouver un club prêt à s'aligner sur ses revenus reste un défi de taille. Son salaire avait été revu à la baisse la saison dernière après l'échec du club à se qualifier pour les compétitions européennes, ce qui avait facilité son prêt. Cependant, son salaire devrait à nouveau augmenter, à l'instar de celui du reste de l'effectif, maintenant que Manchester United s'est qualifié pour la Ligue des champions. Ses nouvelles exigences salariales pourraient donc dissuader les prétendants et contraindre United à subventionner une partie de son salaire pour faciliter un transfert.
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Old Trafford se prépare pour un nouveau départ.
À court terme, Manchester United doit impérativement régler ce contentieux salarial pour alléger sa masse salariale. Alors que les prétendants examinent cette offre financière substantielle, le club devra sans doute consentir à une décote sur le montant du transfert. En fin de compte, recruter un remplaçant fiable pour Lammens demeure crucial pour aborder sereinement le programme européen exigeant qui se profile.