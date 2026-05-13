Si Manchester United souhaite se séparer de ce joueur de 30 ans, le club pourrait rencontrer des difficultés à le vendre en raison de son salaire. Trouver un club prêt à s'aligner sur ses revenus reste un défi de taille. Son salaire avait été revu à la baisse la saison dernière après l'échec du club à se qualifier pour les compétitions européennes, ce qui avait facilité son prêt. Cependant, son salaire devrait à nouveau augmenter, à l'instar de celui du reste de l'effectif, maintenant que Manchester United s'est qualifié pour la Ligue des champions. Ses nouvelles exigences salariales pourraient donc dissuader les prétendants et contraindre United à subventionner une partie de son salaire pour faciliter un transfert.