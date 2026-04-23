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Selon les informations disponibles, Manchester City mène des « discussions constructives » pour que Enzo Maresca succède à Pep Guardiola au poste d’entraîneur cet été
Le club a officialisé le nom du successeur de Guardiola.
Selon The Guardian, Manchester City a officiellement entamé le délicat processus de préparation de l’après-Guardiola, Maresca s’imposant comme le principal candidat à la succession. Le club a eu des « discussions constructives » au sujet de l’entraîneur italien, alors que les rumeurs s’intensifient quant à un départ de Guardiola cet été.
Si les dirigeants conservent l’espoir que le Catalan aille au terme de son contrat en 2027, ils ne veulent prendre aucun risque et préparent déjà l’après-Guardiola afin d’éviter l’instabilité institutionnelle qui a touché d’autres grands clubs après le départ d’un entraîneur emblématique.
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La connexion Maresca
Maresca est une figure bien connue des bureaux de Manchester City. déjà remarqué lorsqu’il entraînait les moins de 23 ans du club, il a ensuite été promu pour travailler directement avec l’équipe première. Son ascension au sein du staff technique l’a conduit à devenir l’adjoint de Guardiola lors de la saison historique 2022-2023, marquée par le triplé.
Le succès de Maresca à Chelsea
Après avoir mené Leicester au titre de champion de Championship en 2024 pour sa première saison comme entraîneur principal, Maresca a succédé à Mauricio Pochettino à Chelsea, où il a connu un exercice inaugural couronné de succès. Lors de son premier exercice, il a décroché la qualification pour la Ligue des champions et remporté la Ligue Europa Conférence ainsi que la Coupe du monde des clubs ; sa deuxième saison s’est toutefois soldée par un départ précoce et retentissant en janvier. Malgré ce départ, Maresca conserve une grande estime au sein du groupe : Enzo Fernández et Marc Cucurella ont récemment salué les méthodes de leur ancien mentor.
Selon The Guardian, tout transfert de Maresca à Manchester City pourrait toutefois se heurter à un obstacle : il reste lié à Chelsea par un contrat de trois ans et demi, auquel s’ajoute une option d’une année supplémentaire.
- AFP
L’avenir de Guardiola reste incertain.
Ces discussions surviennent alors que l’incertitude grandit autour de l’avenir de Guardiola. L’ancien mentor du FC Barcelone et du Bayern Munich a passé près de dix ans à Manchester, où il a conquis pas moins de 18 trophées, dont six titres de Premier League et une Ligue des champions. Malgré les spéculations sur son avenir, il reste concentré sur ses objectifs : Manchester City occupe actuellement la première place de la Premier League, devançant Arsenal à la différence de buts, à cinq journées de la fin, et doit disputer ce week-end une demi-finale de FA Cup contre Southampton. Si Guardiola a souvent affirmé se sentir bien au club, il a aussi laissé entendre qu’il pourrait chercher un nouveau défi à l’étranger, peut-être sur la scène internationale.