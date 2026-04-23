Selon les informations disponibles, Manchester City mène des « discussions constructives » pour que Enzo Maresca succède à Pep Guardiola au poste d’entraîneur cet été

Selon The Guardian, Manchester City a officiellement entamé le délicat processus de préparation de l’après-Guardiola, Maresca s’imposant comme le principal candidat à la succession. Le club a eu des « discussions constructives » au sujet de l’entraîneur italien, alors que les rumeurs s’intensifient quant à un départ de Guardiola cet été.

Si les dirigeants conservent l’espoir que le Catalan aille au terme de son contrat en 2027, ils ne veulent prendre aucun risque et préparent déjà l’après-Guardiola afin d’éviter l’instabilité institutionnelle qui a touché d’autres grands clubs après le départ d’un entraîneur emblématique.



