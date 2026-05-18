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Selon les informations disponibles, les propriétaires de Newcastle envisagent de céder une partie de leurs parts dans le club de Premier League afin de financer le projet de nouveau stade
Le PIF à la recherche de nouveaux investissements
Selon Reuters, le fonds souverain d’Arabie saoudite serait en pourparlers avancés avec des investisseurs extérieurs en vue de céder une participation minoritaire dans Newcastle United. Cette opération vise à injecter des capitaux frais au club de Tyneside, qui s’apprête à entrer dans la prochaine phase de son projet ambitieux. En émettant de nouvelles actions auprès d’un partenaire potentiel, les propriétaires espèrent contourner certaines des contraintes financières imposées aux clubs souhaitant investir massivement en Premier League.
Bien que le PIF demeure l’actionnaire majoritaire, ce recentrage financier marque un tournant dans la gestion des Magpies. Dans ce cadre, le fonds étudie plusieurs pistes pour renforcer la liquidité, dont la titrisation des revenus commerciaux du club. Une telle opération permettrait à Newcastle de poursuivre sa politique de recrutement ambitieuse tout en préservant un modèle économique viable sur le long terme.
- AFP
Le casse-tête du stade d’un milliard de livres
Le PDG de Newcastle, David Hopkinson, a confirmé à Reuters que le club se trouvait à un tournant historique. Si la rénovation de l’emblématique St James’ Park nécessiterait déjà plusieurs centaines de millions de livres, la construction d’un nouveau stade ultramoderne est estimée à plus d’un milliard de livres sterling (1,34 milliard de dollars). Pour financer ce projet sans trop puiser dans le capital direct du PIF, le fonds étudie des solutions innovantes, telles que l’émission de nouvelles actions auprès d’investisseurs externes ou la « titrisation » des futurs revenus commerciaux du club.
Cette évolution survient alors que le PIF, qui gère près de 1 000 milliards de dollars d’actifs, affine sa stratégie sportive mondiale. Le fonds, qui doit cesser de financer LIV Golf d’ici fin 2026 – après un investissement colossal de 5 milliards de dollars –, opère un virage clair vers la viabilité financière et la valeur à long terme de ses actifs. Disposer d’un « super-stade » est jugé essentiel pour le club.
Le soutien à Eddie Howe reste total.
Au-delà des infrastructures, la cession d’une participation vise surtout à doter l’entraîneur Eddie Howe des moyens de retrouver le haut du tableau. Après une saison conclue à la 11e place de la Premier League et une non-qualification européenne, la volonté de revenir sous les projecteurs de la Ligue des champions est affichée. Cet investissement devrait considérablement gonfler le budget transferts afin de renforcer l’effectif pour l’exercice suivant.
Malgré les récents résultats mitigés, la direction réaffirme son engagement envers le projet. Le manager des Magpies, Eddie Howe, a déclaré début juin que le PIF était plus que jamais déterminé à assurer le succès du club. Un agrandissement de plusieurs millions de livres du centre d’entraînement est déjà en cours et doit augmenter sa superficie de plus de 50 %.
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Évolution de la stratégie sportive saoudienne
Cette décision de rechercher des investissements extérieurs intervient alors que le PIF procède à une réorganisation de son portefeuille sportif mondial. Le fonds a récemment annoncé qu’il cesserait de financer LIV Golf à la fin de la saison 2026, après avoir injecté plus de 5 milliards de dollars dans cette initiative depuis son lancement en 2022. Cela laisse entrevoir une approche plus ciblée vis-à-vis de ses actifs phares, visant à garantir que Newcastle reste un investissement phare à long terme plutôt qu’un gouffre financier.
Alors que l’Arabie saoudite se prépare à accueillir la Coupe du monde 2034, le football demeure au cœur de la stratégie « Vision 2030 » du royaume. Sous l’ère actuelle, les Magpies ont déjà connu un succès précoce, se qualifiant à deux reprises pour la Ligue des champions et remportant la Coupe de la Ligue l’an dernier.