Selon les informations disponibles, les propriétaires de Newcastle envisagent de céder une partie de leurs parts dans le club de Premier League afin de financer le projet de nouveau stade

Selon Reuters, le fonds souverain d’Arabie saoudite serait en pourparlers avancés avec des investisseurs extérieurs en vue de céder une participation minoritaire dans Newcastle United. Cette opération vise à injecter des capitaux frais au club de Tyneside, qui s’apprête à entrer dans la prochaine phase de son projet ambitieux. En émettant de nouvelles actions auprès d’un partenaire potentiel, les propriétaires espèrent contourner certaines des contraintes financières imposées aux clubs souhaitant investir massivement en Premier League.

Bien que le PIF demeure l’actionnaire majoritaire, ce recentrage financier marque un tournant dans la gestion des Magpies. Dans ce cadre, le fonds étudie plusieurs pistes pour renforcer la liquidité, dont la titrisation des revenus commerciaux du club. Une telle opération permettrait à Newcastle de poursuivre sa politique de recrutement ambitieuse tout en préservant un modèle économique viable sur le long terme.