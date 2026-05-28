Selon ses propos, le Français aurait reçu un message WhatsApp le 30 juillet 2025. Dans cette correspondance, on aurait « suggéré » à Coman de « réfléchir à nouveau à un transfert en Arabie saoudite ». L’expéditeur de ce message n’a pas été révélé.
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Selon les informations disponibles, le FC Bayern aurait récemment mis une pression inhabituelle sur l’un de ses joueurs phares via WhatsApp
Comme déjà évoqué durant les mois précédents, Coman était toujours considéré comme un joueur potentiellement transférable par le club le plus titré d’Allemagne. Dès janvier, le directeur sportif Max Eberl (52 ans) aurait tenté de convaincre l’international français de rejoindre la Saudi Pro League, en vain.
Cette deuxième tentative a eu lieu cet été, peu après l’arrivée du Colombien Luis Díaz. L’ailier gauche, arrivé peu avant depuis Liverpool pour 70 millions d’euros, devait être cédé afin de récupérer une partie de cette somme et d’alléger la masse salariale, notamment le salaire mirobolant du héros de la Ligue des champions 2020.
Cette fois, le club bavarois a été plus efficace : Coman a rejoint Al-Nassr le 15 août, et 25 millions d’euros sont arrivés sur les comptes du Bayern. Selon Bild, le montant aurait pu être inférieur. Selon Bild, Max Eberl s’est vu reprocher en interne d’avoir « trop vite accepté » ce montant. Le président du conseil d’administration, Jan-Christian Dreesen (58 ans), a alors renégocié avec les Saoudiens et obtenu « cinq millions d’euros supplémentaires ».
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Le FC Bayern encaisse un nouveau revers concernant Kingsley Coman
Coman a passé dix ans au FC Bayern, remportant au passage vingt titres. Le plus précieux de ses 72 buts sous le maillot rouge reste celui inscrit en finale de la Ligue des champions 2020 face à son ancien club, le PSG.
À propos de son départ de Munich, il a déclaré peu après à L'Équipe : « À la toute fin du transfert, il y a eu des éléments qui ont compliqué la situation – que je ne mentionnerai pas ici. Je n’ai pas été poussé vers la sortie, mais on m’a dit que le club était ouvert à un départ en raison de sa situation financière. J’avais l’amour de l’entraîneur, des supporters, de certains membres du directoire… mais pas de tous. » Sans citer de noms, il a ajouté : « Il y avait une partie du club qui voulait me voir partir. »
Avec son nouveau club, Coman a immédiatement remporté le titre tant convoité de Saudi Pro League. Aux côtés de la superstar Cristiano Ronaldo et de l’ancien Bavarois Sadio Mané, il a décroché le sacre la semaine dernière et a même trouvé le chemin des filets lors de la victoire 4-1 contre Damac lors de la dernière journée.
Ce sacre a aussi des conséquences financières pour le Bayern. Selon le quotidien saoudien Arriyadiyah, Al-Nassr doit verser des bonus supplémentaires liés aux contrats de Coman et de l’international portugais João Félix. Chelsea percevra ainsi cinq millions d’euros pour Félix, tandis que le Bayern touchera un million d’euros supplémentaire dans le cadre du transfert de Coman.
Le parcours de Kingsley Coman au FC Bayern en chiffres
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions Titres 339 72 71 16 2 20