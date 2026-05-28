Coman a passé dix ans au FC Bayern, remportant au passage vingt titres. Le plus précieux de ses 72 buts sous le maillot rouge reste celui inscrit en finale de la Ligue des champions 2020 face à son ancien club, le PSG.

À propos de son départ de Munich, il a déclaré peu après à L'Équipe : « À la toute fin du transfert, il y a eu des éléments qui ont compliqué la situation – que je ne mentionnerai pas ici. Je n’ai pas été poussé vers la sortie, mais on m’a dit que le club était ouvert à un départ en raison de sa situation financière. J’avais l’amour de l’entraîneur, des supporters, de certains membres du directoire… mais pas de tous. » Sans citer de noms, il a ajouté : « Il y avait une partie du club qui voulait me voir partir. »

Avec son nouveau club, Coman a immédiatement remporté le titre tant convoité de Saudi Pro League. Aux côtés de la superstar Cristiano Ronaldo et de l’ancien Bavarois Sadio Mané, il a décroché le sacre la semaine dernière et a même trouvé le chemin des filets lors de la victoire 4-1 contre Damac lors de la dernière journée.

Ce sacre a aussi des conséquences financières pour le Bayern. Selon le quotidien saoudien Arriyadiyah, Al-Nassr doit verser des bonus supplémentaires liés aux contrats de Coman et de l’international portugais João Félix. Chelsea percevra ainsi cinq millions d’euros pour Félix, tandis que le Bayern touchera un million d’euros supplémentaire dans le cadre du transfert de Coman.