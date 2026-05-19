Selon ces informations, l'international allemand aurait accepté l'offre de prolongation des « Merengues » et enfilera le maillot blanc pour une saison supplémentaire. Pour s'assurer de rester au club, le défenseur central intransigeant aurait toutefois dû renoncer à ses exigences initiales.
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Selon les informations disponibles, José Mourinho compterait sur Antonio Rüdiger, qui pourrait rester une saison supplémentaire au Real Madrid
Selon nos informations, Antonio Rüdiger aurait initialement espéré prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. Il a toutefois fini par accepter la règle interne : au Real Madrid, tout joueur de plus de trente ans ne voit son engagement renouvelé que d’une année à la fois.
Chez les Merengues, la règle d’airain veut qu’on ne prolonge les contrats des joueurs de plus de trente ans que d’une année supplémentaire à chaque fois.
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Rüdiger est actuellement confronté à de graves problèmes de blessures.
Le défenseur, originaire de Berlin, vient de traverser une saison sportive extrêmement difficile. Des problèmes physiques persistants l’ont tourmenté pendant des mois, rendant finalement inévitable une intervention chirurgicale.
Une véritable odyssée médicale l’a mené jusqu’à Londres pour une consultation décisive, et ce n’est qu’après un traitement spécialisé que la douleur a enfin appartenu au passé. Le défenseur allemand a depuis retrouvé son meilleur niveau, comme l’ont démontré ses performances solides et constantes lors des dernières rencontres.
Rüdiger a rejeté une offre mirobolante en provenance d'Arabie saoudite.
Depuis son arrivée libre de tout transfert en provenance de Chelsea à l’été 2022, Rüdiger a dû s’imposer pour gagner sa place dans le onze de départ, avant de devenir, sous la houlette de l’entraîneur de l’époque, Carlo Ancelotti, un pilier incontournable de la défense madrilène. Des problèmes chroniques à la hanche et au genou l’ont toutefois contraint, la saison dernière, à pousser son corps dans ses derniers retranchements. Par sens du devoir envers le club et le staff technique, Rüdiger a disputé une grande partie de la fin de saison alors qu’il était pratiquement blessé.
Ces dernières années, la direction du club allemand a reçu plusieurs offres, dont une proposition mirobolante en provenance d’Arabie saoudite. Mais pour Rüdiger, quitter la capitale espagnole n’était pas une option. Sa soif de titres au plus haut niveau l’a poussé à rester au Real, où, selon AS, il estime que sa mission est loin d’être accomplie.
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La défense du Real Madrid pourrait-elle être sur le point de vivre un véritable séisme ?
Sa signature intervient à un moment clé pour les Madrilènes, alors qu’un vaste remaniement défensif se profile. Sous l’égide du futur entraîneur José Mourinho, le Real misera la saison prochaine sur Dean Huijsen, Rüdiger et Eder Militao, ce dernier étant actuellement à l’infirmerie.
En revanche, l’avenir du jeune talent Raúl Asencio reste incertain, tandis que l’ère David Alaba à Madrid touche à sa fin : le contrat de l’Autrichien, qui expire cet été, ne sera pas prolongé et il devra donc quitter le club.
Comme Militão reste incertain après ses graves blessures, la priorité absolue est le renforcement de la défense. Dimanche dernier, l’entourage de Josko Gvardiol aurait proposé le joueur aux dirigeants madrilènes.
Face au renouvellement générationnel annoncé chez les Skyblues, le défenseur polyvalent de Manchester City songerait à un nouveau défi. Si le Real observe encore le dossier du Croate, les incertitudes défensives pourraient bientôt le contraindre à passer à l’action.
Antonio Rüdiger : ses statistiques au Real Madrid
Matchs officiels Buts Passes décisives 182 8 4