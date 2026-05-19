Selon les informations disponibles, José Mourinho compterait sur Antonio Rüdiger, qui pourrait rester une saison supplémentaire au Real Madrid

Sa signature intervient à un moment clé pour les Madrilènes, alors qu’un vaste remaniement défensif se profile. Sous l’égide du futur entraîneur José Mourinho, le Real misera la saison prochaine sur Dean Huijsen, Rüdiger et Eder Militao, ce dernier étant actuellement à l’infirmerie.

En revanche, l’avenir du jeune talent Raúl Asencio reste incertain, tandis que l’ère David Alaba à Madrid touche à sa fin : le contrat de l’Autrichien, qui expire cet été, ne sera pas prolongé et il devra donc quitter le club.

Comme Militão reste incertain après ses graves blessures, la priorité absolue est le renforcement de la défense. Dimanche dernier, l’entourage de Josko Gvardiol aurait proposé le joueur aux dirigeants madrilènes.

Face au renouvellement générationnel annoncé chez les Skyblues, le défenseur polyvalent de Manchester City songerait à un nouveau défi. Si le Real observe encore le dossier du Croate, les incertitudes défensives pourraient bientôt le contraindre à passer à l’action.