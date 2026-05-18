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Selon les informations disponibles, Hansi Flick ne serait pas favorable à l’arrivée à Barcelone de la star de l’Inter Alessandro Bastoni, et l’entraîneur réclamerait plutôt une autre recrue pour le mercato estival
Le veto tactique de Flick concernant Bastoni
Si Bastoni est depuis longtemps considéré comme un renfort prioritaire, Flick a émis de sérieux doutes d’ordre technique. L’entraîneur allemand ne remet pas en cause les qualités de classe mondiale de l’Italien, mais s’interroge sur sa capacité à s’intégrer dans un système tactique agressif et à haute intensité, qui exige des défenseurs qu’ils évoluent dans de vastes espaces ouverts.
Selon Matteo Moretto, le nœud du problème réside dans l’exigence de Flick : une défense qui joue haut sur le terrain. Dans un tel schéma, les centraux doivent posséder une vitesse de récupération exceptionnelle et la capacité de courir efficacement vers l’arrière en transition. Si Bastoni est reconnu comme l’un des meilleurs défenseurs passeurs d’Europe, son manque de vitesse pure en phase offensive représente, aux yeux de Flick, un risque structurel susceptible de créer une fragilité défensive.
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L’effet Cubarsí sur les transferts
L’émergence de Pau Cubarsí comme pilier de l’avenir du FC Barcelone a profondément modifié le profil de joueur que le club recherche. Son jeu, basé sur un placement, une lecture et une distribution de haut niveau, manque toutefois de vitesse de pointe. Pour Flick, exploiter pleinement le potentiel de l’adolescent passe par un association avec un coéquipier à la fois physique et rapide, capable de couvrir l’espace derrière lui en cas de contre-attaque adverse.
Associer Cubarsí à Bastoni – deux joueurs brillants balle au pied mais dont la vitesse de récupération n’est pas explosive – est un scénario que Flick entend éviter. Le technicien allemand refuse de répéter les erreurs du passé, quand la défense était exposée par un manque d’équilibre. Ce « filtre tactique » l’emporte désormais sur les opportunités du marché ou la simple réputation d’un joueur, ce qui refroidit l’intérêt pour le capitaine de l’Inter, évalué à 70 millions d’euros.
Le dilemme de Deco et les alternatives du marché
Cette intervention place le directeur sportif Deco dans une position délicate, lui qui a consacré beaucoup de temps à préparer le terrain pour le transfert de Bastoni. Si Deco continue de considérer cette opération comme importante d’un point de vue technique et de prestige, la parole de Flick fait actuellement loi sur le banc. Le club se tourne désormais vers la recherche de défenseurs centraux présentant un profil plus adapté pour équilibrer le style de jeu réfléchi de Cubarsí.
Cette orientation confirme un virage plus global au FC Barcelone : chaque cible de transfert doit désormais valider un audit sportif rigoureux pour prouver sa compatibilité avec le style de Flick. Le club entend mettre fin à une période de recrutement « chaotique » et bâtir une arrière-garde cohérente, capable de soutenir un pressing haut et intensif.
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Flick reste en poste jusqu’en 2028.
Le FC Barcelone a officiellement assuré l'avenir à long terme de Flick, le technicien allemand ayant signé une prolongation de contrat qui le lie au club jusqu'en juin 2028. L'ancien entraîneur du Bayern Munich a redonné au géant catalan toute sa puissance, remportant cinq trophées au cours de son impressionnant mandat de deux ans.