Selon les informations disponibles, Hansi Flick ne serait pas favorable à l’arrivée à Barcelone de la star de l’Inter Alessandro Bastoni, et l’entraîneur réclamerait plutôt une autre recrue pour le mercato estival

Si Bastoni est depuis longtemps considéré comme un renfort prioritaire, Flick a émis de sérieux doutes d’ordre technique. L’entraîneur allemand ne remet pas en cause les qualités de classe mondiale de l’Italien, mais s’interroge sur sa capacité à s’intégrer dans un système tactique agressif et à haute intensité, qui exige des défenseurs qu’ils évoluent dans de vastes espaces ouverts.

Selon Matteo Moretto, le nœud du problème réside dans l’exigence de Flick : une défense qui joue haut sur le terrain. Dans un tel schéma, les centraux doivent posséder une vitesse de récupération exceptionnelle et la capacité de courir efficacement vers l’arrière en transition. Si Bastoni est reconnu comme l’un des meilleurs défenseurs passeurs d’Europe, son manque de vitesse pure en phase offensive représente, aux yeux de Flick, un risque structurel susceptible de créer une fragilité défensive.