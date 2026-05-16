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Selon les informations disponibles, David de Gea aurait adressé un doigt d’honneur à Bruno Fernandes après avoir appris que le milieu de terrain de Manchester United avait été préféré au gardien espagnol et à Cristiano Ronaldo
Réaction explosive après une victoire historique
Le gardien espagnol a réagi avec humour à l’annonce que Fernandes a battu son record du nombre de titres de « Joueur de l’année Sir Matt Busby ». Après la publication par Manchester United d’une image célébrant cet exploit sur les réseaux sociaux, De Gea a commenté en adressant un emoji « doigt d’honneur » à son ancien capitaine, accompagné du message : « Bruno ».
Le post est rapidement devenu viral, les supporters saluant cette boutade entre les deux hommes. Même s’il n’évolue plus à Old Trafford, De Gea suit donc de près l’actualité de son ancien club et garde des liens étroits avec les joueurs qu’il a quittés.
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Fernandes dépasse les légendes de Manchester United
Fernandes a remporté le prestigieux trophée de la saison 2025-2026 après s’être imposé haut la main lors d’un vote organisé par les supporters. Ce nouveau triomphe, son cinquième depuis son arrivée à Old Trafford en 2020, lui permet officiellement de devancer De Gea et Cristiano Ronaldo, crédités chacun de quatre distinctions.
À 31 ans, le milieu de terrain confirme son statut de maître à jouer des Red Devils grâce à une saison d’une constance remarquable. Sa régularité a été décisive lors d’un exercice 2025-2026 mouvementé, marquée par la remontée spectaculaire du club après l’arrivée de Michael Carrick comme entraîneur par intérim. Pilier du redressement mancunien, il a tiré son équipe vers le haut durant cette période de transition.
À la conquête d'un record en Premier League
Bien que le titre individuel soit déjà acquis, Fernandes vise un autre exploit avant la clôture de la saison. Une seule passe décisive manque au capitaine de Manchester United pour égaler le record de 20 offrandes en une seule saison de Premier League, marque actuellement partagée par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Avec déjà 19 passes décisives au compteur et deux journées de championnat encore au programme (face à Nottingham Forest et Brighton), le capitaine portugais semble donc en route vers un nouveau record. Sa capacité à créer des occasions, avec pas moins de 124 opportunités offertes à ses coéquipiers cette saison, pourrait ainsi lui ouvrir les portes de l’histoire.
- AFP
L'héritage d'Old Trafford est préservé
Grâce à cette victoire, Fernandes devient le deuxième joueur de l’histoire du club, après De Gea lui-même, à remporter trois fois de suite le titre de Joueur de l’année. Après avoir décroché ce prix pour la première fois sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer, il s’est désormais imposé comme le joueur le plus fiable du club, quel que soit l’entraîneur. Malgré les départs de grands noms comme Ronaldo et De Gea ces dernières années, Fernandes est resté un pilier de l’équipe. Cette nouvelle distinction consolide encore son statut parmi les légendes du club, même si elle lui vaut quelques taquineries de la part de ses anciens coéquipiers.