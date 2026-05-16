Le gardien espagnol a réagi avec humour à l’annonce que Fernandes a battu son record du nombre de titres de « Joueur de l’année Sir Matt Busby ». Après la publication par Manchester United d’une image célébrant cet exploit sur les réseaux sociaux, De Gea a commenté en adressant un emoji « doigt d’honneur » à son ancien capitaine, accompagné du message : « Bruno ».

Le post est rapidement devenu viral, les supporters saluant cette boutade entre les deux hommes. Même s’il n’évolue plus à Old Trafford, De Gea suit donc de près l’actualité de son ancien club et garde des liens étroits avec les joueurs qu’il a quittés.



