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Selon les informations circulant dans la presse spécialisée, Manchester United envisagerait le recrutement d’un défenseur de Leicester, profitant de la relégation des Foxes en League One
Les Red Devils cherchent à renforcer leur défense
Manchester United s'est révélé l'un des clubs les plus actifs de ce mercato, ayant déjà dépensé plus de 80 millions de livres sterling pour s'attacher les services du duo de milieux de terrain Andrey Santos et Youri Tielemans. Outre ces arrivées très médiatisées, le club a également recruté le gardien Karl Darlow, en transfert libre en provenance de son rival Leeds. Mais Carrick ne s’arrêterait pas là : il ciblerait un joueur capable d’évoluer sur le côté gauche, un milieu supplémentaire et un deuxième attaquant afin de finaliser son effectif à Old Trafford.
La recherche d’un nouveau défenseur central s’impose comme une priorité absolue, tant la crise de disponibilité au cœur de la défense se fait pressante. Pour l’instant, Matthijs de Ligt est toujours à l’infirmerie en raison d’une lombalgie tenace, tandis que Lisandro Martínez devrait pointer à Carrington avec du retard, après sa finale de Coupe du monde avec l’Argentine. Résultat : Carrick ne dispose plus que du vétéran Harry Maguire et des jeunes inexpérimentés Leny Yoro et Ayden Heaven comme seules solutions chez les seniors pour les prochaines rencontres.
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À la poursuite du jeune prodige de Leicester City
Pour remédier à ces problèmes de profondeur de banc, Manchester United a identifié Nelson comme une cible prioritaire. Selon des informations du Daily Mail, le défenseur de 22 ans aurait fait part à Leicester City de son souhait de quitter le King Power Stadium cet été. Formé au club et très apprécié en interne, il a été l’une des rares lueurs d’espoir d’une saison noire, prenant part à 27 matchs alors que Leicester subissait l’humiliation de deux relégations consécutives, plongeant le club en troisième division.
Malgré les difficultés collectives de Leicester, sa cote individuelle reste élevée sur le marché européen. West Ham United s’est manifesté pour recruter l’international anglais U20, tandis que les formations continentales de Turin et de Mönchengladbach ont déjà vu leurs offres officielles rejetées pour ce colosse de 6ft 5in. L’intérêt des Red Devils représente un bond en avant significatif pour le jeune joueur, qui souhaite poursuivre sa progression au plus haut niveau plutôt que de se retrouver en League One la saison prochaine.
Une valorisation record
Obtenir la signature de Nelson s’annonce comme un véritable casse-tête pour les Red Devils, puisque Leicester maintient fermement son estimation à 10 millions de livres sterling. Si le transfert se concrétise à ce prix, le défenseur deviendra le troisième joueur le plus onéreux de l’histoire de la League One. Reste à savoir si le département recrutement de United jugera cette somme conforme aux prix du marché ou tentera de négocier à la baisse, profitant de la position affaiblie des Foxes après leur récente relégation.
Le défenseur central n’est pas seulement imposant dans les airs ; sa polyvalence constitue un atout majeur pour le dispositif tactique de Carrick. Nelson est tout aussi à l’aise au poste d’arrière gauche, secteur où Manchester United a affiché des signes de faiblesse ces derniers mois. Si Luke Shaw a certes été épargné par les blessures la saison passée, son passé médical reste une source d’inquiétude pour le staff soignant. Par ailleurs, Patrick Dorgu, recruté par Ruben Amorim, semble destiné à un rôle plus offensif qu’à un poste défensif traditionnel.
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Se préparer pour la Ligue des champions
Motivés par leur retour en Ligue des champions et la nécessité de gérer un calendrier surchargé, les Red Devils cherchent à renforcer leur effectif en recrutant Nelson, joueur de Leicester dont le contrat expire dans 12 mois, afin de disposer d'un remplaçant polyvalent et d'éviter les crises liées aux blessures connues par le passé. Alors que la préparation d'avant-saison se poursuit après le match amical contre Wrexham à Helsinki, les négociations concernant ce talent issu du centre de formation devraient s'intensifier, les Red Devils étant désireux de conclure leur quatrième recrutement majeur de l'été avant la clôture du mercato.
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