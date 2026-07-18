Manchester United s'est révélé l'un des clubs les plus actifs de ce mercato, ayant déjà dépensé plus de 80 millions de livres sterling pour s'attacher les services du duo de milieux de terrain Andrey Santos et Youri Tielemans. Outre ces arrivées très médiatisées, le club a également recruté le gardien Karl Darlow, en transfert libre en provenance de son rival Leeds. Mais Carrick ne s’arrêterait pas là : il ciblerait un joueur capable d’évoluer sur le côté gauche, un milieu supplémentaire et un deuxième attaquant afin de finaliser son effectif à Old Trafford.

La recherche d’un nouveau défenseur central s’impose comme une priorité absolue, tant la crise de disponibilité au cœur de la défense se fait pressante. Pour l’instant, Matthijs de Ligt est toujours à l’infirmerie en raison d’une lombalgie tenace, tandis que Lisandro Martínez devrait pointer à Carrington avec du retard, après sa finale de Coupe du monde avec l’Argentine. Résultat : Carrick ne dispose plus que du vétéran Harry Maguire et des jeunes inexpérimentés Leny Yoro et Ayden Heaven comme seules solutions chez les seniors pour les prochaines rencontres.



