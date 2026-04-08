Même Antonio Rüdiger, que l’entraîneur comptait initialement préserver lors de la rencontre face à Elche, a mal vécu cette annulation de dernière minute. L’international allemand suit un protocole d’avant-match très strict ; il s’attendait à commencer sur le banc, mais a finalement dû honorer sa place sur la pelouse.

Asencio n’a pas été convoqué pour la rencontre face à Elche, puis lors du match retour contre Manchester City et enfin lors de la journée liguaire suivante face à l’Atlético, bien qu’il s’entraînait normalement à cette période. Selon Marca, la raison invoquée par Arbeloa est que l’attaquant n’aurait pas présenté d’excuses publiques à ses coéquipiers après avoir critiqué son placement sur le banc lors de la rencontre face aux Citizens.

Selon les informations recueillies, le joueur se serait ensuite excusé auprès de son entraîneur, mais aurait refusé de s’adresser à ses partenaires. Même lorsque Arbeloa, cherchant à désamorcer la crise, a pris la parole à la fin d’une séance pour inviter quiconque à s’exprimer, Asencio est resté muet.

Ce n’est qu’après la trêve internationale qu’Asencio a fini par s’excuser auprès de ses coéquipiers pour son geste avant le match contre City et pour avoir annulé sa participation au match contre Elche à la dernière minute. Lors des rencontres suivantes contre Majorque et le FC Bayern, il figurait à nouveau dans l’effectif, mais n’a pas été autorisé à jouer. Au-delà de ces épisodes, la situation souligne la rigueur des protocoles mis en place par Arbeloa pour préserver la cohésion du groupe. Dans un vestiaire où chaque décision est scrutée, le moindre signe de désaccord peut entraîner des conséquences sportives immédiates. Si la méthode semble sévère, elle rappelle que, pour un entraîneur, l’autorité et le respect des règles passent avant les ambitions individuelles.