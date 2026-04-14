L'ancien capitaine des Blues, Marcel Desailly, qui a passé six ans à Stamford Bridge entre 1998 et 2004, estime que la stratégie de recrutement du club doit être revue. S’exprimant en exclusivité à GOAL pour talkSPORT Bet Online Slots, le champion du monde français a répondu à la question des axes d’amélioration des Blues : « Avant même de parler du gardien, s’il doit y avoir un nouveau venu, il faut absolument un gardien expérimenté qui inspire confiance – car nous avons besoin de confiance.

Il en va de même pour la défense centrale et l’attaque, où un joueur d’expérience serait indispensable pour épauler Enzo Fernández, qui reste, à mes yeux, le seul élément chevronné du groupe. Reece James fait le job, mais son niveau est trop irrégulier.

Ils ont brillé la saison dernière, mais ils ont besoin de quatre joueurs confirmés pour encadrer nos jeunes talents : Pedro Neto et Estevao sont des options solides. Cole Palmer peut rester ou partir, peu importe, mais il ne doit y avoir aucun doute. Qui les entoure ? Ils ne sont pas des leaders naturels.

« Le nouveau projet de football moderne exige cinq ou six ans d’expérience en Premier League. Or ces jeunes joueurs ne l’ont pas encore. Moisés Caicedo a réalisé une excellente saison l’an passé, mais il est en baisse cette année. Pourquoi ? Parce que Fernandez, en tant que joueur expérimenté, n’est pas à ses côtés. Reece James joue parfois au milieu, mais il monte souvent vers l’avant, du coup Caicedo se retrouve isolé.

« Il faut entourer chaque ligne de joueurs expérimentés. Cela offrira plus d’options à l’entraîneur au moment de mettre en place son dispositif tactique. Or, aujourd’hui, il n’a que des jeunes. »