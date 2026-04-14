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Selon les experts, Chelsea doit recruter trois renforts dans des secteurs clés. Par ailleurs, Marcel Desailly appelle la direction des Blues à mettre un terme à la politique d’achats de jeunes joueurs
Maresca a remporté des trophées, tandis que des questions sont posées à Rosenior.
Sous l’ère Todd Boehly, Chelsea a investi massivement pour attirer des renforts de premier plan, avec l’objectif affiché de retrouver une compétitivité durable plutôt que de viser un succès immédiat.
Cette stratégie a porté ses fruits en 2024-2025, Enzo Maresca menant le club vers les titres en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs de la FIFA, ainsi qu’une qualification en Ligue des champions.
Si les Blues ont atteint les demi-finales de la FA Cup, où ils défieront Leeds à Wembley, Liam Rosenior a buté en demi-finale de la Carabao Cup et en quart de finale de la compétition européenne, ce qui remet déjà en question son avenir après seulement 21 matchs à la tête de l’équipe.
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À quels postes Chelsea doit-il se renforcer lors du prochain mercato ?
L'ancien capitaine des Blues, Marcel Desailly, qui a passé six ans à Stamford Bridge entre 1998 et 2004, estime que la stratégie de recrutement du club doit être revue. S’exprimant en exclusivité à GOAL pour talkSPORT Bet Online Slots, le champion du monde français a répondu à la question des axes d’amélioration des Blues : « Avant même de parler du gardien, s’il doit y avoir un nouveau venu, il faut absolument un gardien expérimenté qui inspire confiance – car nous avons besoin de confiance.
Il en va de même pour la défense centrale et l’attaque, où un joueur d’expérience serait indispensable pour épauler Enzo Fernández, qui reste, à mes yeux, le seul élément chevronné du groupe. Reece James fait le job, mais son niveau est trop irrégulier.
Ils ont brillé la saison dernière, mais ils ont besoin de quatre joueurs confirmés pour encadrer nos jeunes talents : Pedro Neto et Estevao sont des options solides. Cole Palmer peut rester ou partir, peu importe, mais il ne doit y avoir aucun doute. Qui les entoure ? Ils ne sont pas des leaders naturels.
« Le nouveau projet de football moderne exige cinq ou six ans d’expérience en Premier League. Or ces jeunes joueurs ne l’ont pas encore. Moisés Caicedo a réalisé une excellente saison l’an passé, mais il est en baisse cette année. Pourquoi ? Parce que Fernandez, en tant que joueur expérimenté, n’est pas à ses côtés. Reece James joue parfois au milieu, mais il monte souvent vers l’avant, du coup Caicedo se retrouve isolé.
« Il faut entourer chaque ligne de joueurs expérimentés. Cela offrira plus d’options à l’entraîneur au moment de mettre en place son dispositif tactique. Or, aujourd’hui, il n’a que des jeunes. »
Chelsea est vivement invité à repenser sa stratégie de recrutement.
Desailly analyse la nouvelle orientation sportive de Chelsea : « Il y a quatre ans, le club misait sur un projet clair : recruter des jeunes talents, même onéreux, pour que Mauricio Pochettino les fasse progresser. L’idée était que leur valeur augmente au fil des succès.
Cette stratégie a porté ses fruits la saison dernière, confortant le club dans sa démarche. Certains observateurs estimaient pourtant que Chelsea était devenu fou : pourquoi investir autant dans des jeunes ? Mais, au fil de l’exercice écoulé, les contours du projet se sont brouillés.
Ils ont persisté à penser qu’ils pourraient s’en sortir avec un effectif aussi jeune et talentueux, mais cela n’a pas suffi. »
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Calendrier de Chelsea pour la saison 2025-2026 : un match crucial contre Manchester United se profile.
Chelsea, qui a investi des milliards de livres sterling dans un effectif actuellement dirigé par Rosenior – et dont certains éléments ont déjà été cédés –, retrouvera la pelouse samedi pour recevoir Manchester United. Une victoire dans ce duel s’impose comme une nécessité si l’entraîneur veut valider un billet pour la Ligue des champions et faire taire une partie de ses détracteurs, tout en obtenant le feu vert pour de nouveaux investissements lors du mercato estival de 2026.