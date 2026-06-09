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Selon les dernières rumeurs, Manchester United serait encouragé à prendre une décision « assez folle » concernant Wayne Rooney, une idée qui ravirait les supporters
Rossi plaide pour le retour de Rooney
Rossi a proposé une initiative audacieuse pour Manchester United, estimant que le club aurait tout à gagner à faire revenir Rooney au « Théâtre des rêves ». Selon lui, la présence de l’ancien buteur sur le banc, aux côtés de son ancien coéquipier Michael Carrick, créerait une dynamique puissante, ancrée dans les valeurs traditionnelles du club.
Dans une interview exclusive accordée à Ozoon à propos de la Coupe du monde de la FIFA, Rossi a déclaré : « Son approche semble très similaire ; j'appelle ça une formule gagnante. Ce serait formidable de voir d'autres anciens noms au sein du staff technique ; Rooney, ce serait intéressant. Je sais qu'ils avaient une grande amitié et qu'ils ont passé de bons moments ensemble. Mais oui, imaginez un peu si Wazza revenait en tant qu'assistant, ce serait assez fou. Les fans adoreraient ça. »
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Carrick salué pour son rôle de leader
L'attaquant italo-américain a tenu à saluer le travail actuel de Carrick. Rossi s'est dit satisfait de la direction récemment adoptée par le club, soulignant que la décision de faire confiance à quelqu'un qui comprend véritablement l'ADN de Manchester United était la bonne, même s'il estime qu'elle a été prise trop tard.
Il a souligné l’importance de la culture interne, affirmant : « Je suis très heureux pour Carrick et son staff. Ils ont réalisé un travail remarquable cette saison. Franchement, je ne comprends pas pourquoi cela a pris autant de temps, mais je me félicite de la décision finale. Il était crucial de confier les rênes à quelqu’un qui partage l’ADN du club et ne cherchera pas à tout révolutionner pour le simple plaisir du changement. Je suis convaincu que Manchester United repose sur une manière spécifique de faire les choses, une culture instaurée par Sir Alex Ferguson, et Michael le comprend. »
Le débat Ferguson contre Guardiola
Interrogé sur l’avenir du staff technique de Manchester United, Rossi a préféré élargir le débat en comparant les deux géants du banc : Pep Guardiola et Sir Alex Ferguson. Si l’entraîneur de Manchester City a indéniablement révolutionné le jeu, l’Italien rappelle que la longévité exceptionnelle de Ferguson demeure la référence mondiale.
Analysant ces deux géants du banc, il a tranché : « Mon choix se porte sur Ferguson, mais la comparaison tient la route, au vu de ce que Pep a accompli, de sa manière de révolutionner le jeu et de tout ce qu’il a remporté en dix ans à Manchester City. Il mérite toutes les louanges et tout le respect possibles. »
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La longévité, critère ultime
Rossi estime que, si Guardiola a atteint un niveau d’excellence comparable, la longévité de la domination de Ferguson place l’Écossais dans une catégorie à part.
Il a expliqué : « Je considère Sir Alex Ferguson imbattable en raison de sa longévité et de sa capacité à maintenir un niveau d’excellence pendant plus de vingt ans. C’est extrêmement difficile à accomplir. Guardiola est certes très proche de ce niveau en Premier League, mais il n’a pas pu tenir aussi longtemps, et c’est là toute la différence. »