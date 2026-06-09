Selon les dernières rumeurs, Manchester United serait encouragé à prendre une décision « assez folle » concernant Wayne Rooney, une idée qui ravirait les supporters

Rossi a proposé une initiative audacieuse pour Manchester United, estimant que le club aurait tout à gagner à faire revenir Rooney au « Théâtre des rêves ». Selon lui, la présence de l’ancien buteur sur le banc, aux côtés de son ancien coéquipier Michael Carrick, créerait une dynamique puissante, ancrée dans les valeurs traditionnelles du club.

Dans une interview exclusive accordée à Ozoon à propos de la Coupe du monde de la FIFA, Rossi a déclaré : « Son approche semble très similaire ; j'appelle ça une formule gagnante. Ce serait formidable de voir d'autres anciens noms au sein du staff technique ; Rooney, ce serait intéressant. Je sais qu'ils avaient une grande amitié et qu'ils ont passé de bons moments ensemble. Mais oui, imaginez un peu si Wazza revenait en tant qu'assistant, ce serait assez fou. Les fans adoreraient ça. »