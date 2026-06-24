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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

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Selon les dernières rumeurs de transfert, le NYCFC s’intéresserait de près à Christian Pulisic, la star de l’équipe nationale américaine. Toutefois, le Milan AC maintient que le joueur n’est pas à vendre

Mercato
C. Pulisic
Milan AC
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Selon The Athletic, le NYCFC songerait à recruter Christian Pulisic, mais le club de MLS a été informé par le géant de la Serie A que l’international américain n’est pas à vendre. Plusieurs franchises MLS envisageraient d’accueillir le joueur en Amérique du Nord après la Coupe du monde 2026. Toutefois, le Milan AC ne souhaite pas le céder.

  • Nico Fernandez NYCFCGetty

    L'intérêt du NYCFC

    Le club de MLS a été associé à plusieurs transferts très médiatisés ces derniers mois. Il doit emménager dans un nouveau stade en 2027, et selon certaines rumeurs, l’inauguration de cette nouvelle enceinte dans le Queens pourrait s’accompagner de l’arrivée d’une superstar. À ses débuts, le club du groupe City avait misé sur des stars de premier plan, en recrutant notamment Frank Lampard, Andrea Pirlo et David Villa. Depuis, il a toutefois adopté une approche plus collective pour constituer son effectif.

    Selon The Athletic, l’arrivée éventuelle de Pulisic constituerait un véritable coup de pouce pour l’Etihad Park.

    • Publicité
  • Pulisic MilanGetty Images

    Une saison pour Milan

    Le parcours de Pulisic au Milan a été, il faut le reconnaître, en dents de scie. Il a su impressionner par moments et figurait parmi les meilleurs joueurs de la Serie A au cours des premiers mois de la saison 2025-2026. Mais il a connu une baisse de forme et n'a plus marqué de but après décembre 2025. Le Milan n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions.

    Au final, l’Américain a conclu l’exercice avec huit buts et quatre passes décisives.

  • Christian Pulisic Milan 2025Getty

    Milan a l’avantage

    Le Milan conserve néanmoins la main sur le dossier. Sous contrat jusqu’en 2027, Pulisicdispose d’une option de prolongation lui permettant de rester jusqu’en 2028. Selon toutes les sources, le club hésiterait à se séparer d’un joueur toujours perçu comme un pilier du projet, malgré les récents séismes organisationnels. Les Rossoneri ont nommé l’ex-technicien de Manchester United, Ruben Amorim, en début de mois, après avoir rompu avec Max Allegri.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic se concentre sur l’équipe nationale américaine.

    Pulisic se concentre sur ses performances avec l’équipe nationale américaine, tandis que l’équipe de Mauricio Pochettino vit un été prometteur. Elle a terminé en tête du groupe D après avoir battu le Paraguay et l’Australie. Pulisic a manqué le deuxième match en raison d’une blessure, mais il devrait être disponible pour le troisième, même si les États-Unis n’ont plus besoin d’un résultat dans cette rencontre.

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