Le club de MLS a été associé à plusieurs transferts très médiatisés ces derniers mois. Il doit emménager dans un nouveau stade en 2027, et selon certaines rumeurs, l’inauguration de cette nouvelle enceinte dans le Queens pourrait s’accompagner de l’arrivée d’une superstar. À ses débuts, le club du groupe City avait misé sur des stars de premier plan, en recrutant notamment Frank Lampard, Andrea Pirlo et David Villa. Depuis, il a toutefois adopté une approche plus collective pour constituer son effectif.

Selon The Athletic, l’arrivée éventuelle de Pulisic constituerait un véritable coup de pouce pour l’Etihad Park.