Selon le Newcastle Chronicle, une « longue liste d’admirateurs » suit de près cet ailier offensif, et le club le plus titré d’Allemagne en fait partie. La Juventus, Tottenham Hotspur, Crystal Palace et Newcastle United s’intéresseraient aussi à Nusa.
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Selon les dernières rumeurs de transfert, le FC Bayern Munich s’ajouterait à la « longue liste d’admirateurs » d’une star de la Coupe du monde qui évolue déjà en Bundesliga
Pour l’instant, aucun des clubs cités n’a entamé de démarche concrète en vue d’un transfert cet été. Toutefois, Newcastle aurait déjà observé le joueur à plusieurs reprises. En quête urgente d’un nouveau talent pour animer ses ailes offensives, le club de l’international allemand Nick Woltemade cherche à se renforcer.
Les Magpies ont cédé l’ailier gauche Anthony Gordon au FC Barcelone pour 80 millions d’euros et, dans le même temps, ont été devancés par Liverpool dans la course au jeune Victor Munoz (22 ans).
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Le RB Leipzig réclame 50 millions d'euros pour le transfert d'Antonio Nusa
Nusa, rapide comme l’éclair, peut évoluer aussi bien sur le flanc gauche que sur le flanc droit de l’attaque, un profil parfaitement adapté aux attentes de Newcastle. Selon l’article, Leipzig fixerait son seuil de cession pour la nouvelle saison à 50 millions d’euros.
Recruté au Club de Bruges l’été dernier pour 21 millions d’euros, il était titulaire la saison passée et a compilé neuf participations à des buts (cinq réalisations, quatre passes décisives) en 35 matchs officiels.
Si l’intérêt du FC Bayern pour le joueur est réel, il paraît toutefois peu probable au vu du contexte actuel. Si le club bavarois cherche bien un ailier gauche, il aurait déjà jeté son dévolu sur le polyvalent Marocain Ismael Saibari (25 ans), dont l’arrivée en provenance du PSV Eindhoven semble imminente pour un montant proche de 50 millions d’euros.
Nathaniel Brown (23 ans, Eintracht Francfort) devrait déjà renforcer le couloir gauche pour 55 millions d’euros, tandis qu’un défenseur central, Yann Aurel Bisseck (25 ans, Inter Milan), pourrait également débarquer à la Säbener Straße. Dans ce contexte, un nouvel investissement majeur sur Nusa apparaît peu probable.
Antonio Nusa est un titulaire régulier de l’équipe nationale norvégienne.
Nusa participe actuellement à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la Norvège, une exposition qui pourrait encore faire grimper sa valeur marchande et éveiller de nouvelles convoitises. Les Norvégiens ont remporté leurs deux premiers matchs contre l’Irak (4-1) et le Sénégal (3-2). Ils affronteront vendredi la France, vice-championne du monde, lors de la dernière journée de la phase de groupes, pour la première place du groupe.
Aligné d’entrée par le sélectionneur Stale Solbakken (58 ans), Nusa a pris part à ces deux succès et porte désormais à 26 son total de sélections.
Les transferts records du FC Bayern
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Harry Kane Attaquant Tottenham Hotspur 2023 95 millions d’euros Lucas Hernández Défense Atlético de Madrid 2019 80 millions d’euros Luis Díaz Attaque Liverpool FC 2025 70 millions d’euros Matthijs de Ligt Défense Juventus 2022 67 millions d’euros Michael Olise Attaque Crystal Palace 2024 53 millions d’euros