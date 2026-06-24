Selon les dernières rumeurs de transfert, le FC Bayern Munich s’ajouterait à la « longue liste d’admirateurs » d’une star de la Coupe du monde qui évolue déjà en Bundesliga

Nusa, rapide comme l’éclair, peut évoluer aussi bien sur le flanc gauche que sur le flanc droit de l’attaque, un profil parfaitement adapté aux attentes de Newcastle. Selon l’article, Leipzig fixerait son seuil de cession pour la nouvelle saison à 50 millions d’euros.

Recruté au Club de Bruges l’été dernier pour 21 millions d’euros, il était titulaire la saison passée et a compilé neuf participations à des buts (cinq réalisations, quatre passes décisives) en 35 matchs officiels.

Si l’intérêt du FC Bayern pour le joueur est réel, il paraît toutefois peu probable au vu du contexte actuel. Si le club bavarois cherche bien un ailier gauche, il aurait déjà jeté son dévolu sur le polyvalent Marocain Ismael Saibari (25 ans), dont l’arrivée en provenance du PSV Eindhoven semble imminente pour un montant proche de 50 millions d’euros.

Nathaniel Brown (23 ans, Eintracht Francfort) devrait déjà renforcer le couloir gauche pour 55 millions d’euros, tandis qu’un défenseur central, Yann Aurel Bisseck (25 ans, Inter Milan), pourrait également débarquer à la Säbener Straße. Dans ce contexte, un nouvel investissement majeur sur Nusa apparaît peu probable.